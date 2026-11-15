Freitag, kurz nach 16 Uhr. Niels, 47, Landschaftsgärtner, tritt in Arbeitskleidung an den Tresen einer Apotheke im niedersächsischen Rotenburg. Er klagt über Ohrenschmerzen, vermutlich eine Mittelohrentzündung, und bittet um etwas Stärkeres. Doch das gibt es nur auf Rezept, und sein Hausarzt hat längst geschlossen. Bliebe die Notaufnahme in der örtlichen Klinik, wo er jetzt lange warten müsste. „So viel Zeit habe ich schlicht nicht“, sagt er. Eine Sechs-Tage-Arbeitswoche sei für ihn normal. Apotheker André Große bietet ihm eine Videosprechstunde an, sofort. „Davon habe ich noch nie gehört“, ist Niels überrascht.

Nach kurzer Einweisung sitzt er allein in einer Kabine vor einem Monitor. Eine Frauenfigur fragt ihn nach seinen Beschwerden, wie schwer, links oder rechts, Notfall oder nicht? Angaben wie Brustschmerzen, Atemnot oder Sehstörungen können lauten Alarm auslösen, damit niemand ungesehen einfach geht und draußen umkippt. Dann darf Niels frei erzählen, in 58 Sprachen könnte er das machen. Ohne Eile, niemand hört zu. Seine Gesundheitskarte wird verschlüsselt ausgelesen, die Daten gehen erst an den Hausarzt, als der sich nach etwa zehn Minuten zuschaltet.

Der Arzt fragt nicht: „Was haben Sie denn?“ Stattdessen fasst er die Angaben zusammen, stellt ein E-Rezept aus und rät Niels, bei ausbleibender Besserung am Montag in eine Praxis zu gehen. Keine 20 Minuten dauert das Ganze. Als Niels draußen ist, wartet die Nächste: eine Mutter mit unruhigem Kind, akute Beschwerden, kein Arzt erreichbar, die Notaufnahme will sie meiden.

Avatar ist betont mädchenhaft

Die Frauenfigur auf dem Bildschirm ist eine künstliche Intelligenz namens Symptox, eine digitale Anamneseassistentin der Hannoveraner Hanntech GmbH. Der Avatar ist betont mädchenhaft. In psychologischen Tests, sagt deren Schöpfer Andreas Noack, fanden die meisten Testpersonen diese Figur am vertrauenerweckendsten.

Noack hat Hanntech 2006 gegründet. „Ich bin Erfinder, kein Entwickler“, sagt er. „Wir digitalisieren analoge Prozesse.“ Den Anstoß für Symptox gab ein Kinderarzttermin mit seiner Tochter: Der Papierbogen für die Anamnese, ein durch und durch analoger Prozess, müsste doch barrierefreier auszufüllen sein, dachte sich Noack. Und der Hausärztemangel vor allem im ländlichen Raum „bringt eine Mangelressource mit sich: Zeit“. Mit der vorliegenden Anamnese kann der zugeschaltete Hausarzt sofort entscheiden.

Seit 2024 ist die assistierte Telemedizin rechtlich geregelt, doch über die Vergütung konnten sich Apothekerverband und GKV-Spitzenverband lange nicht einigen. Im April 2026 entschied dann die Schiedsstelle, am 1. Juli trat das Apothekenreformgesetz in Kraft, seitdem läuft der Rollout von Symptox. Die Hausärzte loggen sich für Schichten ein. Sie sehen zuerst Fälle im Umkreis von 50 Kilometern, nicht aber, aus welcher Apotheke sie kommen. Dann entscheiden sie, ob sie sie annehmen. Im Pool sind laut Noack derzeit rund 300 Hausarztsitze, etwa 180 davon in Norddeutschland.

Einer von ihnen ist der Scheeßeler Allgemeinmediziner Jan Gerlach. Er hat den Rollout als eine Art Pilotarzt begleitet. Die Digitalisierung der Medizin nennt er sein „großes Hobby“, und so ist er mit Noack in Kontakt gekommen. „Ich mache bei Symptox mit, weil ich den Nutzen bereits aus meiner eigenen Praxis kenne“, sagt er. Dort gehört Telemedizin zum Alltag.

 „Ich kann mich mehr um die relevanten Fälle vernünftig mit ausreichend Zeit kümmern. Jan Gerlach, Allgemeinmediziner aus Scheeßel

Bei Videovisiten im Altenheim schaltet er sich mit Patient und Pflegekraft vor Ort zusammen, Untersuchungen lässt er in die Praxis oder ins Homeoffice streamen. Anfangs gebe es manchmal Berührungsängste, viele fürchteten, nur noch von Robotern oder KI behandelt zu werden. Die Sorge verfliege, sobald er erkläre, dass die Technik die Ärzte nur unterstütze und ein echter Arzt berate und behandle. Bei den Älteren habe er sich gefragt, ob sie damit zurechtkommen. Dann sah er seine 80- und 90-jährigen Patienten im Wartezimmer mit dem Handy daddeln.

