piwik no script img

Neuer Ausbruch der VogelgrippeWenn Kraniche vom Himmel fallen

Naturschützer vor Ort fühlen sich beim Bergen der Vogelleichen überfordert. Experten sprechen inzwischen von einer weltweiten Verbreitung.

Helfer sammeln im Linumer Teichland tote Kraniche
Die schlimmste Grippewelle in der Vogelwelt, die je grassierte: Helfer sammeln im Linumer Teichland tote Kraniche Foto: Nobert Schneeweiß/Artenkompetenzzentrum Rhinluch/dpa
Nick Reimer

Von

Nick Reimer aus Berlin

Mittlerweile sind sogar Fälle aus der Antarktis dokumentiert: Es ist die schlimmste Grippewelle in der Vogelwelt, die je grassierte. Mittlerweile wurden mehr als 100 Millionen tote Wild- und Hausvögel allein in Europa, Afrika und Asien registriert. „Die Erreger sind hauptsächlich H5- und H7-Subtypen von Influenza-A-Viren“, erklärte Hortense Slevogt, Professorin an der Medizinischen Hochschule Hannover. Wie bei Corona stammen die die Krankheit auslösenden Viren aus Südostasien. Von dort breitete sie sich seit den 90er Jahren weltweit aus. Weil sie bei Geflügel zumeist tödlich endet, wird sie auch als „Geflügelpest“ bezeichnet.

Ursprünglich betroffen waren nur Vögel, weshalb wenig Aufwand bei der Eindämmung und Bekämpfung betrieben wurde. Zwar gibt es mittlerweile einen Impfstoff, in Europa ist der jedoch nur für Menschen zugelassen, die in der Geflügelwirtschaft arbeiten. Für die Tiere selbst ist der Impfstoff verboten. Vor einigen Jahren war der Virus über den Atlantik gelangt und breitete sich rasant in Nordamerika und dann weiter in den Süden aus.

In die Schlagzeilen geraten ist die Grippewelle jetzt wegen des Vogelzugs der Kraniche: Allein im Linumer Teichgebiet in Brandenburg wurden mehr als 1.000 tote Tiere geborgen, die Gegend gehört zu den größten Rastplätzen der Kraniche auf ihrem Weg von Skandinavien nach Spanien oder Südfrankreich. „Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass das Virus in feuchtem Milieu, zum Beispiel in Feuchtgebieten oder Wasserstellen, über Tage bis Wochen infektiös bleibt, was eine zusätzliche Gefahr für die weitere Ausbreitung darstellt“, erklärte das Potsdamer Umweltministerium. Dessen Sprecher Matthias Bruck sagte der taz: „Die Vögel fallen gerade wirklich tot vom Himmel.“

Naturschützer vor Ort fordern inzwischen professionelle Unterstützung bei der Bergung der Kadaver, Norbert Schneeweiß vom Artenkompetenzzentrum erklärte im RBB: „Das kann nicht der Naturfreund in seiner Freizeit machen.“ Allein im Linumer Luch rasten jährlich bis zu 90.000 Kraniche, Axel Kruschat vom BUND Brandenburg fürchtet eine Katastrophe: „Die Übertragungswege sind sehr kurz“. Auch die Nuthe-Nieplitz-Niederung und der Nationalpark Unteres Odertal sind wichtige Rastplätze für den „Vogel des Glücks“. Tote Kraniche wurden auch in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen gemeldet.

Weltweite Verbreitung

Die Grippewelle macht keinen Bogen um Geflügelhalter: Im Landkreis Oberhavel mussten 5.000 Gänse getötet werden. Zuvor war im Gehege ein toter Kranich gefunden worden, erklärte der Betriebsleiter des Hofes der dpa. Vogelschützer warnen, dass sich mit dem Zug der Kraniche die aktuelle Grippewelle explosionsartig über Europa ausweitet. Das Friedrich-Loeffler-Institut – Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit – spricht inzwischen von einer „Panzootie“, also einer weltweiten Verbreitung.

Doch die Vogelgrippe bleibt nicht auf Geflügel beschränkt: Bären, Füchse, Wölfe und andere fleischfressende Säugetiere haben sich ebenfalls angesteckt. In Polen infizierten sich massenhaft Hauskatzen. „Mittlerweile gibt es Hinweise auf Säugetier-zu-Säugetier-Übertragungen, was das potenzielle Risiko für Menschen erhöht“, so Professorin Slevogt. Tatsächlich hatten sich zwischen 2005 bis 2015 mehr als 2.500 Menschen infiziert, für 40 Prozent endete die Krankheit tödlich. Die aktuelle Grippevariante scheine aber nur eine geringe Tendenz zu haben, den Menschen zu infizieren, erklärte das Friedrich-Loeffler-Institut, aktuell seien 10 Menschen infiziert. Dennoch raten die Experten „Kontakte mit erkrankten oder verendeten Wildvögeln meiden.“

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Vogelgrippe #Umweltschutz #Geflügelpest #Brandenburg #Wandervogel
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Gruppe von Personen reinigt Vogelkäfige. Ein Mann hält zwei Hühner an ihren Füßen und trägt sie davon
Vogelgrippe in den USA Eier werden Luxusgut

In den USA weitet sich die Vogelgrippe weiter aus. Trump kürzt derweil beim zuständigen Ministerium und der Seuchenschutzbehörde.

Von Hansjürgen Mai
Christian Drosten steht im weißen Kittel im Labor an eine Zentrifuge gelehnt
Christian Drosten „Je mehr Zeit vergeht, desto skeptischer werde ich“

Hatte die Coronapandemie ihren Ursprung in der Natur oder im Labor? Virologe Christian Drosten ist überzeugt: China könnte für Klarheit sorgen.

Von Manuela Heim
Drei ausgewachsene Schwarzbrauenalbatrosse bei der Balz an einem Nistplatz.
Die Vogelgrippe breitet sich aus Millionen von Vögeln sind bedroht

Laut einer Studie ist das Virus H5N1 mit Vögeln bis in die Antarktis gereist. Nun könnte es Australien und Neuseeland erreichen.

Von Heike Holdinghausen
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Töchter-Demo in Berlin Das Problem mit dem weißen Mann
2
Verbraucherschützer übers E-Auto-Laden „Nachts nicht umparken zu müssen, ist sinnvoll“
3
Friedrich Merz ist kein Feminist Im Namen der Töchter
4
Forscher über den Aufstieg der AfD „Rechts überholen geht nicht gut“
5
Dietmar Woidke und die AfD Hätte er mal besser nichts gesagt
6
Klage gegen Rundfunkbeitrag Die Vielfalt, die sie meinen