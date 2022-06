Kinder fragen, die taz antwortet : Gibt es den perfekten Partner?

Wir wollen von Kindern wissen, welche Fragen sie beschäftigen. Jede Woche beantworten wir eine. Diese Frage kommt von Minou, 13 Jahre alt.

Liebe Minou, deine Frage richtet sich an ein etwas älteres Publikum als die klassische Kinderfrage. Deswegen werde ich versuchen, sie auch so zu beantworten. Die kurze Antwort wäre: Nein, es gibt sie nicht, die eine Person, die am besten zu einem passt. Du schreibst in deiner E-Mail ja bereits, dass du nicht glaubst, dass es die eine perfekte Person gibt, weil die ja auch in China leben könnte und dann unmöglich zu finden wäre.

Das Konzept zweier Personen, die eine Seelenverwandtschaft miteinander haben, gibt es mindestens seit den alten Griechen. Heute wissen Be­zie­hungs­ex­per­t:in­nen, dass es keinen perfekten Partner gibt. Es gibt aber durchaus Menschen, die dir ähnlich sind, dich gut verstehen und das gleiche Leben führen wollen wie du. Wenn du dich in so jemanden verliebst, kann er oder sie der richtige Partner oder die richtige Partnerin für dich sein.

Du bist in einem Alter, in dem du wahrscheinlich schon die ersten Erfahrungen mit romantischen Gefühlen gemacht hast und bald deine erste Beziehung haben wirst. Es ist sogar möglich, dass du mit deiner ersten Liebe dein ganzes Leben lang zusammenbleiben wirst. Aber wahrscheinlich wirst du viele Dates und einige Beziehungen hinter dich bringen, bevor du die richtige Person gefunden hast.

Wenn es dann so weit ist, solltest du nicht zu hohe Ansprüche an deinen Partner stellen, denn wie oben gesagt, gibt es keine perfekte Person. Viele Langzeit-Singles tun sich schwer, den richtigen Menschen zu finden, weil sie unerfüllbare Ansprüche haben. Stattdessen sollte man tolerant sein und die Fehler des anderen akzeptieren. Genauso wichtig ist es aber, deinem Partner oder deiner Partnerin zu sagen, was essenziell für dich ist und wo deine Grenzen liegen.

Miteinander wachsen

Außerdem entwickeln sich Menschen weiter. So wie du in fünf Jahren ein anderer Mensch sein wirst als heute, wird auch die Person, die du heute als die richtige ansiehst, in fünf Jahren ein anderer Mensch sein. Das bedeutet aber nicht, dass es niemanden gibt, mit dem man sein Leben verbringen kann. Beziehungen leben nämlich nicht von Perfektion, sondern davon, miteinander zu wachsen und voneinander zu lernen.

Manche Menschen haben übrigens nicht nur einen, sondern mehrere Partner:innen. Solche Beziehungen müssen aber mit allen Beteiligten abgesprochen sein und sind nicht für jeden das Richtige.

Hast du auch eine Frage? Dann schreib sie uns ankinderfragen@taz.de