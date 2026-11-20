Steile Klippen, zerklüftete Felsen, kleine Buchten und bizarre Felsnadeln ragen aus dem Meer. Über mehr als 100 Millionen Jahre haben tektonische Kräfte, Wind und Wasser die Costa Quebrada in Nordspanien geformt. Damals befand sich ein großer Teil des heutigen Kantabriens unter Wasser. Im Laufe der Erdgeschichte lagerten sich dort Sedimente ab. Durch Bewegungen der Erdplatten wurden die Gesteinsschichten später gefaltet, angehoben und teilweise stark gekippt. Wind, Regen und vor allem der Atlantik formten die heutige Küstenlandschaft. Die Unesco beschreibt die Costa Quebrada als eine Landschaft, an der sich die Entwicklung der Erde besonders anschaulich nachvollziehen lässt. Dieser Küstenabschnitt bei der kantabrischen Stadt Santander ist auch bizarr-schöne Kulisse des international gefeierten Films zu García Lorca, „La bola negra“, der gerade die Kinos erobert.

Doch der Geopark rund um Santander ist mehr als ein Schutzgebiet für außergewöhnliche Felsformationen. Er soll Natur, Geologie, Geschichte und nachhaltigen Tourismus verbinden. Selbst die berühmte Höhle von Altamira liegt innerhalb des Gebiets. „Die Initiative zu einem Geopark ist wesentlich aus dem Engagement der örtlichen Bevölkerung hervorgegangen“, sagt Daniel Escudero, Mitglied der Bürgerinitiative und Guide in Santander. „Bürger, Wissenschaftler, Gemeinden und regionale Institutionen arbeiten gemeinsam daran, dieses Natur- und Kulturerbe zu bewahren.“ Für die Stadt Santander, Teil des Geoparks, bedeutet die Auszeichnung Geopark eine zusätzliche internationale Aufmerksamkeit und die Chance, sich nicht nur als Hafen- und Kulturstadt, sondern auch als Tor zu einer außergewöhnlichen Naturlandschaft zu präsentieren.

Das königliche Geschenk

„Am schönsten sind die Strände in Santander bei der Halbinsel Magdalena und dem Viertel Sardinero“, sagt Daniel bei der Fahrt zum historischen Palacio de la Magdalena. Vom Meereseingang zur Bucht Santander mit der 69 Hektar großen Halbinsel blickt man auf die ehemals königliche Sommerresidenz: ein Palast in bester Lage. „Die Geschichte des Palacio de la Magdalena ist mehr als die Geschichte eines außergewöhnlichen Gebäudes. Sie erzählt auch von den politischen Umbrüchen Spaniens“, sagt Daniel. Der Palast wurde zwischen 1908 und 1912 errichtet und durch Spendensammlung unter den Bürgern finanziert. 1912 wurden König Alfons XIII. feierlich die Schlüssel übergeben. Der Palast war damit Privateigentum der Königsfamilie. Die Königsfamilie nutzte den Palast bis 1930 regelmäßig im Sommer. Das zog auch andere wohlhabende Spanier an. Santander entwickelte sich zu einem mondänen Bade- und Urlaubsort. Der Palast brachte der Stadt Prestige und Besucher.

1931 wurde die spanische Republik ausgerufen. Die neue republikanische Regierung beschlagnahmte den Besitz der Königsfamilie, darunter auch den Palast La Magdalena.1933 wurde dort eine internationale Sommeruniversität eingerichtet. Während des Spanischen Bürgerkriegs diente das Gebäude zeitweise als Lazarett. Nach Francos Machtergreifung 1941 ging der Besitz an die königliche Familie zurück und zu Beginn der demokratischen Öffnung Spaniens 1977 kaufte die Stadt Santander die Halbinsel La Magdalena mitsamt dem Palast von Juan de Borbón, dem Grafen von Barcelona, zurück. Seitdem steht das Gelände der Öffentlichkeit zur Verfügung. Es wird für Kongresse, Veranstaltungen und kulturelle Aktivitäten genutzt. Im Sommer finden dort weiterhin Veranstaltungen der Internationalen Universität Menéndez Pelayo statt.

Doch der Rückkauf des Palastes war keineswegs unumstritten. Während der Bürgermeister den Kauf als langfristige Investition und Sicherung eines wichtigen Kulturerbes betrachtete, regte sich in den Stadtvierteln Widerstand. Nachbarschaftsvereinigungen kritisierten, dass Millionen für einen Palast ausgegeben würden, während es in den ärmeren Vierteln an Schulen, Kulturzentren und einer funktionierenden Kanalisation fehlte. Hinzu kam die Kritik, dass eine noch nicht demokratisch legitimierte Stadtverwaltung eine derart weitreichende Entscheidung ohne ausreichende Beteiligung der Bevölkerung getroffen hatte. Trotz der Proteste wurde der Kauf am 8. September 1977 vom Stadtrat einstimmig beschlossen.

