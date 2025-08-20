piwik no script img

taz zahl ich

Kunstaktion am Potsdamer PlatzEin provisorisches Mahnmal gegen die Gleichgültigkeit

Kommentar von Lea Wolters

Eine Installation in Berlin erinnert an die in Gaza getöteten Menschen. Den Künst­le­r*in­nen gelingt so, was die deutsche Politik seit Langem versäumt.

Wassermelonen in einem Käfig, Kunstaktion am Potsdamer Platz in Berlin
Sichtbarkeit geschaffen: Die Installation von „Rocco and his brothers“ am Potsdamer Platz Foto: Lea Wolters

A m Potsdamer Platz plätschert es. Acht große Drahtkörbe stehen dort am Dienstag auf einem Marmorsockel in einem flachen Wasserbecken. Gefüllt sind sie mit genau 62 Strandbällen. Grünes Schilf umrandet die Kunstinstallation.

Bei genauerem Hinsehen wird klar: Die Bälle sind Wassermelonen nachempfunden, die auch als Symbol des palästinensischen Widerstands dienen. Sie sollen für die 62.000 Menschen stehen, die Schätzungen zufolge bislang im Gazakrieg getötet wurden.

Die Installation sei ein „Denkmal für die ermordeten Menschen Palästinas“, erklärte die Künstlergruppe „Rocco and his brothers“ auf ihrer Instagram-Seite am Dienstag. Das 2016 gegründete Ak­ti­ons­künst­le­r*in­nen-Kollektiv ist durch spektakuläre Kunstaktionen im öffentlichen Raum bekannt geworden, mit denen es auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam machen will – zuletzt etwa mit dem Projekt „Schlüssel zur Stadt“, bei dem die Gruppe verschlossene U-Bahnhöfe für Obdachlose öffnete.

Das „Denkmal für die ermordeten Menschen in Palästina“ ist schon am Dienstagabend nicht mehr vollständig. Das Schild zur Einordnung wurde abgerissen, übrig geblieben sind nur Klebestreifen auf dem Beton. „Schade, dass es schon weg ist, es wurde Zeit, dass es so was mal gibt“, sagt eine Passantin.

Versäumnisse der deutschen Politik

Was die deutsche Politik im seit fast zwei Jahren andauernden Krieg in Gaza nicht geschafft hat, haben die Ak­ti­vis­t*in­nen jetzt selbst in die Hand genommen: Sichtbarkeit zu schaffen für zehntausende getötete Zivilist*innen, die in der Debatte in Deutschland häufig nur als Randnotiz oder Kollateralschaden eines vermeintlich notwendigen Krieges gegen die Hamas genannt werden.

Nicht erst seit dem Gazakrieg kritisiert die palästinensische Diaspora, von der ein großer Teil in Berlin lebt, die Gleichgültigkeit der deutschen Politik gegenüber ihren Geschichten und kollektiven Traumata.

Die offensichtlich beabsichtigte Bezugnahme der Kunstinstallation auf das Denkmal für die ermordeten Juden Europas wirft aber die Frage auf, ob das dem eigentlichen Zweck der Aktion hilft oder eher schadet – insbesondere in einer Zeit, in der sogar Gedenktage an die Schoa oft durch propalästinensische Proteste vereinnahmt werden.

Die Aktion ist ein wichtiges Zeichen dafür, dass eine Erinnerungskultur, in der unterschiedliche Perspektiven gehört und ernst genommen werden, in der deutschen Migrationsgesellschaft längst selbstverständlich sein sollte. Die Vision einer radikal vielfältigen Gesellschaft, in der unterschiedliche Geschichten und Erfahrungen ausgehalten werden, sollte jedoch ohne Opferkonkurrenzen und Gleichsetzungen auskommen.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Lea Wolters
Themen #Nahost-Konflikt #Palästinenser #Potsdamer Platz #Kunstaktion #Denkmal
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Hand formt ein Peace-Zeichen vor eine Palästina-Fahne

K.I.Z., Peter Maffay und Pashanim

Stimmengewirr für Gaza

Gleich mehrere Bündnisse mit prominenten Künst­le­r:in­nen planen im Herbst Großdemos für Gaza. Nur die Linke hängt noch in der Luft.
Von Erik Peter
"FCK ISR" und "Free Palestine" und rote Dreiecks- Graffitti an einer Hauswand

Antisemitische Vorfälle in Berlin

Judenhass und Statistik

Im ersten Halbjahr zählte die Polizei in Berlin 615 antisemitische Straftaten. Doch ein genauer Blick auf die Zahlen lohnt.
Von Erik Peter
Eine Person sitzt in sich zusammengesunken auf einem Sessel in einem Behandlungszimmer

Opferzahlen im Gaza-Krieg

Wie viele Tote gibt es in Gaza?

Wie viele Menschen im Gaza-Krieg gestorben sind, ist umstritten. Studien legen nahe: Selbst die palästinensischen Zahlen sind wohl viel zu niedrig.
Von Yossi Bartal

Das letzte Papier-Abo vor der Seitenwende

Noch gehört der Werktag dem Papier

Ab 20. Oktober erscheint die taz an Werktagen ausschließlich digital. Für alle, die zum Papier-Abschied noch mal 100 % konzernfreien Journalismus gedruckt lesen möchten, bieten wir jetzt das 5-Wochen-Abschiedsabo.
  • 5 Wochen gedruckte taz an allen Werktagen für nur 20 Euro
  • Inklusive der gedruckten Wochentaz am Samstag
  • Inklusive der Lokalteile aus Berlin und dem Norden
  • Inklusive Zugriff auf alle digitalen Ausgaben
  • 100% konzernfreier und meinungsstarker Journalismus
Bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Geflüchtetenhilfte mit Tauschaktion

Hamburgs Linke hebelt Bezahlkarte aus

2

Reaktionen zu Klöckners taz-Vergleich

„Medienpolitische Version der Hufeisentheorie“

3

Klöckner setzt taz mit Nius gleich

Die taz hat News für Klöckner

4

Kein Exit für Nazis!

Angehörige fordern Ausschluss Zschäpes von Ausstiegsprojekt

5

Debatten um Religionsunterricht

Religiöse Bildung für alle

6

Bayrischer Regelungswahnsinn

Chipsverbot nach 20 Uhr