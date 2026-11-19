Am 29. August 2011 übermittelte der in Südafrika lebende Aktivist und Autor Lutz van Dijk dem taz-Afrikaredakteur Dominic Johnson eine Serie von drei E-Mails mit einer ausführlichen Betrachtung über den Zustand des Landes. Seine Zusammenarbeit mit der taz hatte während der Fußballweltmeisterschaft von 2010 in Südafrika begonnen, als er in einem Text für die taz-WM-Sonderseiten vor Pogromen gegen afrikanische Zuwanderer durch die frustrierte Jugend in Südafrika warnte, sobald die Fußballtouristen wieder abgereist seien. Diese gut ein Jahr später verfasste Schrift, die aus einem Artikel für eine Lokalzeitung in Kapstadt entstanden war, brachte seine Sorgen über Südafrika auf den Punkt – und auch seine Hoffnunugen. Sie ist auch 15 Jahre später überraschend aktuell und wird hier erstmals auf Deutsch veröffentlicht.

Südafrika ist ein junges Land. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist jünger als 18. Ihr Einfluss auf Regierungspolitik ist gleichwohl gering, wenn man von den populistischen Parolen der ANC-Jugendliga nach Nationalisierung der Bergwerke und Landenteignungen im Sinne von Simbabwes Diktator Robert Mugabe absieht. Was denken junge Leute wirklich? Ist die junge Generation verloren, verführt – oder hat sie durchaus eigene, unkonventionelle und mutige neue Ideen?

Jeder, der an der öffentlichen Podiumsdiskussion des „Instituts für Versöhnung und Gerechtigkeit“ an der Uni Kapstadt am 24. August 2011 teilnahm, wird erfreut – und viele überrascht – der letzteren Option zustimmen. Die Stimmen junger Südafrikanerinnen und Südafrikaner, die sich hier neben etablierten Menschenrechtskämpfern wie Erzbischof Tutu, der Journalistin Ferial Haffajee, dem Geschäftsmann Sipho Pityana und Professor Bernard Lategan artikulierten, hatten eine neue Qualität.

Sie stellten die Vision eines nichtrassistischen und sozial gerechten Landes freundlich, klug und kämpferisch vor – und doch so deutlich anders als die meist aggressiv artikulierten Worte eines Julius „Juju“ Malema, des prominenten Anführers der ANC-Jugendliga, der nirgendwo mehr ohne seine mit Maschinengewehren bewaffnete Leibgarde in Maßanzügen auftritt. Es lohnt sich, ihnen einen Moment besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

„Dass sich alles radikal und für immer verändert“

Meine erste Begegnung mit Südafrikas Jugend liegt mehr als 14 Jahre zurück. Nachdem ich während der Zeit der Apartheid Einreiseverbot gehabt hatte, verbrachte ich meinen ersten Morgen im Land in Kapstadt, wo Erzbischof Tutu im Mai 1997 in einer großen Gemeindehalle die Anhörungen von Jugendlichen vor der damaligen „Wahrheits- und Versöhnungskommission“ (TRC) eröffnete. Hunderte Schülerinnen und Schüler waren klassenweise gekommen, um mit ihren LehrerInnen die Aussagen der meist gleichaltrigen Zeugen zu hören, die von Haft, Folter und Mord berichteten. Trotz der Schrecken der unmittelbaren Vergangenheit war eines und damit alles so anders: dass ab nun endlich den ehemals Verfolgten und Benachteiligten Anerkennung gezollt wurde, und die dadurch spürbare Hoffnung, dass sich ab jetzt alles radikal und für immer verändern würde.

Vier Jahre später – 2001 – zogen mein Partner und ich von Amsterdam nach Kapstadt. Ich wurde einer der Gründungsdirektoren von Hokisa, eine Stiftung, die sich für von Aids betroffene Kinder und Jugendliche in Masiphumelele, einem der ärmsten Townships südlich von Kapstadt, engagiert. 2006 wurde ich im gleichen Township in den Vorstand einer von Bewohnern gegründeten Wohnungsbaugesellschaft gewählt.

Seit meinem ersten Morgen in Kapstadt ist von jener Hoffnung auf radikale und dauerhafte Veränderung zu mehr Gerechtigkeit nur noch wenig zu spüren. Stattdessen herrschen Verzweiflung und Resignation gegenüber mehr als 70 Prozent dauerhafter Arbeitslosigkeit unter jungen Leuten und Wut über Korruption und Selbstbereicherung von Regierungsvertretern. Verzweiflung und Wut – ein fruchtbarer Boden für Populismus und Demagogen aller Schattierungen, die die damit einhergehenden Ängste aufgreifen, ohne die wirklichen Ursachen zu benennen oder Lösungen zu entwerfen, die nicht immer „den anderen“ (von Flüchtlingen aus anderen afrikanischen Ländern bis zu „den“ Weißen) die Schuld geben.

