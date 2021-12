Nachrichten in der Coronakrise : Inzidenz weiter fallend

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 375 – nach 389,2 am Vortag. Südkorea meldet eine Rekordzahl von Corona-Todesfällen. In vielen Städten gab es wieder Proteste.

Hunderte Impfpässe gefälscht

400 gefälschte Impfausweise und Tausende Chargenaufkleber für Corona-Impfstoffe hat die Polizei bei einem Mann in Nürnberg gefunden. Mindestens 34 Kunden des 31-Jährigen sollen in Apotheken der Region versucht haben, mit gefälschten Pässen ein digitales Impfzertifikat zu bekommen, wie die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth am Montag mitteilte. Der Mann sitzt nun wegen des Verdachts auf „gewerbsmäßige Vorbereitung der Herstellung von unrichtigen Impfausweisen“ in Untersuchungshaft.

Bereits im September hatten Ermittler die Wohnung des 31-Jährigen durchsucht und neben Blanko-Impfpässen und Stempeln von Arztpraxen auch mehrere Tausend Chargenaufkleber entdeckt. Im Dezember fand die Polizei abermals Fälschungsutensilien bei dem Mann. Auch gegen die mutmaßlichen Kunden wird ermittelt. (dpa)

Leicht sinkende Inzidenz

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet binnen 24 Stunden 30.823 Coronaneuinfektionen. Das sind 5.236 Fälle weniger als am Dienstag vor einer Woche, als 36.059 Positivtests gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt erneut auf 375 von 389,2 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 473 weitere Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 106.227. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 6,56 Millionen Coronatests positiv aus. (rtr)

Südkorea meldet Rekordzahl bei Todesfällen mit Corona

Südkorea hat am Dienstag einen Rekord an Todesfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet. 94 Menschen seien gestorben, 906 seien in ernstem oder kritischem Zustand, teilte die Seuchenkontrollbehörde des Landes mit. Außerdem seien 5.567 Neuinfektionen gemeldet worden.

Das Gesundheitsministerium erklärte, in der Hauptstadt Seoul und anderen Metropolregionen gingen die medizinischen Ressourcen zur Neige. 86 Prozent der für Coronakranke vorgesehenen Intensivbetten seien belegt. Mehr als 1.480 warteten auf ein Krankenhausbett oder eine stationäre Behandlung. Vergangene Woche seien mindestens 17 Patienten zu Hause oder in Einrichtungen gestorben, in denen sie auf ein Krankenhausbett warteten.

Von den 51 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern in Südkorea sind mehr als 81 Prozent vollständig gegen Corona geimpft. Eine Auffrischung des Impfschutzes haben allerdings erst 13 Prozent erhalten. Die Regierung hat in der vergangenen Woche den geforderten Zeitabstand zwischen der zweiten Impfspitze und der Auffrischung auf drei Monate verkürzt. Zugleich zögert sie, neue Kontaktbeschränkungen anzuordnen. Viele von diesen hatte sie Anfang November gelockert, in der Hoffnung, dass es angesichts einer guten Impfquote weniger Krankenhauseinweisungen wegen Corona geben werde. Seither hat sich die Zahl der täglichen Neuinfektionen mehr als verdreifacht, zeitweise lag sie bei mehr als 7.000.

Einige Beschränkungen sind inzwischen wieder eingeführt worden, doch Experten geht das nicht weit genug. Die Gesellschaft für Infektionskrankheiten forderte einen Lockdown, um die Krankenhäuser zu entlasten. Präsident Moon Jae In hat dagegen erklärt, Südkorea werde sich nicht in die Vergangenheit zurückziehen. (ap)

Proteste gegen Coronamaßnahmen in mehreren Städten

Geg­ne­r*in­nen der Coronaschutzmaßnahmen haben am Montagabend in zahlreichen deutschen Städten demonstriert. Die größte Ansammlung von Demonstrierenden gab es laut Polizei in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt Magdeburg. Dort nahmen rund 3.500 Menschen an einem Protest gegen die Coronamaßnahmen teil. Bei einer verbotenen Demonstration mit bis zu 2.000 Teilnehmenden in Mannheim wurden sechs Polizistinnen und Polizisten verletzt. Auch aus mehreren nordostdeutschen Städten wie Rostock und Schwerin meldete die Polizei Teilnehmerzahlen im vierstelligen Bereich.

Die Mannheimer Polizei teilte in der Nacht zum Dienstag mit, die Menschen seien ohne Einhaltung der Abstandsregeln und der Maskenpflicht in mehreren Aufzügen durch die Innenstadt gezogen. Platzverweise seien ignoriert worden, und einige Menschen hätten versucht, eine Polizeiabsperrung zu durchbrechen. Die Polizei zeigte insgesamt 121 Personen wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz an. Weitere drei Menschen müssten wegen verschiedener Straftaten wie Widerstand oder Beleidigung mit Strafverfahren rechnen.

