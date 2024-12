W ir hatten ja nichts! Und so stürmten wir in die oberste Etage des Centrum Warenhauses am Alexanderplatz. Die Klassenfahrt fand hier ihre ganze Erfüllung. H-Milch. 250 Milliliter, in drei Geschmackssorten erhältlich. Aber nicht in Rostock. „Tor zur Welt“ war der Beiname der Bezirksstadt mit dem Überseehafen. Berlin jedoch war „Hauptstadt der DDR“. Hier gab es beinahe alles, auch Tore. Ishtar und den Markt von Milet zum Beispiel, im Pergamonmuseum. Da waren wir grad gewesen. Ich hatte einen Vortrag gehalten. Wikipedia gab’s noch nicht zum Abschreiben und kein ChatGPT als Formulierungshilfe, dafür aber Meyers Kleines Lexikon. Das Jahr war 1987. Oder 1988?

Ist ja nicht so wichtig. Im Zeitalter sogenannter künstlicher Intelligenz freuen wir uns doch über halbwegs plausible Näherungswerte! Immerhin teile ich hier meine selbst erlebten Erinnerungen und nicht so einen mit statistischen Methoden zusammengerechneten Maschinenfurz. Was kommt es da auf ein Jahr an, bitteschön? Ishtar-Tor und der Markt von Milet stehen wirklich auf der Museumsinsel. Nicht dass es irgendeinen Sinn ergibt, diese aus unterschiedlichen Zeitaltern stammenden und der Herkunft nach 2.000 Kilometer auseinander liegenden Orte Rücken an Rücken zu kleben. Ihre einzige Gemeinsamkeit ist, dass sie mit „Erlaubnis der Behörden des osmanischen Reiches“ nach Deutschland geklaut wurden. Schwamm drüber.

Heißt ja nicht umsonst Babylon-Berlin. Das hätte keine KI besser halluzinieren können.Obwohl, halluzinieren ist das falsche Wort. Zu menschlich. Schon lustig, wie An­thropomorphie funktioniert. In jedem Haustier sehen wir uns selbst. Und so einem mit Lametta behängten Taschenrechner stellen wir also Fragen. Die Maschine gibt „Antworten“.

Seltsame Drogen

Nein, tut sie nicht. Es handelt sich um Ausgaben von Ergebnissen umfangreicher Rechenoperationen, die Wahrscheinlichkeiten gegeneinander abwägen. Beim Abgleich mit der materiellen Realität können diese Ausgaben durchaus passen. Oder grade nicht. Es sind eben nur zufällige Mengen im bewusstseinsleeren Raum. Wir lassen doch auch nicht herz- und hirnlose Entitäten darüber abstimmen, ob 2+2 wirklich 4 oder Asyl ein Menschenrecht ist. Ups.

Wir halluzinieren derweil, dass ein paar Schaltkreise kurz vorm Durchbruch zur selbst-bewussten Lebensform stehen. Seltsame Drogen nehmen wir. Hilft es vielleicht beim Entzug, sich vorzustellen, dass ChatGPT gar kein Gesicht hat, und statt dessen aus einem anderen Körperteil zu uns spricht? Ich mein, was da raus kommt, sind schließlich bis zur Unkenntlichkeit verdaute Daten.

Irgendwann wird ein statistisches Modell vor dem Pergamonaltar noch ein Bild der Pyramiden von Gizeh rendern, und zwar als DDR-H-Milch-Tüten. Obwohl die ja Tetraeder waren, also schon von der Grundfläche her… Egal. Ich hab damals jedenfalls keine abbekommen. War zurückgefallen, um mir bei der Lehrerin Lob für meinen Vortrag abzuholen. Hatte sonst ja nichts.