Damals – ab 1994 bis etwa 1999 – gab es politische Führer wie Nelson Mandela und Desmond Tutu, die durch das eigene Handeln Vorbild waren. Heute herrscht eisiges Schweigen bei allen ANC-Ministern bei der Forderung nach Verkauf ihrer jeweils fabrikneuen Regierungs-Luxuslimousinen (in der Regel zwei pro Minister) als Geste des Teilens. Und viele Wohlhabende – Weiße genau wie neue Schwarze Millionäre – wehren sich empört gegen die von Bischof Tutu erneut vorgebrachte Forderung einer Vermögenssteuer für Superreiche, statt sich an der so nötigen Diskussion einer „wealth tax“ konstruktiv zu beteiligen.

„Die Pflicht, den Mund aufzumachen“

Und genau hier brachten sich die jungen Leute während der Podiumsdiskussion in der Uni Kapstadt ein, zu der unter dem Motto eingeladen worden war: „Die Pflicht, den Mund aufzumachen: Was bedeutet zivile Verantwortung in unseren schwierigen Zeiten?“

Während „Juju“ Malema sich gern in der Rolle des „jungen Löwen“ sieht, der keine Tabus scheut und darin beachtliche Zustimmung bei vielen jungen Leuten findet, die gute Gründe haben, der alten ANC-Garde nicht mehr zu trauen, begann Amanda Ngwenya ihren Beitrag damit, dass sie genug habe von gegenseitigen Vorwürfen. Es würde ihr nicht helfen, wenn ihre Weißen Mitstudenten mit Schuldgefühlen für ihre Eltern herumlaufen würden. Mit ihnen wie mit den Schwarzen, Farbigen und indischen Studenten wolle sie ein neues Konzept von Menschlichkeit praktizieren – die Achtung vor jedem Individuum, ungeachtet von dessen Herkunft, Geschlecht oder „Gruppenzugehörigkeit“. Sie wisse sehr wohl, dass „Individualismus“ oft als egoistisch und in Südafrika auch oft selbst als kapitalistisch gebrandmarkt wird. Ihre Erfahrung sei aber, dass nur starke Persönlichkeiten auch fähig sind, den Mund aufzumachen und Kritik von anderen zu akzeptieren.

Rayne Moses, ein Farbiger Student („coloured“ in Südafrikas alter Rassenklassifizierung, Anm. d. Red), betonte, dass es wichtig sei, zu lernen, wie man stark werden könne, ohne den jeweiligen Anführern nur blind zu folgen. Für sich habe er dabei unabhängige Reflektion und persönliche Meditation als hilfreich erfahren.

Der junge Weiße Jan Greyling eroberte die Herzen des Publikums, indem er seinen Beitrag in perfektem Xhosa und Zulu begann, was Bischof Tutu zu dem Ausruf bewog: „Weißt Du, was das für mich als alten Mann bedeutet? Ein junger Weißer, der die Mühe auf sich nimmt, unsere Sprache zu lernen? Man muss nicht reich sein, um zeigen zu können, dass einem die anderen wichtig sind.“ Jan nannte als seine größte Sorge das Ausmaß der Jugendarbeitslosigkeit und dass die Schulen Südafrikas im Durchschnitt schlechter seien als die in wesentlich ärmeren Ländern Afrikas.

Nonceda Bulani, eine junge Aktivistin aus Khayelitsha, dem größten Township Kapstadts, sprach für die, die niemals auch nur die Chance hatten zu studieren und die auch noch 17 Jahre nach dem Ende der Apartheid abends hungrig zu Bett gehen müssten: „Wir brauchen niemanden, der uns sagt, wie man einen Businessplan auf Englisch schreibt, sondern wir müssen endlich den Mut finden, unsere Erfahrungen in unserer Sprache auszudrücken. Wenn der mehrfache Millionär Juju Malema sagt, dass er für die Armen ist, weil er selbst mal arm war, kann ich nur lachen.“ Als sie gefragt wird, warum die meisten Menschen in Khayelitsha immer noch für die gleiche Regierungspartei ANC stimmen, in der doch so viele zuerst sich selbst bereichert haben, antwortet sie nach langem Zögern: „Ich glaube, das hat mit der Verehrung von Mandela zu tun So lange er lebt, wagt niemand, ihn zu enttäuschen und nicht seine Partei zu wählen.“

Es gibt neue Stimmen, sie sollten gehört werden

Es ist hier nicht der Raum, die Aussagen auch der bekannten älteren Podiumsteilnehmer zu referieren. Drei Aussagen jedoch, die, angeregt von den Jungen, dann auch von vielen anderen übernommen wurden, sollen festgehalten werden.

