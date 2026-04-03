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Mutmaßlicher Anschlagsversuch in NRWMöglicherweise politisches Motiv für Sprengsätze im ICE

Nachdem ein 20-Jähriger mit einer Attacke im Zug gescheitert war, prüfen die Behörden ein politisches Motiv. Angeblich ist der Festgenommene rechtsextrem.

Polizist mit Warnweste an einem Bahnsteig vor einem ICE
In diesem ICE soll der 20-Jährige am Donnerstag mit einem Anschlag gedroht und Sprengsätze gezündet haben Foto: dpa

afp | Nach einem Angriff eines 20-Jährigen mit Sprengsätzen in einem ICE auf dem Weg von Aachen nach Frankfurt am Main hat der Staatsschutz der Bonner Polizei die Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Eine politische Motivation des Tatverdächtigen könne nicht ausgeschlossen werden, teilten die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf und die Polizei am Freitag mit. Einen Bericht der Bild-Zeitung, wonach der Festgenommene als Rechtsextremer polizeibekannt ist, bestätigten die Ermittler zunächst nicht.

Der mit Messern bewaffnete 20-Jährige soll am Donnerstag Explosionen in dem Zug ausgelöst haben. Zunächst gingen die Ermittler von Pyrotechnik aus. Inzwischen erklärten sie, nach derzeitigem Sachstand handelte es sich bei den gezündeten Gegenständen um Sprengvorrichtungen. Die Auswertungen der am Tatort gesicherten Spuren sowie die Prüfung des genauen Geschehensablaufs und die Untersuchung der Sprengsätze dauerten an.

Bei der Attacke wurden mindestens 12 Menschen leicht verletzt. Ein Verletzter kam kurzzeitig zur Behandlung ins Krankenhaus, konnte dies aber schnell wieder verlassen.

Der 20-jährige Tatverdächtige befindet sich nach Angaben der Ermittler weiter im Polizeigewahrsam. Das bedeutet auch, dass noch kein Haftbefehl gegen ihn erging. Die Motive des Mannes würden noch geprüft, hieß es. Die Ermittlungen laufen auf Verdacht der gefährlichen Körperverletzung sowie Verstößen gegen das Sprengstoff- und Waffengesetz. Medienberichten zufolge drohte der Mann mit einem Anschlag. Nach Angaben der Bild sagte er, dass er Menschen töten wolle.

Angreifer im Klo eingesperrt

Der mutmaßliche Täter wurde nach Polizeiangaben von anderen Reisenden in einer Zugtoilette eingeschlossen. Beamte der Bundespolizei nahmen den jungen Mann im Bahnhof Siegburg/Bonn fest. Der Zug mit rund 180 Fahrgästen wurde geräumt und ein Teil des Bahnhofsgeländes vorsorglich gesperrt. Die Bundespolizei durchsuchte den ICE nach gefährlichen Gegenständen, wurde jedoch nicht fündig. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten unter anderem eine Maske und zwei Messer.

Die verletzten Fahrgäste wurden in einer nahegelegenen Turnhalle von der Siegburger Feuerwehr versorgt, wie die Polizei mitteilte. Notfallseelsorger standen zur Betreuung bereit. Das Notfallmanagement der Deutschen Bahn richtete einen Schienenersatzverkehr zur Weiterreise ein.

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Themen #ICE #Anschlag #Rechtsextremismus #Ermittlungen
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1 Kommentar

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  • T

    Hauptaspekte der Verharmlosung rechter Gewalt:

    Täter-Opfer-Umkehr: Oftmals wird der Fokus bei Ermittlungen oder in der Berichterstattung auf die Opfer statt auf die Täter gelegt, was als strukturelles Problem kritisiert wird, wie etwa im Fall des NSU.

    Narrativ des „verwirrten Einzeltäters“: Rechte Gewalttaten werden häufig als Produkt psychisch gestörter Einzeltäter dargestellt, statt sie als Ergebnis ideologischer Netzwerke, digitaler Radikalisierung oder struktureller Ursachen zu sehen.

    Selbstverharmlosung der Szene: Rechtsextreme Gruppierungen nutzen Narrative der Selbstverharmlosung, um ihre Gewalt als „politisch motivierten Terror“ zu verschleiern, was teilweise auch von Gerichten übernommen wird.

    Fehlende Einordnung: Gewalt wird nicht immer konsequent als rechtsextrem oder terroristisch benannt, selbst wenn Hinweise darauf vorliegen.

    Aktuelle Entwicklungen (2025/2026):

    Berichte zeigen, dass rechts motivierte Gewalt in Deutschland nicht abnimmt, sondern zum Teil ansteigt. Dennoch wird in Debatten häufig eine Gleichsetzung mit Linksextremismus diskutiert, die von Kritikern als Verharmlosung des strukturell gefährlicheren Rechtsextremismus eingestuft wird.

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