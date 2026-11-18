Lutz van Dijk war vielfältig unterwegs. Als Aktivist in Südafrika engagierte er sich gegen ausländerfeindliche Gewalt und für Aidswaisen. Als Buchautor und Journalist schrieb er gegen Intoleranz und gegen das Vergessen an.

Als taz-Autor in Kapstadt für mehrere Jahre richtete er einen strengen Blick auf die Misstände des Landes und hob zugleich die mutigen Gegenkräfte hervor. Er war meinungsstark, streitbar und zuweilen unbequem, „beharrlich“ nannte er sich selbst, aber er ließ niemanden indifferent. Seine letzten Jahre waren von Parkinson geprägt, am 17. November ist er 71-jährig gestorben.

HOKISA (Homes for Kids in South Africa) hieß sein Kinderprojekt im Kapstädter Township Masiphumelele, mit dem Lutz van Dijk in Südafrika berühmt wurde. Es begann 2001, angestachelt von den düsteren Schatten, die Südafrikas gigantische HIV/Aids-Pandemie über die fragile junge Demokratie warf und deren verheerende gesellschaftliche Auswirkungen heute schon fast wieder in Vergessenheit geraten sind.

Einer der ersten Heimbewohner war ein HIV-infiziertes Baby, das seine Eltern in einem Pappkarton ausgesetzt hatten und das Bauarbeiter fanden und zu HOKISA brachten. Die Arbeit mit den Kindern inspirierte Dutzende Bücher und Hunderte öffentliche Auftritte und Stellungnahmen.

1955 in Westberlin geboren

Lutz van Dijk wurde 1955 in Westberlin geboren, seine Eltern „hatten keine Worte für die Schrecken der Nazi-Zeit“, wie er in einem seiner letzten Interviews erzählt: „Als Jugendlicher gab ich auf und wollte nur noch weg, egal wohin“. Er wurde Müllmann in New York, Lehrer für schwer erziehbare Kinder in Hamburg, Mitarbeiter des Anne-Frank-Hauses in Amsterdam, er nahm die niederländische Staatsbürgerschaft und einen niederländischen Namen an. Er engagierte sich aus der Ferne gegen Südafrikas Apartheid, hatte Einreiseverbot dort. Erst 1997 konnte er endlich hin.

„Ich verbrachte meinen ersten Morgen im Land in Kapstadt, wo Erzbischof Tutu im Mai 1997 in einer großen Gemeindehalle die Anhörungen von Jugendlichen vor der damaligen Wahrheits- und Versoehnungskommission eröffnete“, schrieb er vor vielen Jahren dem Autor dieses Nachrufs. „Hunderte von Schülerinnen und Schülern waren klassenweise gekommen, um mit ihren LehrerInnen die Aussagen der meist gleichaltrigen Zeugen zu hören, die von Haft, Folter und Mord berichteten.

Trotz der Schrecken der unmittelbaren Vergangenheit war eines und damit alles so anders: Dass ab nun endlich den ehemals Verfolgten und Benachteiligten Anerkennung gezollt wurde, und die dadurch spürbare Hoffnung, dass sich ab jetzt alles radikal und für immer verändern würde.“

„Eine neue Jugend“ für Südafrika

Das Scheitern dieser Hoffnungen, und zugleich die unermüdlichen Versuche, sie wieder zum Leben zu erwecken – das prägte Lutz van Dijks Arbeit über Jahrzehnte, von seinem Buch über die Wahrheitskommission aus dem Jahr 1999 über den Umgang mit HIV/Aids, den Kampf gegen Hass und Ausländerfeindlichkeit bis zum Horror der Covid-19-Pandemie.

„Eine neue Jugend jenseits des ANC-Populismus“ wünschte Van Dijk Südafrika schon im Jahr 2011 und schrieb: „Südafrika braucht nicht noch mehr wohltätige Spenden, sondern gesellschaftliche und gesetzliche Strukturen, die die furchtbaren Unterschiede zwischen arm und reich endlich sichtbar überwinden. Es müssen Strukturen verankert werden, die das Teilen vorschreiben und es dadurch schlicht erleichtern, gut zu sein.“

Gut sein – das war ein Lebensmotto, für das sich der Einsatz lohnte. Noch im Jahr 2023 konnte Lutz van Dijk einen späten Erfolg feiern, als der Deutsche Bundestag erstmals gezielt an die queeren NS-Opfer erinnerte, fünf Jahre nachdem er sich mit einer Petition eingesetzt hatte. Einige seiner prägnantesten Texte in der taz befassen sich mit dem Tod.

Als Frederick Willem De Klerk, Südafrikas letzter weißer Präsident, im November 2021 starb, zeigte van Dijk auf, wie die weiße Trauer wieder die Schwarzen ausschloss. „Jetzt gibt es Staatstrauer mit Flaggen auf Halbmast, aber ich weiß bis heute nicht, wo die Leiche meines Sohnes verscharrt wurde“, zitierte er eine 78jährige Schwarze.

Nur einen Monat später starb Desmond Tutu, der weltweit bekannte südarikanische Anti-Apartheid-Erzbischof und Friedensnobelpreisträger. Van Dijk, der den Verstorbenen gut kannte, schilderte in seinem ausführlichen Nachruf sichtlich bewegt Tutus Bescheidenheit, seine Offenheit gegenüber Kindern und sein Vermächtnis von Integrität und Mut.

Ab 2024 trennten sich seine Wege von denen der taz, und die Parkinson-Krankheit schränkte seine vielfältigen Aktivitäten ein. Am Ende schritt die Krankheit rasch fort, er zog zurück in die NIederlande, wo Sterbehilfe legal ist. Seinen Tod teilte er vorab per Abschiedsmail an Vertraute mit. „Nach sorgfältiger Abwägung mit unserem Hausarzt und mit meinem Mann Perry habe ich mich entschlossen, mein Leben sanft zu beenden.“ Getreu seiner eigenen Lebensweisheit: „Du hast ein Leben und bist selbst verantwortlich dafür.“