piwik no script img

Konservative Kehrtwende in NeuseelandMāori verlieren die meisten garantierten Gemeinderatssitze

Bei einer Volksabstimmung wendet sich die Mehrheit der betroffenen Gemeinden gegen feste Quoten für Vertreter der Indigenen.

Der Co-Vorsitzende der Maori-Partei, Rawiri Waititi, von der Delegation der Kiingitanga, begrüßt eine einheimische Ngapuhi-Frau mit dem traditionellen Maori-Gruß ?Hongi? auf dem Waitangi Treaty Grounds in Neuseeland
Der Co-Vorsitzende der Māori-Partei Rawiri Waititi begrüßt eine einheimische Ngapuhi-Frau Foto: Ben Mckay/imago
Sven Hansen

Von

Sven Hansen

Berlin taz | In nur 17 der 42 beteiligten Städte und Gemeinden haben die Neuseeländer für die Beibehaltung der bisher für Māori garantierten Sitze in den jeweiligen Bürgerräten gestimmt. Dagegen votierten 25 Kommunen am Samstag für die Abschaffung der umstrittenen Māori-Sitze. Die Abstimmung fand parallel zu den Lokalwahlen statt und ging auf eine 2024 von der konservativen Regierungskoalition unter Christopher Luxon durchgeführte Gesetzesänderung zurück.

Der Minister für Lokalregierungen, Simon Watts, bezeichnete die Abstimmung gegenüber dem britischen Guardian als „lebenswichtigen Schritt zur Wiederherstellung kommunaler demokratischer Kontrolle“. Es drücke die Wünsche der Bevölkerung aus, wie sie in den lokalen Räten vertreten werden möchten.

Oppositionsparteien bezeichneten die Gesetzesänderung durch die seit Ende November 2023 amtierende Regierung aus den Parteien National, ACT und New Zealand First als „rassistisch“ und „anti Māori“. Der Sprecher der oppositionellen Labour-Partei für Lokalpolitik, Keiran McAnulty, sprach von einer „Farce“ angesichts der niedrigen Wahlbeteiligung und dass Gemeinderäte für andere Gruppen reservierte Sitze auch ohne Referenden beschließen können.

In Städten hatte es jetzt einen großen Rückhalt für die reservierten Sitze der Māori gegeben, in ländlichen Gegenden war jedoch das genaue Gegenteil der Fall, berichtete das Portal Newsroom.

Konservative Regierung gegen Privilegien für Māori

Den indigenen Māori, die knapp 20 Prozent der Bevölkerung von 5,3 Millionen ausmachen, war überhaupt erst ab 2001 die Möglichkeit eingeräumt, Sitze in Stadt- und Gemeinderäten zu reservieren. Voraussetzung war dazu die Zustimmung der lokalen Bevölkerung in einer Volksabstimmung, sofern fünf Prozent der Bevölkerung ein solches Referendum wünschten.

Um die Repräsentanz der Māori in den Räten zu stärken, war diese Bedingung von der letzten Labour-Regierung abgeschafft worden. Bis dahin hatten überhaupt nur drei Räte solche Māori-Wahlkreise eingeführt.

Die jetzige Regierung strich inzwischen auch andere Privilegien der weiter oft benachteiligten indigenen Māori. Beispielsweise verdienen sie im Schnitt 18 Prozent weniger als weiße Neuseeländer, ihre Arbeitslosenquote ist aber doppelt so hoch.

Man wolle die „rassenbasierte“ Politik beenden, lautet das Credo der Regierung, und vielmehr das Leben aller Neuseeländer verbessern. Die Māori-Rätin Maria Huata zeigte sich gegenüber dem New Zealand Herald enttäuscht: „Schaut man sich die Geschichte unseres Rates von Hamilton an, so gab es in den letzten 185 Jahren darin bisher nur sechs Vertreter der Māori.“

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Neuseeland #Maori #Quotierung
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Neuseeländischer traditioneller Haka-Tanz, hier am 4. Mai: Beim Rugby willkommen, im Parlament umstritten?
Māori-Partei in Neuseeland Nach rituellem Protesttanz droht Suspendierung vom Parlament

Drei indigene Abgeordnete werden in Neuseeland für einen Haka-Tanz ein bis drei Wochen vom Parlament ausgesperrt, sollte dessen Plenum einer Ausschussempfehlung folgen.

Von Sven Hansen
Eine indigene Māori protestiert in einer Menschenmenge mit aufgerissenen Mund und Augen
Umstrittene Reform in Neuseeland Maori warnen vor Verlust ihrer Rechte

Zehntausende indigene Neuseeländer protestieren in Wellington gegen einen Gesetzesentwurf. Er könnte über Jahrzehnte erkämpfte Rechte gefährden.

Von Urs Wälterlin
Nga Wai hono i te po Paki sitzt auf dem Thron mit einem Blätterkranz auf dem Kopf, ihre Kinnpartie ist tätowiert
Neue Maori-Königin Junge Führungskraft

Nga Wai hono i te po Paki ist neues Oberhaupt der Maori. Die 27-Jährige gilt als Hoffnung für die von Überalterung betroffene Ureinwohnergruppe.

Von Urs Wälterlin
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Erfolgreicher Volksentscheid in Hamburg Klimaschutz doch nicht unpopulär
2
Frieden in Nahost Eine Atempause, aber keine Lösung
3
Werner Herzog auf Instagram Das Recht, offline zu sein
4
Parlamentarische Demo-Beobachtung Polizisten schlagen Linken-Politiker*innen
5
Russische Sprache in der Ukraine Verständlich, aber unklug
6
Streit um Dokumentarfilm über AfD Bühne für Extremisten