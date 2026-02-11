piwik no script img

LanglebigkeitsforschungWie groß der genetische Anteil am Altern wirklich ist

Wie alt wir werden, liegt stärker in den Genen als gedacht. Eine neue Zwillingsstudie stellt frühere Annahmen infrage.

Handfläche von einer alten Person
Rund 50 bis 55 Prozent der Unterschiede in der menschlichen Lebensspanne könnten wohl genetisch erklärbar sein Foto: Jonathan Knowles/getty images

Von

Rumeysa Ceylan

Warum werden manche Menschen sehr alt und andere nicht? Diese Frage beschäftigt die Menschheit. Lange ging die Forschung davon aus, dass Gene dabei nur eine Nebenrolle spielen. Entscheidender seien Lebensstil, Umweltbedingungen oder auch die soziale Lage, gemeint sind damit etwa der Zugang zu schadstoffarmer Luft, sauberem Trinkwasser und zur Natur, eine gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung. Doch nun stellt eine neue Studie die bisherige Gewichtung infrage.

Die Studie

Ein internationales Forschungsteam hat Daten aus Zwillingsstudien in Schweden und den Vereinigten Staaten neu analysiert. Untersucht wurden mehrere Tausend Zwillingspaare, geboren zwischen dem späten 19. und dem frühen 20. Jahrhundert. Da eineiige Zwillinge genetisch fast identisch sind, können Forscher durch den Vergleich ihrer Lebensdauer und Todesursachen Rückschlüsse zum genetischen Anteil ziehen.
wochentaz

Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

Anders als frühere Arbeiten betrachteten die Forschenden in dieser Studie aber nicht nur das tatsächliche Sterbealter, sondern unterschieden zwischen zwei Arten von Todesursachen: intrinsische und extrinsische. Äußere Todesursachen können Menschen in jedem Alter treffen – etwa ein Verkehrsunfall oder eine Infektionskrankheit – und haben wenig mit genetischer Veranlagung zu tun. Werden sie nicht herausgerechnet, erscheint der Einfluss von Umweltfaktoren größer, als er für den biologischen Alterungsprozess tatsächlich ist.

Mit einem mathematischen Modell isolierte das Team deshalb die sogenannte intrinsische Mortalität, also die Sterblichkeit, die auf das Altern und altersbedingte Erkrankungen zurückgeht. Das Ergebnis: Rund 50 bis 55 Prozent der Unterschiede in der menschlichen Lebensspanne könnten wohl genetisch erklärbar sein. Das ist deutlich mehr als frühere Schätzungen, die von 20 bis 25 Prozent ausgegangen waren.
Team Zukunft – der Newsletter zu Klima, Wissen, Utopien

Du liest einen Text aus unserem Zukunfts-Ressort. Wenn Du Lust auf mehr positive Perspektiven hast, abonniere TEAM ZUKUNFT, den konstruktiven Newsletter zu Klima, Wissen, Utopien. Jeden Donnerstag bekommst du von uns eine Mail mit starken Gedanken für dich und den Planeten.

🐾 Melde dich jetzt für den TEAM ZUKUNFT Newsletter an – kostenlos

Was bringt’s?

„Innerhalb dieser biologischen Grenzen bleibt jedoch großer Spielraum“, kommentiert die Biologin Chiara Herzog vom King’s College London die neue Studie gegenüber dem Science Media Center. Die Ergebnisse bedeuten folglich nicht, dass unser Lebensalter genetisch festgelegt ist. Die berechnete Erblichkeit ist ein statistischer Wert für Populationen, keine Vorhersage für einzelne Menschen. Auch für den Alltag ändert sich wenig. Lebensstil und soziale Faktoren bleiben relevant. „Die Ergebnisse dieser Arbeit werden mich definitiv nicht dazu bringen, wieder zu rauchen“, sagt Steve Hoffmann, Bioinformatiker am Leibniz-Institut für Alternsforschung in Jena.

Für die Forschung können diese Ergebnisse dennoch wichtig sein. Sie zeigen, dass frühere Studien den genetischen Einfluss möglicherweise unterschätzt haben, weil sie äußere Todesursachen nicht ausreichend berücksichtigt haben. Langfristig könnte das helfen, die biologischen Prozesse des Alterns besser zu verstehen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Zukunft #wochentaz #Altern #Biologie #Gene #Studie
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Auge mit Lachfalten
Kampf gegen das Altern Auf der Suche nach dem Glow

Anti-Aging-Produkte versprechen spektakuläre Effekte. Nachhaltiger für das Verlangsamen des Alterungsprozesses sind aber andere Dinge.

Von Tanja Tricarico
Eine alte Dame läuft mit einem Krückstock auf einer einsamen Straße
Altern und Altsein An der Zitronentafel des Lebens

In „Die Reisende der Nacht“ klagt Laure Adler die gesellschaftliche Missachtung der Ältesten an. In Frankreich ein Thema, das gerade entdeckt wird.

Von Nina Apin
Zwei ältere Menschen auf einer Pank vor einem Gewässer
Altern in Deutschland Die Lüge vom guten Altwerden

Wer heute in Deutschland geboren wird, wird im Schnitt über 80 Jahre alt. Gleichzeitig hatte das Alter noch nie einen so schlechten Ruf. Warum?

Von Jakob Simmank
Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Mehr Nachhaltigkeit durch Verzicht Ich sage nein, weil ich es kann
2
Debatte um frühzeitigen Ferienstart Kann man sich den letzten Schultag vor den Ferien schenken?
3
Physikerin über die deutschen Autobauer „Die Zukunft der Autobranche ist emissionsfrei“
4
Abschaffung der Demokratie Was ist Faschismus?
5
AfD-Verbot Hört doch endlich zu!
6
Prozess gegen Kli­ma­ak­ti­vis­t:in­nen Letzte Generation eine kriminelle Vereinigung?