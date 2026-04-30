Auf der Videoleinwand erscheint eine Hand, die ein Weinglas anhebt und es ruckartig gegen eine Tischkante schlägt. Das Glas zerbricht nicht, aus dem Off ertönt trotzdem ein klirrendes Geräusch. Klang und Bild sind asynchron. Mit dieser nahezu unmerklichen Verschiebung von Realität und Wahrnehmung eröffnet Tornike Gognadze seinen Film „Boom Ball“. Gognadze, 1999 in Tiblissi geboren und Kunststudent an der Frankfurter Städelschule, stellt ihn als wandfüllende Videoprojektion ins Zentrum seiner Ausstellung „Merry-Go-Round“ im Westfälischen Kunstverein Münster.

Die Kamera löst sich aus der Nahaufnahme der Hände und geht in die Totale über: Auf einer langen Tafel mit weißer Tischdecke stehen Wein- und Wasserflaschen, leere Coca-Cola-Flaschen und eine Kristallschale. Rechts sitzt ein Mann, links eine Frau; beide sind clownesk geschminkt und tragen Kostüme. Die Szene entfaltet eine kühle, bühnenhafte Ästhetik zwischen Kabarett und Surrealismus. In der verbindet sich die artifizielle Künstlichkeit mit einer leisen, erschöpften Melancholie.

Der Protagonist schwelgt in Kindheitserinnerungen aus Georgien, erzählt, wie er immer wieder in einen Park eingebrochen ist, um auf einem Karussell zu spielen. Vor seinem inneren Auge war das Fahrgeschäft wunderschön, obwohl es in der Realität trostlos und rostig war. Eine jener unscheinbaren Ruinen, die die postsowjetische Landschaft prägten, erzählt er. Ähnlich ging es der Frau, die ihm gegenüber sitzt. Lange habe sie geglaubt, eine Giraffe in einem georgischen Zoo gesehen zu haben. Doch ihre Erinnerung habe ihr einen Streich gespielt.

Die Ausstellung Tornike Gognadze: „Merry-Go-Round“. Westfälischer Kunstverein Münster, bis 31. Mai

Der Kurzfilm wirkt zunächst wie ein dramaturgisch durchkonstruiertes Theaterstück: Die Handlung steigert sich bis zum hitzigen Streit der beiden Figuren über die Frage, ob individuelle oder kollektive Erinnerungen mehr Gewicht haben.

Von der Fiktion zur Dokumentation

So richtig versteht man nicht, worauf das alles hinausläuft. Aber dann wechselt die fiktionale Inszenierung ins Dokumentarische. Zu sehen ist eine Videoaufnahme vom Platz des Parlamentsgebäudes am Rustawelis Gamsiri in Tiblissi in einer Dezembernacht 2024. Demonstrierende überqueren den Platz, manche mit Flaggen in der Hand, andere mit Tränengas, während pyrotechnische Geschosse die Dunkelheit durchbrechen.

Gab es die Giraffe wirklich im Zoo von Tbilissi?, fragt sich eine Figur. Szene aus „Boom Ball“ im Westfälischen Kunstverein Foto: Tornike Gognadze; Courtesy der Künstler

Das Videomaterial ist wenige Monate nach der umstrittenen Parlamentswahl am 26. Oktober in Georgien entstanden, die von Manipulationsvorwürfen und Korruptionsdebatten überschattet war. Als Wahlsieger ging die Putin-freundliche Partei Georgischer Traum hervor, was Proteste im ganzen Land auslöste und einen Graben zwischen denjenigen in Georgien vertiefte, die sich nach Europa orientieren, und denjenigen, die mehr Nähe zur alten Sowjetmacht Russland wollen.

Gognadze gelingt es, in seinem nur zehn Minuten dauernden Kurzfilm einen Eindruck von der Verfassung der georgischen Gesellschaft zu vermitteln, die in einem konfliktreichen Prozess des Erzählens und Neuerzählens ihrer eigenen Geschichte gefangen zu sein scheint. Was im Fluss der täglichen Nachrichten oft schwer zugänglich erscheint, bringt der Film auf eine überraschend verständliche Ebene. Durch Schauspiel, Licht und minimale Raumgestaltung abstrahiert Gognadze politische Stimmungen, macht sie greifbar und nachempfindbar.

Ästhetisch geht das alles auf. – Können nicht die Aufnahmen aus der Demonstrationsnacht mit den funkelnden Farben auch als feierlicher Schlussakt der beiden Prot­ago­nis­t*in­nen gelesen werden? – Aber was die politische Situation Georgiens angeht, so lässt Tornike Gognadze einen so emotionalisiert wie ratlos zurück.