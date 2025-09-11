piwik no script img

Kundgebung gegen KürzungspolitikBreiter Schulterschluss

Das neue Bündnis Soziales Berlin wehrt sich gegen Haushaltskürzungen des Senats. Zu einer Demo vor dem Abgeordnetenhaus kommen 4.000 Menschen.

Demonstrantin vor dem Abgeordnetenhaus
Nicht bei der Oma kürzen Foto: dpa
Von Nina Schieben

Berlin taz | Während im Abgeordnetenhaus die erste Lesung des Entwurfs für den Doppelhaushalt 2026/27 stattfindet, haben sich davor nach Angaben des Paritätischen etwa 4.000 Beschäftigte versammelt.

Grund für den Protest sind die drastischen Sparmaßnahmen des Senats, die Sozial- und Bildungseinrichtungen sowie die Kultur besonders hart treffen. Zur Kundgebung hat das im Sommer gegründete Bündnis Soziales Berlin aufgerufen, dem über 100 Verbände, Gewerkschaftsvertretungen und Vorstände des Sozialbereichs angehören.

„Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation“, sagt Markus Galle, Sprecher der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und Mitinitiator des Bündnisses. „Dieses Jahr hat nochmal ein neues Level an Druck und Unsicherheit erreicht.“ Schon jetzt zeige sich, dass Projekte auslaufen müssen, Verträge nicht verlängert und steigende Fixkosten nicht gedeckt werden können. Gleichzeit wächst der Bedarf an Personen, die Hilfe benötigen.

Grundsätzlich seien Sozialarbeitende „nicht auf Rosen gebettet“, so Galle weiter, doch die Kürzungen verschlechterten die Arbeitsbedingungen weiter – insbesondere bei freien Trägern. Denn diese werden, anders als im öffentlichen Dienst, weder nach Tarif bezahlt, noch erhalten sie die Hauptstadtzulage, die der Senat im vergangenen Jahr noch zugesagt hatte.

Für Gleichbehandlung

Eine zentrale Forderung lautet daher die Gleichbehandlung freier Träger mit dem öffentlichen Dienst. Statt Konkurrenz setzt das Bündnis auf einen „breiten Schulterschluss“ – auch zwischen den Bereichen Soziales, Bildung, Kultur und Umwelt, wie Max Bitzer, Gewerkschaftssekretär von Verdi, am Donnerstag bekräftigt. Denn schließlich stehe nichts weniger als die Zukunft der gesamten Stadtgesellschaft auf dem Spiel.

Auch die kommenden Jahre verheißen keine Kehrtwende – wenngleich der großzügig mit Schulden finanzierte Doppelhaushalt 2026/27 keine weiteren Kürzungen vorsieht. Doch zusätzliches Geld für den Sozialbereich wird es auch nicht geben. Von einer „Nullrunde“ spricht Galle von der Arbeiterwohlfahrt, die das Defizit nicht ausgleiche.

Sarah, Sozialarbeiterin bei einem Tagestreff für Wohnungslose in Lichtenberg, hält mit Kol­le­g:in­nen eine Schnur mit selbst gebastelten Kreuzen fest. „Die Kürzungen bedeuten, dass Menschen im Winter auf der Straße sterben müssen“, sagt die junge Frau. Der kommenden Kältehilfe-Saison blickt sie mit Sorge entgegen. „Bereits jetzt sind die Versorgungsbedingungen der Menschen mega prekär.“

Die Folgen würden sich in den nächsten Jahren wohl noch stärker niederschlagen.

Für die Schwächsten sind sie lebensbedrohlich.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Schwarz-rote Koalition in Berlin
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Angestellte der Universität der Künste Berlin stehen auf einer Straße und protestieren, sie halten orange Schilder mit Aufschriften wie "Weniger Leere, mehr Lehre" oder "Wer kürzt, denkt zu kurz"

Kürzungspläne in Berlin

Kein Kahlschlag, trotzdem Chaos

Die Linksfraktion diskutiert über den Haushaltsplan des Senats. Kritisiert wird auch dessen ideologische Schlagseite.
Von Amelie Sittenauer und Erik Peter
Das Foto zeigt eine Kundgebung gegen Kürzungen vor dem Roten Rathaus, in dem parallel der Berliner Senat tagte.

Berliner Landeshaushalt

Angst vor dem Kahlschlag

Während der schwarz-rote Senat im Roten Rathaus tagt, demonstriert davor das Bündnis Soziales Berlin unter dem Motto #unkürzbar.
Von Lea Kleinsorge und Stefan Alberti
Ein Protestschild "Unkürzbar" vor dem Abgeordnetenhaus

Proteste gegen sozialen Kahlschlag

Ganz Berlin ist #unkürzbar

Warnstreik an den Schulen, Proteste der Sozialverbände und Mieter: Die Sozialbewegung kulminiert in Berlin am 5. Dezember.
Von Erik Peter
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"

taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).
  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Präsidentin der UN-Vollversammlung

Baerbocks bizarre Ämterrochade

2

Shitstorm um Autorin Caroline Wahl

Lasst die Frau Ferrari fahren!

3

Diskussion um Wehrdienst

Doppelte Solidarität

4

Russische Drohnen über Polen

Testballon in Richtung Nato

5

Buch über Erfolg der Nazi-Ideologie

Die Lust am Hass bleibt

6

Eröffnung der Automesse IAA

Bühne frei für Benzin und Diesel