In Erfurt versammelten sich einige Hundert Gegner der Coronamaßnahmen auf dem zentralen Anger. Einsatzkräfte hinderten laut Innenministerium mehrere Gruppen daran, in der Innenstadt zu demonstrieren. An mehreren Orten der thüringischen Landeshauptstadt kam es zu Festnahmen. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) schloss in der Süddeutschen Zeitung drastische staatliche Maßnahmen gegen den Messengerdienst Telegram nicht mehr aus. Die Politik müsse Telegram klarmachen, dass der Betreiber verpflichtet sei, Hass und Hetze aus dem Netz zu löschen und zur Anzeige zu bringen. Der Dienst Telegram mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist nach Einschätzung deutscher Behörden zum zentralen Forum militanter Coronaleugner geworden.

Einsatzschwerpunkte der Polizei in Sachsen waren Chemnitz und Freiberg, wo zusammen mehr als zehn Versammlungen angemeldet worden waren. In Chemnitz stoppten die Beamtinnen und Beamten schließlich einen Aufzug von etwa 100 Menschen. Die Teilnehmerzahl in Freiberg gab die Polizei mit 450 Personen an.

Im ostsächsischen Bautzen nahmen laut Polizei mehr als 500 Personen an angemeldeten und nicht angemeldeten Versammlungen teil. In Dresden versammelten sich laut Polizei rund 150 Menschen. Ein Zug von mehr als 100 Personen wurde aufgelöst. Gegen ein Dutzend Menschen wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. An einem Autokorso der Initiative „Querdenken 351“ beteiligten sich nach Angaben eines Polizeisprechers 119 Fahrzeuge.

Weitere Demonstrationen in der Region gab es auch in Coswig und Radebeul mit 300 beziehungsweise 150 Teil­neh­mern*­in­nen und in anderen Städten.

Demonstrationen gegen die Coronamaßnahmen gab es auch in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern: In Falkensee bei Berlin nahmen laut „Bündnis gegen rechts“ am Abend rund 400 Personen an einem sogenannten „Spaziergang“ gegen die Coronaschutzmaßnahmen teil. In Rostock zählte die Polizei 2.900 Teilnehmende, in Neubrandenburg 1.200 und in der mecklenburg-vorpommerischen Landeshauptstadt Schwerin 1.400 Personen. (epd)

Antikörper-Cocktail erhält Notfallzulassung

Der von dem Schweizer Pharmakonzern Roche und dem US-Pharmaunternehmen Regeneron entwickelte Antikörper-Cocktail Ronapreve erhält nach Angaben des malaysischen Gesundheitsministeriums eine Notfallzulassung zur Behandlung von Covid-19-Patienten. Auch der Darmstädter Dax-Konzern Merck strebt eine Zulassung seines Covid-19-Präparats Molnupiravir in Malaysia an: Der Import des Medikaments für klinische Studien ist genehmigt, wie aus einer Mitteilung des Gesundheitsministeriums hervorgeht. (rtr)

Warnung vor Ende von Testpflicht für Geimpfte

Die deutschen Amtsärzte warnen vor einem übereilten Ende der Testpflicht für dreifach Geimpfte. „Es ist verfrüht, Menschen mit Booster-Impfung von der Testpflicht zu befreien“, sagt die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte im Öffentlichen Gesundheitsdienst (BVÖGD), Ute Teichert, den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Die Omikron-Variante sei auf dem Vormarsch, man wisse aber noch nicht genau, wie gut die Booster-Impfungen dagegen wirkten. „Solange wir nicht genügend Daten haben, um dies sicher sagen zu können, sollten wir keine voreiligen Schritte gehen“ und „bewährte Instrumente wie die Schnelltests aus der Hand geben“. Je breiter man teste, desto besser könne man Infektionen entdecken und Infektionsketten nachverfolgen. Auch die Deutsche Stiftung Patientenschutz warnt vor dem Schritt. Vor Weihnachten politische Geschenke zu machen, das werde im Januar abgestraft. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte angekündigt, mit den Gesundheitsministern der Länder am Dienstag über eine Lockerung für dreifach Geimpfte zu beraten. Der Präsident des Deutschen Landkreistags stellt sich hinter Lauterbach. „Es ist gut nachvollziehbar, für Geboosterte die Testpflicht entfallen zu lassen“, sagt Landkreispräsident Reinhard Sager Zeitungen. Der Schutz sei mit der dritten Impfung deutlich wirksamer. (rtr)

Omikron-Variante vermehrt in Irland aufgetreten

Irland meldet einen Anstieg von Infektionen mit der Omikron-Variante. Die Virusmutante sei derzeit wahrscheinlich für elf Prozent der neuen Covid-19-Fälle in Irland verantwortlich, teilen die Gesundheitsbehörden des Landes mit. Sie prognostizieren einen „sehr schnellen Anstieg“ der Omikron-Infektionen in den kommenden Tagen. (rtr)