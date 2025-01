Das mit dem Kaffeegenuss und dem Kindsein ist so eine Sache. Ich erinnere mich selbst noch gut: Befand sich in der Tasse meines Papas eine hellbraune Brühe, mit etwas Schaum und ordentlich Zucker, habe ich sie mit größtem Vergnügen heimlich weggeschlürft. Lecker! Mein Bruder hingegen spuckte das Zeug nach einmal probieren wieder aus. Bäh!

Tatsächlich schmeckt selbst gezuckerter Kaffee vielen Kindern nicht, weil er so bitter ist. Das liegt daran, dass ihre Geschmacksnerven Bitterstoffe noch nicht so gut kennen. Für diese Kinder erledigt sich die Frage nach dem Kaffeetrinken also von selbst.

Dir, lieber Terje, scheint Kaffee aber zu schmecken. Und anders als Alkohol ist Kaffee für Kinder in Deutschland auch nicht verboten. Das heißt allerdings nicht, dass du munter drauflosschlürfen solltest. Denn Kaffee enthält Koffein, eine Substanz, die sich auf deinen Körper auswirkt und dich hibbeliger werden lässt. Wenn du zu viel davon trinkst, kann dir schwindelig werden, dein Herz schneller schlagen und du kannst Kopfschmerzen bekommen.

Wie viel Kaffee Kinder trinken dürfen, habe ich Anja Löckener gefragt. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin und kennt sich auch mit Kaffee gut aus. Sie hat mir erklärt, dass die Menge an Koffein, bei der du dir keine Sorgen machen musst, mit dem Körpergewicht zusammenhängt: Pro Kilogramm sollten Kinder nicht mehr als 3 Milligramm Koffein am Tag zu sich nehmen. Wiegst du also zum Beispiel 40 Kilo, sind das höchstens 120 Milligramm Koffein.

Und Kinderkaffee gibt's ja auch noch

„Eine kleine Tasse Filterkaffee enthält zwischen 80 und 120 Milligramm Koffein – abhängig vom Herstellungsprozess und der Art der Kaffeebohne“, hat mir Anja Löckener erklärt. Bei 40 Kilogramm Körpergewicht wäre der Maximalwert also schon fast erreicht.

wochentaz Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

Außerdem ist es wichtig, darauf zu achten, dass auch in anderen Lebensmitteln Koffein ist. In Cola, Schokolade und Energy Drinks zum Beispiel. In Schokolade ist allerdings deutlich weniger Koffein als in Kaffee, sie ist für sich daher genommen unbedenklich (die Sache mit dem Zucker ist noch mal eine andere Frage). Auch bei ein oder zwei Schlucken Kaffee musst du dir keine Sorgen machen, dass du Herzrasen bekommst. Wenn du aber dazu Nuss-Nougat-Creme isst und dann noch Kakao oder Cola trinkst, kann das schnell zu viel werden.

Es gibt übrigens auch Kinderkaffee. Der ist ganz ohne Koffein und schmeckt vielen Menschen, nicht nur Kindern.