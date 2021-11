Krankenschwester über Pflegestreik: „Sie versuchen, uns zu erpressen“

Seit wann wird gestreikt?

In Brandenburger Kliniken wird bereits seit Juni dieses Jahres gestreikt. Mitglieder von Verdi, die in Asklepios-Fachkliniken in Brandenburg, Lübben und Teupitz und in 16 Tageskliniken arbeiten, streiken für bessere Arbeitsbedingungen und einen Tarifvertrag, der sich dem des öffentlichen Dienstes annähert. Der Unterschied zwischen einer Pflegefachkraft, die auf der psychiatrischen Station in Brandenburg an der Havel angestellt ist, und einer, die nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) angestellt ist, beträgt zwischen 350 und 440 Euro monatlich.

Tarifvertrag oder nicht?

Der letzte Tarifvertrag der Asklepios-Fachkliniken in Brandenburg wurde 2013 ausgehandelt, 2006 wurden die Kliniken vom Land an die Asklepios AG verkauft, unter der es sieben Jahre lang keinen Tarifvertrag gab. Der Tarifvertrag von Asklepios in Hamburg ist auf Höhe des TVöD. Andere Asklepios-Kliniken in Deutschland haben gar keinen Tarifvertrag.