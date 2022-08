Nachtzüge nach Italien : Tetris auf Gleisen

Auf der Reise von München nach Rom koppelt die Bahn viel, um Loks zu sparen. Das geht zulasten des Schlafs und der Anschlusszüge.

MÜNCHEN/MAILAND taz | Zwischen Deutschland und Italien liegt Österreich. Ziemlich praktisch für die Italienreise per Zug: Denn die Österreichischen Bundesbahnen, kurz ÖBB, haben den Nightjet. Die angefahrenen Bahnhöfe befinden sich auch außerhalb der Landesgrenzen und so können Passagiere in München ein- und 13 Stunden später in Rom wieder aussteigen. Dabei sind sie leider nicht ganz ausgeschlafen.

Denn mitten in der Nacht, mitten auf der Strecke wird mit Zügen Tetris gespielt: In Villach wird der Zug von München geteilt. Eine Hälfte fährt nach Rom, die andere nach Mailand. In der siebtgrößten Stadt Österreichs kommt außerdem der Zug aus Wien an, bei dem auch eine Hälfte nach Rom und die andere nach Mailand fährt. Die jeweiligen Zugteile mit dem gleichen Ziel werden zusammengefügt und fahren gemeinsam weiter. So braucht es für vier Zugfahrten nur zwei Loks. So werden zwei Loks und zwei Zug­füh­re­r:in­nen eingespart, aber leider zum Nachteil der schlafenden Reisenden. Denn die werden wortwörtlich aus dem Schlaf gerüttelt.

Aber der ist eh nicht unbedingt der beste. Denn je nachdem, wo man schläft, teilt man sich das Abteil mit bis zu fünf anderen Passagieren. Zum Beispiel im preiswertesten Abteil, im Sitzwagen, ist es bei ausgebuchten Fahrten nicht möglich, wie sonst zwei gegenüberliegende Sitze zusammen zu einem Bett zu schieben und eine selbstgebaute Liege zum Schlafen zu haben. Zwar können so zwei Menschen einigermaßen gut nebeneinander liegen, wenn man die Hüften richtig ausrichtet, jedoch ist das dann doch eher eine Schlafposition, die man seltener mit Fremden einnehmen will.

Der Preis ist dafür unschlagbar: Bei ein paar Wochen Vorausplanung kosten die 13 Stunden Fahrt 49,90 Euro in der sogenannten „Sparschiene“, spontan kosten die Sitzwagen­tickets um die 89 Euro. Wer sich unbedingt hinlegen will, kann in den Liegewagen umsteigen. Hier kostet die Hinfahrt etwa 119 Euro, manchmal auch 20 Euro weniger.

Nougatwaffeln knabbern mit Blick auf die Alpen

Dann ist da noch die Gepäckfrage. Wenn alle sechs Liegen, jeweils drei untereinander, belegt sind, ist kaum Platz für dicke Koffer und Taschen. In dem Abteil befindet sich hinter den Kopfenden der obersten Liegen eine Ablage. In diese passen drei Koffer. Auf dem Boden ist allerdings nur wenig Platz für Gepäck, denn unter die Liegen passen nur schmale Taschen. Ausbeulende Stoffkoffer müssen im Gang zwischen den Liegen stehen bleiben.

Jedoch kann die Gepäcksitua­tion sofort als Gesprächsaufhänger genutzt werden und die sechs Gäste können bis zur Nachtruhe gemeinsam auf den untersten Liegen sitzen, lachen und grübeln. Etwas komfortabler, dafür nicht ganz so gesellig ist der Schlafwagen. Hier können bis zu drei Personen in einem Abteil schlafen, aber auch Einzelplätze sind buchbar. Das Ticket von München nach Rom kostet hier etwa 159 Euro, wenn noch Plätze verfügbar sind. Denn die wenigen vorhanden sind schnell ausgebucht.

Wenn die Nacht überstanden ist, kommen die Züge in Italien meistens pünktlich um 8.10 Uhr in Mailand oder 9.10 Uhr in Rom an. Auf der Rückfahrt nach Deutschland geht das Tetris­spiel in Villach dagegen oft nicht auf. „Wir waren pünktlich in Villach, aber der Zugteil aus Rom nicht“, erklärt ein Schaffner den Passagier:innen. Es ist 8.30 Uhr und München sollte in 50 Minuten erreicht werden, jedoch ist der Zug noch nicht in Bayern.

Der Anschlusszug um 9.55 Uhr nach Berlin wird nicht erreicht. Der Schaffner verteilt österreichische Nougatwaffeln. Der ICE um 10.55 Uhr wird auch verpasst werden. Die unausgeschlafenen Gäste dürfen noch eine Handvoll Waffeln nehmen und knabbern grummelnd mit dem Blick auf die Alpen.