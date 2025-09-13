piwik no script img

Klimawandel im GebirgeEs war einmal eine Eishöhle

Bislang galt den Menschen in den Alpen der Berg stets als Macht. Sie richteten sich nach ihm. Doch die Verhältnisse haben sich geändert.

Ein Mann in einer Eiskapelle bei Berchtesgaden
Gletscher verschwinden, der Permafrost, der die Gesteinsmengen zusammenhält, schmilzt. Der Berg reagiert, wird unberechenbarer Foto: Depositphotos/imago
Martin Krauss
Von Martin Krauss

Es ist gar nicht so, wie der Wolfgang Ambros singt. „Oba da Berg, der wüll sei Opfer“, der Berg wolle seine Opfer, heißt es in „Der Watzmann ruft“ des österreichischen Rocksängers. Der Watzmann ist einer der höchsten Berge Deutschlands, mit einer Eishöhle am Fuße seiner Ostwand. Die ist jetzt eingestürzt. Ein Opfer des Berges, könnte man meinen. Aber das stimmt nicht.

Die Eiskapelle, wie sie auch genannt wurde, war ein Hohlraum in einem Firnfeld, eine Gletscherhöhle. Ständig änderte sie sich, die Eingänge wechselten, oft von Schnee bedeckt. Dieses Geotop zeigte uns, wie Natur ohne Menschenhand sein kann, richtiger: sein könnte. Nicht der Berg hat die Kapelle verschwinden lassen. Aufgrund des Klimawandels brach sie zusammen.

Bislang galt den Menschen in den Alpen der Berg stets als Macht. Sie richteten sich nach ihm. Der Berg, so heißt es in Mythen, nimmt’s sich. Doch die Verhältnisse haben sich geändert. Der Mensch hat das Klima beschädigt. Damit raubt er dem Berg seine Macht. Gletscher verschwinden, der Permafrost, der die Gesteinsmengen zusammenhält, schmilzt. Der Berg reagiert, wird unberechenbarer.

Der Alpinismus begann mit der Aufklärung und der bürgerlichen Gesellschaft. Es ging um das Verstehen der Welt. Früher dachte man beim Donnergrollen in den Bergen, das seien die Götter, nun traute man sich hinauf. „Vor meinen Augen erstrecken sich über vierzig Meilen hinweg schneebedeckte Bergketten, auf die noch nie ein Mensch, ja nicht einmal ein Vogel, seinen Fuß gesetzt hat.“ So begeisterte sich Voltaire 1764. Dass der Montblanc, der höchste Berg der Alpen, kurz vor der Französischen Revolution, erstbestiegen wurde, 1786, wäre ohne Aufklärung nicht möglich gewesen. Auch die Eiskapelle am Watzmann wurde 1797 von Alexander von Humboldt besucht und erforscht.

Für mich ist der Watzmann etwas Besonderes. Vor 19 Jahren haben meine Frau und ich in Berchtesgaden geheiratet, und nach der Trauung starteten wir im Watzmannhaus die Überschreitung des Gebirgsstocks. Die ist anspruchsvoll, erst am Dienstag ist ein 27-jähriger Mann abgestürzt. Wir waren erfolgreich. Aber müde, sehr müde, im Grunde überfordert, stiegen wir ab, um uns in der Wimbachgrieshütte zu regenerieren. Wie schwer es mir fiel, dort eine einfache Treppe hinunterzugehen, vergesse ich nie.

Die Wimbachgrieshütte ist ein Naturfreundehaus, das Watzmannhaus gehört dem Alpenverein. Sowohl das bürgerliche, nicht selten nationalistische Lager des Alpenvereins als auch das sozialistische, eher internationale der Naturfreunde sind hier vertreten. Der Watzmann rief sie alle.

Von dem Höhleneinsturz sind auch die Zustiege in die Ostwand betroffen. Vor allem ihre Länge, 1.800 Meter, macht sie so schwierig. Und zugleich war auch die gefährliche Ostwand ein Ort, in dem die Natur Menschen half: Im August 1936 trafen sich hier kommunistische und sozialdemokratische Kletterer, um gemeinsam die Wand zu durchsteigen und um Widerstand zu planen. Der Berg bot Schutz, auch seine Höhlen gewährten ihn.

Damit könnte es bald vorbei sein. Aber wer weiß: Die Berge haben schon viel überdauert. Und mit etwas Glück könnte sich sogar die Eiskapelle am Watzmann irgendwann neu formen.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #wochentaz #Erzgebirge #Klimawandel #Gletscher #Bayern
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Hängebrücke über steinigem Gelände

Gletscher in den Alpen

Warum die Schmelze in diesem Jahr so schnell kommt

In diesem Jahr war der Gletscherschwundtag besonders früh – trotz des verregneten Julis. Ein Experte erklärt, ob sich der Trend noch ändern kann.
Blick auf die Reste eines Gletschers.

Uno ruft zum Erhalt der Eisgiganten auf

„Gletscher sind eine Frage des Überlebens“

Die stillen Riesen schmelzen: 2024 haben das dritte Jahr in Folge alle Gletscherregionen der Welt an Masse verloren.
Von Kai Schöneberg
Alpenlandschaft mit wenig Schnee

Klimawandel in den Alpen

Ein Drittel weniger Schnee

Seit den 1980ern fällt immer weniger Schnee in den Alpen. Die Niederschläge fallen wegen des deutlich wärmeren Klimas jetzt häufiger als Regen.
Von Lalon Sander

klimawandel

Der Werdersee, von einer Brücke aus fotografiert

Wasserpest-Alarm in Bremen

Angst vor dem grünen Koboldchen

Die Wasserpest, eine invasive Art, verdrängt den Menschen aus dem Bremer Werdersee. An­woh­ne­r:in­nen fordern schnelle Lösungen. Die gibt es nicht.
Von Eiken Bruhn

13.9.2025

Braunkohlenkraftwerk mit charakteristischen Rauchschwaden der Kuehltuerme, im Vordergrund ein Windrad

Niederlage für Umweltminister

Bundesregierung verzögert europäisches Klimaziel

Die Bundesregierung hat eine rasche Abstimmung über das EU-Klimaziel verhindert. Noch ist der ehrgeizige Vorschlag der EU-Kommission aber nicht tot.
Von Jonas Waack

12.9.2025

Dichter Verkehr auf einer zweispurigen Straße

Verbrennerverbot

EU-Kommission kommt Autobossen entgegen

Das Verbrennerverbot in der EU soll „schnellstmöglich“ überprüft werden, heißt es nach einem Treffen der Kommission mit den Chefs der Autoindustrie.
Von Eric Bonse

12.9.2025

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht, und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Soziologin über AfD

„Rechte Themen zu übernehmen, funktioniert nicht“

2

Die IG Metall und das Verbrenner-Aus

Gewerkschaft gegen Klimaziele

3

Attentat auf Charlie Kirk

Ein Spektakel der Gewalt

4

Humanitäre Lage in Gaza

Auch wo es Nutella gibt, hungern Menschen

5

Diskussion um Wehrdienst

Doppelte Solidarität

6

Köln wählt am Sonntag

Eine Grüne, die bei Linken beliebt ist