Für Daniel, der Touristen durch „seine“ Stadt führt, ist sie selbstverständlich der beste Ort der Welt. Diese Ansicht wird inzwischen von vielen geteilt. Lange Zeit galten vor allem Andalusien, die Costa del Sol, die Balearen und die Costa Brava als klassische Urlaubsregionen Spaniens. Doch die Sommer werden heißer. Temperaturen von über 40 Grad sind in Teilen Südspaniens keine Seltenheit mehr. Dazu kommen längere Hitzewellen, Waldbrandgefahr und Wasserknappheit.

Immer mehr Urlauber, aber auch Stadtflüchtlinge aus Madrid interessieren sich deshalb für die Atlantikküste. Der Norden Spaniens liegt im Trend. Rund um die Halbinsel Magdalena findet man geschützte, ruhige Sandbuchten im Süden, aber auch weitläufige Strände mit Wellengang im Norden. Hinter der Stadt erhebt sich die kantabrische Gebirgskette.

Kultur als Herausstellungsmerkmal

Santander ist grün, maritim und modern. Ein mittelalterliches Altstadtviertel sucht man hier vergebens. Nach einem Brand 1941 wurde ein großer Teil der Altstadt zerstört. Das Stadtzentrum ist von Gebäuden aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert und breiten Straßen geprägt. In der Umgebung des Plaza de Cañadío findet man Tapasbars, Weinlokale und Fischrestaurants. Die frittierten Tintenfischstreifen, Rabas – außen knusprig, innen zart – werden hier zum Aperitif verzehrt.

Namensgeberin der Stadt ist die Banco Santander. Sie hat die Stadt weltweit bekannt gemacht. Ihre 170-jährige Erfolgsgeschichte begann mit dem Handel zwischen Lateinamerika und Spanien, heute ist sie eines der bedeutendsten spanischen Kreditinstitute. Mit dem Kulturprojekt Faro Santander verwandelte die Bank ihren ehemaligen historischen Hauptsitz an der Paseo Pereda 9–12, direkt an der Hafenpromenade, in einen Ort der Kunst und Begegnung.

2017 entstand ein weiterer Kultur- und Kunstort: das Centro Botín. Die Fundación Botín ist eine eigenständige Stiftung, die von Marcelino Botín, langjähriger hochrangiger Mitarbeiter der Bank Santander, und seiner Frau gegründet wurde. Das Gebäude steht auf schlanken Säulen und scheint über dem Hafen zu schweben. Zwischen den gläsernen Gebäuden gibt es offene Wege und Verbindungen. Das Ensemble soll leicht wirken und den Blick aufs Meer möglichst wenig versperren. Dafür wurde sogar eine Straße unter die Erde verlegt. Der historische Park Jardines de Pereda konnte dadurch bis ans Meer erweitert werden.

Wie das nahegelegene Bilbao mit dem Guggenheim-Museum will sich Santander als aufstrebende Kunst- und Kulturstadt positionieren. „Das funktioniert längst“, behauptet Daniel, der sachkundige Begleiter, auf der Dachterrasse des Centro Botín, von der aus man die Bucht von Santander, den Hafen und die Gebirgskette überblicken kann. „Immer mehr internationale Touristen kommen hierher.“ Fátima Sánchez Santiago, die Direktorin des Museums, beschreibt bei der Führung durch das Haus das Konzept des Museums: ein Kreativitätsraum, in dem Menschen jeden Alters Kunst nicht nur betrachten, sondern in den unterschiedlichsten Workshops von Musik, Tanz über Theater selbst gestalten. „Unser Ziel ist es, die Kreativität jedes Besuchers, der zu uns kommt, zu fördern“, sagt sie. „Wir organisieren dafür mehr als 300 Aktivitäten im Jahr.“

Kunst als Herausstellungsmerkmal. Die Bankiersfamilie der Santander Bank investieren in das kulturelle Leben ihrer Heimatregion. „Vielleicht ein Vermächtnis“, spekuliert Daniel. Ein Urgroßvater der Familie Botín habe immerhin 1868 die Höhle von Altamira entdeckt, berühmt für ihre 14.000 bis 36.000 Jahre alte Höhlenmalerei.