Zum Thema Jugend Südafrikas: Es gibt neue Stimmen, und sie sollten endlich gehört werden. Sie sprechen nicht nur ein junges akademisches Publikum an, sondern auch junge Leute, die keine Möglichkeit haben, eine Uni zu besuchen. Als ich die Jugendlichen unseres Hokisa-Kinderhauses in Masiphumelele einlud, uns zur Diskussion nach Kapstadt zu begleiten, war ich zuerst besorgt, dass die meisten bei einer Uni-Veranstaltung schnell abschalten würden. Das Gegenteil war der Fall: Alle hörten mit ungebrochener Aufmerksamkeit zu, halfen sich gegenseitig bei schwierigen Worten und ermutigten sich darin, am Ball zu bleiben.

Nondoda (17) fotografierte alle Podiumsteilnehmer mit seinem Handy und schrieb sich deren Namen auf einen Zettel. Thwali (17) bemerkte angesichts der Bestuhlung in dem großen Hörsaal mit einem Lächeln: „Sieht aus, als wären wir hier selbst wie Abgeordnete in einem Parlament!“ Xolelwa (16) gab auf der Rückfahrt im Bus bekannt, dass Amanda Ngwenya ihr neues Vorbild geworden sei. Ich war überwältigt vom Hunger nach Verstehen bei allen Jugendlichen, jenseits vom gewohnten Fast Food des Populismus.

Zum Thema gerechte Gesellschaft: Erzbishof Tutu hat auch Jahre nach der Wahrheitskommission alles Recht, uns daran zu erinnern, dass es genügend Wohlstand in Südafrika gibt (anders als in einigen anderen afrikanischen Ländern) – es ist einzig eine Frage der Einsicht und Bereitschaft zum Teilen. All jene, die sich derzeit empören über seine Forderung nach einer Einkommensteuer für Superreiche, sollten stattdessen mithelfen, sie praktikabel zu implementieren.

Es stimmt, dass auch die Regierung selbst mehr tun muss, auch in persönlichen Gesten. Jedoch: Niemand wird ernsthaft gegen eine nichtrassistische Einkommensteuer argumentieren können mit der Option, die zusätzlichen Steuereinnahmen gezielt für Bildung, Gesundheit, Jobs oder Wohnungen auszugeben, was – bei allem derzeitigen Misstrauen gegenüber der Regierung – von unabhängigen Buchprüfern garantiert werden könnte.

Niemand braucht besorgt zu sein, dass die Superreichen und großen Firmen dann Südafrika in Scharen verlassen. Sie werden gern bleiben, weil mehr Sicherheit und weniger Streiks und Unruhen auch in ihrem Interesse sind. Aber es kann sein, dass sie freundlich (und falls nötig mit gesetzlichem Druck) dazu gebracht werden müssen, da die meisten nach wie vor ihr Gewissen lieber mit Wohltätigkeitsveranstaltungen beruhigen. Von den gut zwei Millionen Euro, die wir für unser Township-Wohnungsbauprojekt in Masiphumelele an privaten Spenden aufbringen mussten, kamen mehr als 90 Prozent aus Europa und weniger als 10 Prozent von südafrikanischen Firmen und Privatleuten. Dies sollte und muss sich bald ändern, da Spender in Europa zunehmend müde werden, in ein Land zu geben, das kein armes ist und in dem eine kleine Gruppe Wohlhabener aller Hautfarben immer noch reicher wird.

Wir brauchen Strukturen, die das Teilen vorschreiben

Zum Thema gerechte Strukturen statt Wohltätigkeit: Südafrika braucht nicht noch mehr wohltätige Spenden, sondern gesellschaftliche und gesetzliche Strukturen, die die furchtbaren Unterschiede zwischen Arm und Reich endlich sichtbar überwinden. Südafrika führt die Liste der Länder mit den extremsten Unterschieden zwischen wenigen Superreichen und der Masse im Elend Lebender weltweit an. Die schlichte Erkenntnis, dass „Eigentum verpflichtet“, hat sich bisher weder unter den traditionell Wohlhabenden noch unter den Neureichen durchgesetzt. Mitleid ja, vor allem bei Kindern im Elend. Nach jeder Katastrophe wird durchaus gespendet. Aber etwas an den Ursachen tun, ist eher „unschick“, bringt Konflikte mit sich und wer will das schon.

Die Journalistin Ferial Haffejee sagte es treffend in ihrer Schlussbemerkung: „Nach heute Abend gehen sicher die meisten von uns mit neuer Hoffnung heim. Aber wir sollten endlich aufwachen und begreifen, dass dies nicht genug ist. Wir müssen lernen von unserem frohgemuten Optimismus nach 1994. Das war nicht genug. Hoffnung ist nicht genug.“ Es müssen Strukturen verankert werden, die das Teilen vorschreiben und es dadurch schlicht erleichtern, gut zu sein. Nur so werden die gegenwärtig schwierigen Zeiten in Südafrika überwunden werden können. Die gegenwärtige Zeitbombe wird nicht ewig ticken. Sicher nicht nochmal 17 Jahre. Sie wird explodieren, wenn die Unterschiede nicht überwunden werden. Wenn die Schulen nicht bald funktionieren und junge Leute mit Abschlüssen auch mehrheitlich Arbeit finden können. Wenigstens das.