Für ihn hat das Netzwerk einen praktischen Nebeneffekt: Es helfe ihm, die eigene Sprechstunde in der Praxis besser zu organisieren. „Ich kann mich mehr um die relevanten Fälle vernünftig mit ausreichend Zeit kümmern.“

Er weiß, dass viele Kollegen sich Sorgen machen, um die Versorgung ihrer Patienten. Seine Haltung: Der Patient solle sich dort versorgen lassen dürfen, wo er möchte. Manche Patienten hätten eben Probleme, in eine Praxis zu kommen, aber eine Apotheke im Ort. Den Kollegen rät er, sich zu beteiligen. Es gebe mit der assistierten Telemedizin in Apotheken „wirklich gute Möglichkeiten, Patienten überall in Deutschland regelkonform zu versorgen“.

Eine KI-Avatarin übernimmt das Anamnese-Gespräch: Der Arzt muss also nicht mehr fragen: „Und, wie geht es uns denn heute“? Foto: Hannes van der Fecht

Bundesweit bieten derzeit rund 300 der knapp 17.000 Apotheken Symptox an, 30 sind es in Niedersachsen, im Landkreis Rotenburg sind es aktuell vier. Belastbare Nutzungszahlen gibt es also noch nicht. Der positive Effekt zeigt sich bisher in der Lücke, die Niels beschreibt: akute Beschwerden, geschlossene Praxen, volle Notaufnahmen.

Kritiker nennen assistierte Telemedizin „überflüssig“

Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) hält das System für zukunftsfähig, sieht Entlastung für Praxen und Notaufnahmen. Sein Ministerium verweist auf den Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen, in dem sich rund 80 Prozent der Fälle bereits telemedizinisch versorgen ließen. Das Land fördere die Apotheken allerdings nicht, es handele sich um eine bundesgesetzlich geregelte Kassenleistung, bestehend aus einer über drei Jahre sinkenden Technikpauschale und einer Vergütung für die Arbeit. Das halte man angesichts der Investitionen der Apotheker in Hardware für rund 3.000 Euro und in Schulungen des Personals „nicht für unangemessen“.

Kritik kommt gleich aus mehreren Richtungen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung nennt nicht nur Blutentnahmen und Impfungen in Apotheken, die seit Juli offiziell erlaubt sind, „potenziell gefährlich“ – ihre Vorständin Sibylle Steiner hält die assistierte Telemedizin für „überflüssig“ und prophezeite in der Pharmazeutischen Zeitung, sie werde nicht funktionieren.

Christiane Qualmann, Vorsitzende des Hausärzteverbands Rotenburg/Verden, übt vor allem an der Vergütung Kritik: Die Reform entziehe den Praxen Honorare, mit denen andernorts Leistungen finanziert werden; es werde „nicht mehr Geld, sondern anders verteiltes Geld“, so Qualmann.

 Wir können von der reinen Logistik des Arzneimittels nicht mehr leben. André Große, Apotheker

Für Apotheker André Große hingegen geht es um die Existenz. Für gesetzlich Versicherte ist die Sprechstunde kostenlos, aber die Apotheke erhält im ersten Jahr 30 Euro pro Vorgang, dann sinkt der Betrag sukzessive auf 21,50 Euro. Ärzte bekommen etwa 28,50 Euro. „Wir können von der reinen Logistik des Arzneimittels nicht mehr leben.“ Eine sinnvolle Alternative seien „Apotheken als kleine Gesundheitszentren“, „wie in der Schweiz oder anderen europäischen Ländern“.

Das E-Rezept, das der Hausarzt für Niels ausgestellt hat, muss nicht direkt in der Rotenburger Apotheke eingelöst werden, die freie Apothekenwahl bleibt. Indes wenig überraschend: Er löst es bei André Große ein. „Fixer geht’s ja kaum. Selbst wenn mein Hausarzt noch geöffnet hätte“, resümiert er, „hätte ich erfahrungsgemäß 45 Minuten bis eine Stunde warten müssen.“

Andreas Noacks erste Bilanz: Es funktioniere und werde genutzt, aber die Apotheken seien „noch nicht alle ausgelastet“. Apotheker Große vermutet, dass es noch Mundpropaganda brauche, bis sich der „Doc in the Box“, wie er es nennt, etabliert hat. Zum Gamechanger könnte die angedachte Pflicht zur Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) am ersten Krankheitstag werden. Die AU könnte man sich ohne Wartezeit und Praxisbesuch in der Apotheke holen, die zugeschalteten Hausärzte dürften sie ausstellen.