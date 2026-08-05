+++Krieg in der Ukraine+++: Mindestens 15 Tote in und um Kyjiw
Laut ukrainischer Luftwaffe konnte die Ukraine bei einem nächtlichen russischen Angriff keine einzige Rakete abschießen. Mehrere Tote und Verletzte.
dpa | Durch einen russischen Raketenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kyjiw und deren Umland sind nach Behördenangaben mindestens 15 Menschen getötet worden. 14 Zivilisten kamen im Kyjiwer Gebiet ums Leben, wie der Katastrophenschutz mitteilte. In der Hauptstadt war zunächst von einem Toten die Rede. Außerdem habe es Dutzende Verletzte gegeben.
In Kyjiw brachen mehrere große Brände aus, es gab Berichte über Schäden in mindestens sieben Bezirken der Stadt. Unter anderem wurden Lagerhäuser zerstört, auch ein 20-stöckiges Wohnhaus wurde nach Medienberichten getroffen. In den angrenzenden Landkreisen Browary, Fastiw und Butscha wurden nach Angaben des Zivilschutzes ebenfalls Lagerhäuser attackiert.
Moskau spricht von Präzisionswaffen
Das russische Verteidigungsministerium in Moskau sprach von einem Massenangriff mit Präzisionswaffen, der sich gegen Logistik- und Verteilzentren militärischer Güter gerichtet habe.
Erst in der Nacht zum Samstag hatte Russland Kyjiw mit ballistischen Raketen beschossen. Dabei wurden mindestens 9 Menschen getötet und mehr als 30 verletzt. Die Ukraine hat nach eigenen Angaben nicht mehr genug Abfangraketen, um ballistische Raketen abzuwehren.
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