Juristische Eingruppierung von Femiziden: Verzerrte Darstellung

Gewalt in Zahlen

38 Frauen wurden im Zeitraum von 2013 bis 2020 im Land Bremen Opfer von Tötungsdelikten – 28 überlebten den mörderischen Angriff.

Im selben Zeitraum kam es zu zwölf rechtskräftigen Verurteilungen für Tötungsdelikte an Frauen. Keines davon wurde vom Gericht als Mord oder Mordversuch gewertet. Achtmal wurde auf Totschlags, dreimal auf versuchten Totschlags plus gefährliche Körperverletzung und- einmal auf versuchten Totschlag in minderschwerem Fall erkannt. (taz)