Der ungewöhnliche CDU-Politiker und Unternehmer Christian Schwarz-Schilling ist am 6. April 2026 im hessischen Büdingen gestorben, ruhig im Kreise seiner Familie. Es dauerte nur wenige Minuten, bis bosnische Medien diese Nachricht verbreiten. Denn Schwarz-Schilling ist in Bosnien ein bekannter Mann.

Am 19. November 1930 in Innsbruck geboren, mussten seine Familie und er schon in seiner Kindheit einige Prüfungen durchlaufen. Christians Vater, einem bekannten Komponisten, gelang es, seine jüdische Frau und seine Kinder letztlich unbeschadet durch die Nazizeit zu bringen.

Mit einem verschmitztem Lächeln betonte Christian, kurz CSS, immer wieder, dass es früher Leute gab, die Bedrängten halfen, ohne nach den Folgen zu fragen. So etwa der Bürgermeister von Bad Tölz, der seiner Mutter einen arischen Stammbaum bescheinigte und der Familie so ermöglichte, bis 1945 in Berlin zu überleben.

Auch wenn Christian erst sehr viel später von der Identität seiner Mutter erfuhr, prägte ihn diese Zeit. Später studierte er Ostasienstudien in München, wurde Chef einer Akkumulatorenfabrik und Mitglied der CDU. Dabei gehörte er dem liberaleren Flügel an. 1982 wurde er Bundesminister in der Regierung von Helmut Kohl.

Menschliche Schicksale und Ungerechtigkeiten berührten ihn. Als er im Sommer 1992 von den Konzentrationslagern in der von serbischen Truppen beherrschten westbosnischen Stadt Prijedor hörte, war er voll des Unmuts. Er forderte Kohl, Deutschland und die Demokratien des Westens auf, gegen die sich abzeichnenden Kriegsverbrechen und die menschliche Katastrophe aktiv zu werden. Als sein Appell folgenlos verhallte, zog er die Konsequenzen und trat von seinem Posten zurück. Fortan engagierte er sich für und in Bosnien und Herzegowina.

Vermittler zwischen Volksgruppen

Und sein Einsatz für die Menschenrechte – in Europa, den USA und weltweit – hinterließ durchaus Spuren. Die Vereinten Nationen baten ihn 1994, nachdem der Krieg im Kriege zwischen Kroaten und Bosniaken beendet war, im Land zu bleiben und zwischen beiden Volksgruppen zu vermitteln. Aber die serbischen Angriffe auf die Bosniaken und die anderen nichtserbischen Volksgruppen gingen unvermindert weiter. So musste CSS gemeinsam mit den protestierenden Menschenrechtsgruppen dem Völkermord in Srebrenica tatenlos zusehen. Erst 1995 und mit dem Eingreifen von Natotruppen war der Weg für nachhaltige Waffenstillstands- und Friedensverhandlungen frei.

CSS hat das alles hautnah erlebt. Seine Erfahrungen in der Region wurden weltweit anerkannt. Als der Friedensimplementierungsrat ihn 2006 zum Hohen Repräsentanten der internationalen Gemeinschaft in Bosnien und Herzegowina ernannt hat, war er zuständig für die Überwachung des Friedensabkommens von Dayton.

Und er hatte die Macht, Extremisten von ihren Posten zu entfernen. Doch das passte nicht allen. Er sollte nämlich nach dem Wunsch einiger der wichtigsten Mächte der Welt den Hohen Repräsentanten und damit sich selbst abschaffen. Mithilfe der US-Demokraten gelang es aber, die internationale Machtstruktur in Bosnien zu erhalten, alles andere hätte laut CSS langfristig zu einem Rückfall in den Krieg geführt.

2007 endete sein Mandat. Seither haben Nationalisten, vor allem auf serbischer, aber auch auf kroatischer Seite, alles versucht, das multinationale Bosnien und Herzegowina unter ethnischen Gesichtspunkten territorial aufzuteilen. Das ist ihnen bisher nicht gelungen – was sich mit Trump und Putin jederzeit ändern kann. CSS ist ausgerechnet am Jahrestag des Angriffs auf Sarajevo am 6. April 1992 gestorben. Seine Stimme wird fehlen.