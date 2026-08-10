Landtagswahl in Sachsen-Anhalt: Linken-Chef schließt CDU-Unterstützung nicht aus
In vier Wochen wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. Um eine AfD-Regierung zu verhindern, müssten CDU und Linke zusammenarbeiten.
afp | Der Linken-Bundesvorsitzende Luigi Pantisano hat eine Wahl des CDU-Spitzenkandidaten Sven Schulze zum Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt nicht ausgeschlossen. Seine Partei habe in den vergangenen Jahren wiederholt Verantwortung gezeigt, sagte Pantisano am Sonntag im ZDF-„Sommerinterview“. Das sei in Thüringen so gewesen, aber auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt.
„Es geht darum, zu verhindern, dass eine rechtsextreme Partei an die Macht kommt“, sagte der Parteichef mit Blick auf die Stärke der AfD in den Umfragen. Diesen zufolge könnte Schulze als derzeit amtierender Ministerpräsident nur mit den Stimmen der Linkspartei wiedergewählt werden.
Schulzes CDU schließt aber sowohl eine Zusammenarbeit mit der AfD als auch mit der Linken aus. Pantisano sagte, die Frage sei, ob Schulze angesichts der Umfragen bereit sei, Verantwortung zu übernehmen.
In Sachsen-Anhalt wird am 6. September ein neuer Landtag gewählt. In den aktuellen Umfragen liegt die AfD mit großem Vorsprung vor der CDU. Die Linke wird an dritter Stelle gesehen.
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