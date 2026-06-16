I ch habe Sven gesehen“, sagt Flora. Sie kommt gerade vom Gitarrenunterricht. Sven ist unser Nachbar und ein guter Freund. „Es war ein bisschen schräg.“ „Warum?“, fragt Johanna. „Er hat einen Stromkasten gestreichelt.“ „Welchen denn?“, frage ich. „Den vorne an der Ecke mit den vielen Hertha-Aufklebern.“ „Komisch“, sage ich. „Sven hat doch gar nichts mit Hertha am Hut.“

Johanna zieht eine Augenbraue hoch. „Wenn der Stromkasten mit Union zugestickert gewesen wäre, hättest du es normal gefunden?“ „Klar.“ Johanna zeigt mir einen Vogel. „Er hat den Stromkasten angeschmachtet, als wäre es Caro“, sagt Flora.

Caro ist Svens Frau. Mit einem Stromkasten hat sie keine Ähnlichkeit. „Wieso kuschelt Sven mit einem Stromkasten?“, frage ich. „Er war mit Walter unterwegs“, sagt Flora, als wäre das die Erklärung.

Wobei, vielleicht ist es ja die Erklärung. Denn Walter ist speziell. Er ist der neue Hund von Caro und Sven. Diese ganze Aufregung, den andere Hunde um Laternenpfähle, Baumstämme und Fahrradbügel machen, lässt ihn kalt. Gassi gehen ist nicht sein Ding. Er liegt lieber lazy auf der Couch. Sven ist ganz unglücklich deswegen.

„Sven geht doch mit Walter zur Hundeschule“, sagt Flora. Johanna und ich nicken. „Die Hundetrainerin meinte, Sven muss Walter begeistern.“ „Begeistern?“ Wir sehen Flora mit großen Augen an. „Wenn das Herrchen Stromkästen feiert und Baumstämme, Laternenpfähle und Fahrradbügel, dann ist da ja vielleicht was dran.“ „Ich verstehe“, sagt Johanna.

„The hype is real“, sage ich. „Hat Walter denn mitgestreichelt?“, fragt Johanna. Flora schüttelt den Kopf. „Er hat Sven genauso angeguckt wie ich.“ „Da hat Sven wohl noch einen langen Weg vor sich“, sage ich. „Seiner Laune hat das aber keinen Abbruch getan“, sagt Flora. „‚Muss ja nicht gleich beim ersten Stromkasten zünden‘, meinte er. Er war fest entschlossen, für Walter das Revier um den Kreuzpfuhl vorzumarkieren.“

„Ich bekomme gerade richtig Lust auf einen Spaziergang“, sage ich. „Ich auch“, sagt Johanna. Und schon sind wir zur Tür raus.