Mitte-Rechts-Bündnis im EU-Parlament: Dubiose Deals

Esther Lau ist eine erfolgreiche Lehrkraft. Nach dem Outing als trans Person geht es beruflich bergab. Wie es so weit kommen konnte und was hilft – in der taz am wochenende vom 22./23. Januar. Außerdem: Was Sie schon immer über Schnelltests wissen wollten, aber noch nicht gefragt haben. Und: Ein Gespräch mit der Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau. Immer ab Samstag am Kiosk, im eKiosk oder gleich im Wochenendabo. Und rund um die Uhr bei Facebook und Twitter.