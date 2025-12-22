piwik no script img

Möglicher Sniper-Kronzeuge in SarajevoWas wusste Slavko Aleksić?

Der serbische Kommandant verantwortete den Frontabschnitt, von dem aus Touristen auf Zivilisten in Sarajevo schossen. Nun ist er unerwartet in Belgrad verstorben.

Schwarz-weiss Foto - unscharf - eine junge Frau im Kleid rennt mit ihrer Tochter auf dem Arm, bide sehen verängstigt aus
Slavko Aleksić der in Sarajevo Sniper-Tourismus organisierte starb plötzlich. Scharfschützen in Sarajevo zielen auf Zivilisten Foto: Paul Lowe/Panos Pictures/VISUM
Erich Rathfelder

Aus Sarajevo

Erich Rathfelder

Wahrscheinlich würde jeder Film-Produzent eine solche Crime- Story als zu primitiv zurückweisen. Dass der serbische Extremist Slavko Aleksić im Krankenhaus stirbt, ist eigentlich wenig spektakulär. Wenn aber die Berichte stimmen, dass dieser offenbar gesunde Mann von seinem Wohnort Trebinje, das im südöstlichen Bosnien und Herzegowina liegt, vor wenigen Tagen ohne ersichtlichen Grund ins Militärkrankenhaus der serbischen Hauptstadt Belgrad verlegt wurde und dort am nächsten Tag verstarb, dann wird der Vorgang brisant.

Man weiß auch in Südosteuropa ganz genau, was es bedeutet, wenn unliebsam gewordene Menschen aus dem Fenster fallen oder bei Flugzeugabstürzen oder Autounfällen oder auf sonstige nicht unbedingt natürliche Weise ums Leben kommen.

Beweisen kann man in solchen autokratischen Ländern nichts. So auch nicht in Serbien. Polizei und Justiz sind taub und wissen von nix.

Aber sein Tod kommt ihnen sehr gelegen. Hätte nämlich Slavko ausgesagt, würde das Schutzschild der Lügen in sich zusammenbrechen.

Die serbische Soldateska

Während der serbischen Belagerung der bosnischen Hauptstadt Sarajevo von 1992 bis 1995 war Aleksić die Schlüsselfigur für die Verbrechen der serbischen Soldateska im Stadtteil Ilidža, wo er Kellerräume zu Folterkammern machen ließ. Für die vor allem aus Italien angereisten betuchten Freizeit-Scharfschützen, von denen jetzt international viel geredet wird, ist sein Tod sogar eine Art Rettung. Denn bisher kann man nur wenige der gegen sie erhobenen Anschuldigungen tatsächlich beweisen.

Es besteht jetzt Gewissheit, dass der bärtige, sich als „Tschetnik“ gebende Aleksić als Kommandeur für den Frontabschnitt am oberen Teil des jüdischen Friedhofs in Sarajevo verantwortlich war und damit über alles Bescheid wusste, was dort passierte. Und damit wusste er Bescheid über die „ekelhaften westlichen Freizeitkrieger“, wie die ehemalige Bürgermeisterin Benjamina Karić dies ausdrückte, die ihm oder seinen Kameraden viel Geld dafür bezahlten, auf Zivilisten in der belagerten Stadt schießen zu dürfen.

Das Bild einer jungen Mutter, kaum einige Hundert Meter vom jüdischen Friedhof entfernt, die von ihrer halbwüchsigen Tochter schutzsuchend angstvoll umarmt wird, nachdem einige andere Frauen an gleicher Stelle tödlich getroffen zusammengesunken sind, ist eines der Bilder, die sich über diese Vorgänge eingeprägt haben.

Sein Tod nützt Serbiens Präsident Vučić

Aber politisch noch viel brisanter ist, welche Informationen aus erster Hand Aleksić über die Aktivitäten des heutigen Präsidenten Serbiens hätte liefern können, Alexandar Vučić. Denn nach Aussagen des in Serbien prominenten Extremisten und Freischärlerkommandeurs Vojislav Šešelj, ein alter Konkurrent Vučićs, hatte dieser 1992 in der Einheit Aleksićs gedient.

Hat also auch Vučić in Sarajevo auf Zivilisten geschossen? Der Milizenführer Šešelj, der seine vom UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag verhängte Haftstrafe längst abgesessen hat, könnte noch das Schweigen brechen.

Die ehemaligen serbischen Soldaten aber werden wohl schweigen, und Aleksić nun endgültig.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Sarajevo #Bosnien-Herzegowina #Bosnienkrieg
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Schwarz-weiße Aufnahme einer Straße, auf der zwei Menschen rennen. Im Hintergrund Hochhäuser
Killertourismus im Bosnienkrieg Zum Spaß vom Hügel auf wehrlose Menschen schießen

Bei der serbischen Belagerung von Sarajevo fielen viele Zivilisten eigens angereisten Scharfschützen zum Opfer. Der taz-Korrespondent erinnert sich.

Von Erich Rathfelder
Bosnien-Abkommen in Dayton paraphiert
30 Jahre Dayton-Abkommen „Es ist nie gut für Gespräche, wenn gleichzeitig getötet wird“

Mit dem Dayton-Abkommen endete 1995 der Bosnienkrieg. Der US-Amerikaner Christopher Hill nahm an den Verhandlungen teil. Was man aus ihnen auch für die Ukraine lernen kann.

Interview von Jana Lapper
Dodik steht vor blau-roter Fahne und hebt ein Blatt hoch
Pulverfass Bosnien und Herzegowina Alarm in Sarajevo

Der Präsident der serbischen Teilrepublik Dodik arbeitet an einer Teilung des Landes. Schützenhilfe könnte von den „Freunden“ Trump und Putin kommen.

Von Erich Rathfelder
Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
10 Jahre „Wir schaffen das“ „Offene Grenzen sind sehr wohl realisierbar“
2
Gewaltfantasie mit Nachspiel Polizist möchte Grüne und Linke mit Dachlatten verprügeln
3
Jahresendkonferenz mit dem Kremlchef Märchenstunde mit Wladimir Putin
4
Vorsitz der Konrad-Adenauer-Stiftung Kramp-Karrenbauer wird Stiftungs-Chefin
5
Essay In deiner Küche bin ich fremd
6
Ukraine-Gespräche in Florida Europa ist egal