piwik no script img

Nach Ausrufung des KriegsrechtsSüdkoreas Ex-Präsident zu fünf Jahren Haft verurteilt

Weil sich Yoon Suk Yeol seiner Verhaftung widersetzt hatte, wurde er zu nun einer Gefängnisstrafe verurteilt. Doch ihm droht ein noch härteres Strafmaß.

Yoon Suk Yeol, Südkoreas Ex-Präsident, erscheint vor Gericht, Juli 2025.
Yoon Suk Yeol, Südkoreas Ex-Präsident, erscheint vor Gericht, Juli 2025, Foto: Kim Hong-Ji/rtr

dpa | Südkoreas Ex-Präsident Yoon Suk Yeol wurde wegen Behinderung der Justiz zu fünf Jahren Haft verurteilt. Vor gut einem Jahr hatte der konservative Politiker überraschend das Kriegsrecht verhängt und das Land in eine Staatskrise gestürzt. Das zentrale Bezirksgericht Seoul befand nun, dass der 65-Jährige unter anderem mithilfe des präsidialen Sicherheitsdienstes seine Verhaftung verhinderte sowie mehrere Beweisdokumente gegen sich löschte.

Das Kriegsrecht hatte Yoon am 3. Dezember 2024 im Zuge eines Haushaltsstreits mit der Opposition ausgerufen. Der konservative Politiker begründete die radikale Maßnahme mit dem Schutz der freiheitlichen Ordnung Südkoreas. Zudem warf er der linken Opposition vor, von Kommunisten mit Verbindungen in China und Nordkorea unterwandert zu sein. Für seine Anschuldigungen legte Yoon keine Beweise vor.

In einem separaten Prozess hat die Staatsanwaltschaft jüngst wegen des Verdachts des Aufruhrs die Todesstrafe für Yoon gefordert. Ein Urteilsspruch dazu ist für den 19. Februar angesetzt. Auch wenn in Südkorea weiterhin die Todesstrafe verhängt wird, wurde sie seit fast 30 Jahren nicht mehr vollstreckt.

Internationale Investoren zeigten sich damals besorgt um die Stabilität des ostasiatischen Tigerstaates – und hielten Investitionen zurück. Weltweit litt das Ansehen des Landes, das im Westen zuvor stets als politisches und wirtschaftliches Vorbild in der Region gegolten hatte. Seit dem Sommer wird Südkorea von Präsident Lee Jae Myung regiert, einem links-zentristischen Politiker und langjährigen politischen Rivalen Yoons.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Verurteilung #Kriegsrecht #Südkorea #Asien
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Die japanische Ministerpräsidentin Sanae Takaichi bei einer Rede am 1. November beim Apec-Gipfel in Südkorea
Vorgezogene Wahlen in Japan Premierministerin Takaichi will Neuwahlen

Die konservative Regierungschefin Sanae Takaichi hofft, dass sie ihre schwache Machtbasis stärken kann. Die Opposition reagiert jedoch überraschend.

Von Martin Fritz
Ein aufwendig dekorierter Messestand mit der Aufschrift „Islamic Republic of Iran“
Öl aus der Islamischen Republik Wie China auf die Proteste in Iran blickt

Wenn sich US-Präsident Donald Trump im Iran einmischt, will er damit laut chinesischen Kommentatoren nur wieder Chinas Aufstieg behindern.

Von Fabian Kretschmer
Ein Mann reißt jubelnd seine Arme in die Höhe
Jahrestag des überraschenden Notstands Einmal Kriegsrecht und zurück

Südkoreas Demokratie hat in den letzten zwölf Monaten ihre schwerste Krise überwunden. Doch die Spaltung der Gesellschaft ist tiefer denn je.

Von Fabian Kretschmer
Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
US-Aggression gegen Grönland Das Ende der Nato, wie die Welt sie kannte
2
Abschaffung kleiner Bundesländer Liebenswerter Eigensinn
3
Daniel Günther im Shitstorm Wehrhafter Demokrat
4
Merz will Arbeitszeitgesetz abschaffen Wer falsche Liberalisierung sät, wird Klassenkampf ernten
5
Contra Wirtschaftswachstum Bessere Verteilung statt ressourcenfressenden Wachstums
6
US-Behörde ICE infiltriert Angenommen, nach sechs Minuten Bewerbungsgespräch