Nazi-Kontakte des CDU-Mannes Möritz

CDU will aufräumen

In Sachsen-Anhalt geht der Streit um die rechte Vergangenheit des CDU-Politikers Robert Möritz weiter. Jetzt äußert sich erstmals die Bundespartei.

BERLIN taz | Wenige Tage, nachdem öffentlich geworden ist, dass in der CDU Sachsen-Anhalt ein Mann mit rechtsradikaler Vergangenheit in einem Kreisvorstand sitzt, reagiert nun die Bundespartei. Wohl aus Sorge, dass die Regierungskoalition aus CDU, Grünen und SPD ins Rutschen kommen könnte, hatte es die CDU-Parteizentrale in Berlin bisher für die bessere Lösung gehalten, einfach nichts zu sagen.

Am Montagabend endete dieses Schweigen. Bundesgeschäftsführer Stefan Hennewig – und nicht etwa die Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer oder ihr Generalsekretär Paul Ziemiak – hat sich in einer E-Mail an alle CDU-Landesverbände gewandt. Die Partei, so heißt es darin, toleriere keine Rechtsradikalen in ihren Reihen. „Wir sind überzeugt, dass die Demokratie dort ihre Vitalität und Stärke beweist, wo es ihr gelingt, Menschen auf Grundlage demokratischer Werte einzubinden.“

Strittige Fälle müssten in den Landesverbänden besprochen und entschieden werden. Hennewig warnt zugleich, Rechtsradikale hätten in der CDU nichts zu suchen. Alle seien „in der Pflicht, sicherzustellen, dass totalitäres Denken in unseren Reihen ausgeschlossen ist“.

Die CDU Sachsen-Anhalt ist dieser Pflicht bisher offensichtlich nicht nachgekommen. Robert Möritz hat eine eindeutig braune Vergangenheit, 2011 trat er als Ordner bei einer Neonazi-Demo auf. Eine Aufgabe, über die sich der ehemalige CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz gegenüber der taz so äußert: „Ordner wird man bei einer rechtsextremen Demo bestimmt nicht, wenn man sich am selben Tag meldet und sagt: Ich will auch.“

Möritz trägt außerdem bekanntermaßen ein Nazi-Tattoo und gehörte bis zum Wochenende dem Verein Uniter an, der rechter Umtriebe verdächtig ist und mittlerweile auch im Visier der Sicherheitsbehörden steht. Selbst eingeräumt hatte Möritz all dies nicht, gelobte aber nach Bekanntwerden der Fakten Läuterung. Der Spiegel berichtet indes, dass Möritz – dem sein Kreisverband gerade das Vertrauen ausgesprochen hat – selbst bei seinem Alter die Unwahrheit gesagt haben soll. Bei der Nazi-Demo 2011 war er nicht, wie er sagt, 19 Jahre alt, sondern bereits 21.