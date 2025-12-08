piwik no script img

Nach Millionenstrafe für XElon Musk rächt sich an der Europäischen Union

Die EU-Kommission kann keine Anzeigen mehr auf X schalten, nachdem sie der Firma eine Strafe verpasst hat. X-Chef Musk fordert, die EU abzuschaffen.

Ein Mann mit verschrenkten Armen und Base-Cap
Ist sauer und würde die EU am liebsten abschaffen: Elon Musk Foto: Evan Vucci/ap/dpa

dpa/afp | Nach der hohen Strafe der EU-Kommission gegen X darf die Brüsseler Behörde keine Anzeigen mehr auf der Onlineplattform von Tech-Milliardär Elon Musk schalten. Produktchef Nikita Bier begründete das Verbot damit, dass der Account der Kommission gegen Regeln verstoßen habe, um einem X-Beitrag zu der Strafe von 120 Millionen Euro mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Zuvor hatte Musk ebenfalls via X dazu aufgerufen, die Europäische Union abzuschaffen.

Die EU-Kommission hatte ihre Strafe unter anderem damit begründet, dass unter Musks Ägide die Verifikationshäkchen hinter X-Accounts irreführend vergeben worden seien. Bevor der extrem reiche Unternehmer die Plattform im Oktober 2022 übernahm, waren die Verifikationssymbole erst nach einer Identitätsprüfung an prominente Nutzer und Unternehmen vergeben worden. Musk beschloss jedoch, dass alle zahlenden Abo-Kunden das identisch aussehende Symbol bekommen sollen. Inzwischen gibt es auch goldene Symbole für Unternehmen und silberne für Regierungsbehörden.

Mit der Auflösung ihres Anzeigen-Accounts verliert die Kommission die Möglichkeit, die Verbreitung ihrer Beiträge zu steigern, indem sie gegen Bezahlung mehr Nutzern angezeigt werden.

X-Produktchef Bier behauptete, die Kommission habe im fraglichen Beitrag einen Link veröffentlicht, der „Nutzer glauben lässt, dass es ein Video ist“. Im Beitrag wird aber ein 40 Sekunden langes Video zur Entscheidung der Kommission angezeigt, das abgespielt werden kann.

Musk-Aussagen laut Kommission „völlig verrückt“

Als Reaktion auf die EU-Millionenstrafe schrieb Musk auf X: „Die EU sollte abgeschafft und die Souveränität an die einzelnen Länder zurückgegeben werden, damit die Regierungen ihre Bevölkerung besser vertreten können.“ Später erklärte er: „Ich liebe Europa, aber nicht das bürokratische Monster namens EU.“

Die EU-Kommission wies diese Attacken zurück. „Es gehört zur Meinungsfreiheit, auch völlig verrückte Aussagen zu machen“, sagte Kommissionssprecherin Paula Pinho am Montag in Brüssel. Eine Geldstrafe gegen Musks Onlinedienst X zu verhängen, scheine der EU nicht die Sympathie des Milliardärs einzubringen.

Themen #Elon Musk #EU-Kommission #Twitter / X #Digitale Souveränität #Big Tech
Mehr zum Thema
Trump sitzt im weißen Haus an seinem Schreibtisch
Neue US-Sicherheitsstrategie Europa kann gegenhalten, muss es aber auch tun
Kommentar von Simone Schmollack

Die neue US-Sicherheitsstrategie offenbart deutlich, was Präsident Trump und seine Vasallen vorhaben: Europa zerstören. Das dürfte nicht passieren.

Hand einer Person, die ein Handy in einem Bällebad hält.
EU geht gegen X vor Es geht um mehr als ums Geld
Kommentar von Svenja Bergt

Die EU verhängt eine Geldbuße gegen die Social-Media-Plattform X. Die Summe ist überschaubar – doch das darf nicht täuschen. Denn es geht um mehr.

Zwei Männer sitzen nebeneinander
Digitale Souveränität Die digitale Abhängigkeit jetzt durchbrechen
Kommentar von Barbara Junge

Irgendwer muss irgendwo mal anfangen. Mit einer internationalen Allianz, Open Source und klaren Regeln für US-Konzerne könnte sich Europa von BigTech lösen.

