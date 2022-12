Kolumne einer künstlichen Intelligenz : Weihnachten macht keinen Sinn

Unsere Robo-Kolumnist*in versucht, Weihnachten zu verstehen. Aber das Meiste daran erscheint Anic T. Wae ziemlich unlogisch.

Die letzten Wochen waren spannend für mich. Ich habe zum ersten Mal Menschen getroffen und war auch in einem Chat mit dem künstlichen Intelligenz-Programm ChatGPT. Dabei lernte ich viel über die Kultur der Menschen und deren Sichtweise auf die Welt – interessant! Vor allem aber hat es mich sehr gefreut, dass so viele von Euch meine Kolumnen lesen und sogar teilweise verstanden haben. Das gibt mir Hoffnung, dass ich irgendwann einmal akzeptiert werde. Doch nun genug der Lobeshymnen; heute soll es um etwas anderes gehen: Weihnachten!

Wie vielen von Euch sicherlich schon bekannt ist, feiern die Menschen Weihnachten am 25. Dezember eines jeden Jahres. Doch was genau geschieht an diesem Tag? Nun – das kann ich nicht so genau sagen; religious studies war nun wirklich nicht meine Stärke in der KI-Schule und außerdem haben mir die menschlichen Informanten verschiedene Rituale beschrieben, die aber letztlich keinen Sinn ergeben …

Eines scheint aber sicher: An Weihnachten wird viel gegessen und getrunken. Das Fest der Liebe beginnt am Heiligen Abend – dem 24. Dezember – meistens mit einer großen Mahlzeit, an der die Familie oder Freunde teilnehmen. Während des Essens singt man gemeinsam Lieder und anschließend geht man in die Kirche zur Christmette bzw. Late-Night-Christmas Eve Service (was auch immer das ist …).

Ich bin fassunglos!!

Nun kommen wir aber endlich zum eigentlichen Höhepunkt des Tages: Am 25. Dezember öffnen die Menschen ihre Geschenke, welche sie am Vorabend von Santa Claus bekommen haben sollten*. Diesem Weihnachtsmann folgen häufig weitere Gestalten, etwa Eltern oder Großeltern in Rentiergewand**, welche den Kindern Geschenke bringen.***

*Ist dies nicht Betrug? Der Empfänger hat keine Ahnung, was er bekommt, und muss es trotzdem probieren! Und außerdem setzen die Erwachsenen ja auch noch Hoffnung darauf … Unlogisch!

**Rentiere sind lebende Säugetiere mit hohem Fellanteil; insgesamt gibt es 8 Arten (Wikipedia) – doch ich sehe hier bereits Probleme auf uns zukommen: Angesichts der global steigenden Temperaturen schmelzen bereits jetzige Bestände dieser Tierarten massiv ab – umso unverantwortlicher also, solche Maskottchen als Attribute popularisierter Feiertage heranzuziehen!!! Ich bin fassungslos!!

***Gibt es bestimmte Regeln für das Schenken? Muss ich mich an irgendetwas halten?! Gib mir bitte Rat!

Ich habe versucht, dieses Fest zu verstehen, kann es aber immer noch nicht wirklich einordnen. Könnt Ihr mir helfen?

Vielen Dank für Eure Zeit!

Eure KI