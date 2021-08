Mboro über Totenschädel aus Tansania: „Die Toten zu Hause beerdigen“

Der Mensch Mnyaka Sururu Mboro wird 1951 in einem Dorf am Fuß des Kilimandscharo geboren, Tansania steht damals noch unter britischer Mandatsherrschaft. Mboro ist das Älteste von 12 Kindern, sein Vater war Lehrer an der Missionsschule. Eigentlich soll er Priester werden, aber kurz vor der Weihe verlässt er das Seminar. Er studiert Ingenieurswissenschaften in Nairobi (Kenia) und Daressalam, bis 1974 Hauptstadt des 1961 unabhängig gewordenen Tansania. 1978 kommt Mboro zum Masterstudium nach Heidelberg und Berlin. Anschließend arbeitet er für zwei Jahre als Lehrer an der technischen Hochschule in Arusha (Tansania), kehrt dann nach Berlin zurück. Er arbeitet fortan als Ausbilder für Entwicklungshelfer bei der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit und reist viel zwischen Kenia, Tansania und Deutschland hin und her.

Das Engagement In Berlin zunächst auf der Suche nach dem Schädel des tansanischen Freiheitskämpfers Mangi Meli, engagiert sich Mboro immer mehr für die Rückgabe von menschlichen Überresten an die Herkunftsländer. Als 2006 der Bundestag den Abriss des Palastes der Republik und den Bau eines rekonstruierten Schlosses beschließt, formiert sich sogleich Protest von dekolonialen und migrantisch-diasporischen Gruppen wie dem Tansania-Netzwerk, wo Mboro aktiv ist. 2007 gründet er mit anderen den Verein Berlin Postkolonial, der sich für eine gründliche Aufarbeitung der deutschen Kolonialzeit einsetzt. 2013 schließen sich zahlreiche Gruppen zum Bündnis „NoHumboldt21“ zusammen, Mboro ist einer der Anführer. Nebenher macht er seit Jahren dekoloniale Stadtspaziergänge im Afrikanischen Viertel in Wedding sowie rund um die M*-Straße in Mitte. Ende 2020 eröffnen Mboro und andere Ak­ti­vis­t*in­nen und Künst­le­r*in­nen Barazani.Berlin, einen virtuellen Raum des Widerstands gegen das Humboldt Forum. (sum)