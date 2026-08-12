dpa | Die Linke ist im Wahljahr 2026 zur mitgliederstärksten Partei in Berlin aufgestiegen – dank eines zuletzt extrem starken Zulaufs. Sie hat mit inzwischen mehr als 18.000 Mitgliedern die Grünen an der Spitze abgelöst.

Nach Angaben des Landesgeschäftsführers der Linken Bjoern Tielebein zählte seine Partei am 30. Juni 17.843 Mitglieder, gut 2.000 (12,7 Prozent) mehr als ein Jahr zuvor. Inzwischen seien es sogar 18.338. „Im Schnitt gibt es aktuell täglich 20 Neueintritte“, so Tielebein. „Die Linke ist jünger, sie ist weiblicher und die Partei wächst immer weiter.“ Das gebe viel Schwung für den Wahlkampf zur Berlin-Wahl am 20. September.

Knapp auf Platz zwei liegen die Grünen, bei denen die Entwicklung nach einem Mitgliederplus 2025 zuletzt wieder rückläufig war. Am 30. Juni zählte die Partei 17.513 Mitglieder, etwa 600 oder 3,4 Prozent weniger als vor Jahresfrist (18.133). Seit Beginn des Wahlkampfes zeichne sich nun wieder eine positive Tendenz ab, so eine Sprecherin.

 Die SPD, die viele Jahre mitgliederstärkste Partei in Berlin war, teilte auf keine aktuellen Zahlen mit

Die SPD, die viele Jahre mitgliederstärkste Partei in Berlin war, teilte auf keine aktuellen Zahlen mit. Zum Jahresanfang hatte sie ihre Mitgliederzahl mit 17.673 angegeben. Die CDU meldete zum Halbjahrestermin 12.159 Mitglieder. Das waren 272 oder 2,2 Prozent weniger als vor einem Jahr (12.431). Landesgeschäftsführer Dirk Reitze sprach von normaler Fluktuation.

Die AfD verzeichnete binnen eines Jahres einen Anstieg um knapp 200 Mitglieder auf nun 2.084 (Stand Juni 2026). Bei der FDP ist der Trend rückläufig. Nach Angaben von Generalsekretär Peter Langer hatte die Partei in Berlin am 30. Juni 3.370 Mitglieder. Das waren 274 oder 7,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor (3.644). Das noch recht junge Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) wiederum steigerte die Zahl seiner Mitglieder binnen Jahresfrist von 292 auf 1.090, wie ein Sprecher mitteilte.