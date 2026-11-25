Nach den Kommunalwahlen vom 4. November beginnt in Südafrika eine neue Ära der Koalition als Normalität. Nachdem es jahrzehntelang normal war, dass die ehemalige Befreiungsbewegung ANC (African National Congress) allein regiert, hält nun in 137 der 213 direkt gewählten Gemeindevertretungen keine Partei eine absolute Mehrheit mehr – so wie bereits in Südafrikas Parlament. Vor den Wahlen waren es 80. Der ANC hält auch in keinem der acht Großstadträume mehr die absolute Mehrheit.

In wochenlangen Verhandlungen hat sich bei den Großstadträumen ein Muster gebildet, in dem vier Parteien die Macht miteinander teilen, mit dem ANC in der Mitte, rechts davon die liberale Partei ActionSA und links die Oppositionsparteien EFF (Economic Freedom Fighters) und MK (uMkhonto weSizwe). Am Sonntag sagte ActionSA-Geschäftsführer Michael Beaumont, die nötige „Konvergenz“ mit ANC, EFF und MK sei zu „90 bis 95 Prozent“ erreicht.

Wenn es die nötigen Abstimmungen besteht, dürfte dieses Viererbündnis in den drei benachbarten Großstadtregionen der größten Provinz Gauteng – Johannesburg, Tshwane (Pretoria) und Ekurhuleni – die Macht übernehmen. Herman Mashaba, Gründer und Führer von ActionSA, könnte Bürgermeister von Johannesburg werden, das er schon einmal für die größte liberale Oppositionskraft DA (Democratic Alliance) regierte, von der er einst ActionSA abgespaltet hatte. In Tshwane könnte die amtierende ActionSA-Bürgermeisterin Nasiphi Moya im Amt bleiben.

Auf Gemeindeebene hat die landesweit zweitgrößte Partei – die liberale DA, die in der ANC-geführten Koalitionsregierung Südafrika sitzt und den Großstadtraum Kapstadt weiter allein regiert – eigene Koalitionen geschmiedet. DA-Führer Geordin Hill-Lewis hat für die 137 Gemeinden ohne klare Mehrheit einen „nationalen Stabilitätsrahmen“ mit ANC und IFP (Inkatha Freedom Party) vorgeschlagen – IFP ist der Hauptrivale von MK bei der Zulu-Bevölkerungsgruppe. Die jeweils größte Partei soll jeweils den Bürgermeisterposten erhalten, also 93 für den ANC, 24 für DA und 20 an IFP.

Machtvakuum vermeiden

Das Gesamtbild ist eines, in dem DA und ActionSA; die sich ideologisch am nächsten stehen, politisch am deutlichsten getrennte Wege gehen. Sie wollen nicht zusammen regieren, am Ende profitiert davon der ANC, trotz seiner massiven Verluste.

Der ANC gehe Koalitionen ein, damit nirgends ein Machtvakuum entstehe und nirgends Gemeinden handlungsunfähig würden, erklärte ANC-Generalsekretär Fikile Mbalula. Dafür ist der historischen Befreiungsbewegung offenbar jeder Koalitionspartner recht, und das führt zu internen Debatten.

Linke Kräfte, die in kommunale Regierungen einziehen, stellen inhaltliche Forderungen. MK-Unterhändler Dali Mpofu betont, dass Koalitionsverträge den Kampf gegen Korruption sowie die Verbesserung der Versorgung mit Wasser und Strom priorisieren müssen. EFF stellt neben Wasser und Strom auch Vergesellschaftung sowie die Schaffung von Wohnraum und Arbeitsplätzen in den Vordergrund. Die Kommunisten der SACP (South African Communist Party), die ihre historische Wahlallianz mit dem ANC aufgekündigt haben und diesmal mit Erfolgen in einzelnen Gemeinden solo antraten, wollen nur mit Partnern arbeiten, die „Politik für die Armen“ machen.

Die sich als links definierenden Parteien EFF, MK, SACP und ein paar kleinere Gruppen haben gemeinsam einen „Rat der Linken“ (Council of the Left) gegründet und beanspruchen die Vertretung etwa eines Fünftels der Wählerschaft; sie verhandeln auf kommunaler Ebene getrennt, vertreten aber eine gemeinsam geschmiedete Agenda.

Die neue parteipolitische Landschaft birgt auch Risiken. Johannesburg, wo der ANC schon lange nicht mehr dominiert, hat seit 2021 schon sieben Bürgermeister ausgehalten. Häufige Führungswechsel erlitten auch Tshwane und Nelson Mandela Bay. Die Gründe für Koalitionsbrüche liegen häufig im Streit um Ämter, Zuständigkeiten, Budgets und Ressourcen. Besonders fragil sind Koalitionen, denen die größte Partei nicht angehört. Diese Erfahrung könnte die Politik von ActionSA, ihren größeren Rivalen DA auszuschließen, belasten.