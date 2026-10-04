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Jugendrevolte in Frankreich Die geopferte Generation

Kommentar von

Rudolf Balmer

Der Aufstand der Jugendlichen ist eine direkte Reaktion auf die geplanten Sparmaßnahmen. Die französische Regierung sollte nicht so überrascht tun.

Im Vordergrund brennende Mülltonnen, im Hintergrund protestierende Schüler
Schü­le­r*in­nen protestieren mit brennenden Mülltonnen gegen die schlechte Ausstattung der Schulen

Foto: AP/dpa

F ranzösische Medien beschreiben eine Regierung, die von plötzlich aufflammenden Schülerprotesten total überrascht worden sei und nun aus panischer Angst vor einer sich ausbreitenden Revolte keine andere Lösung sieht als die brutale Repression.

Ergänzt wird dies mit einer rhetorischen Kraftmeierei und der Verschwörungstheorie, am ganzen Chaos seien zweifellos Jean-Luc Mélenchon und die „ultralinken“ Drahtzieher von der Partei „La France insoumise“ schuld. Seit Mitte vergangener Woche hat die in Bedrängnis geratene Regierung bereits mehrere „Krisensitzungen“ einberufen.

Dabei ist nichts in der französischen Politik so vorhersehbar wie soziale Konflikte im Kontext der jährlichen Staatshaushaltsdebatten. Und dies stimmt erst recht in diesem Herbst: Wegen einer staatlichen Verschuldung von mehr als 3.400 Milliarden und der Vorgabe, das Defizit für 2027 auf 5 Prozent BIP-Anteil zu begrenzen, will die Regierung rund 50 Milliarden Euro einsparen. Eine angemessene Besteuerung der Reichsten aber lehnt sie ab.

Hingegen wird bei allen Krediten geschnippelt und gehobelt, auch zu Lasten der angeblichen Prioritäten bei Erziehungs-, Sozial- und Gesundheitsausgaben. Die Ausgaben für die Bildung sollen zwar steigen, doch es wird nicht einmal die Inflation ausgeglichen. Zudem wollte die Regierung neue Gebühren für die Berufsmittelschulen einführen. Das war eine pure Provokation.

Die Regierung weist jede Verantwortung zurück

Die vorgesehenen Einsparungen würden die bereits seit Jahren akkumulierten Probleme in vielen Schulen und Universitäten noch verschlimmern. Das begreifen auch die Jugendlichen, die ohnehin schon das Gefühl haben müssen, sie seien eine „génération sacrifiée“ („geopferte Generation“), die in Zukunft für den von den Vorgängern angerichteten Schaden aufkommen muss. Auch für die bei Auseinandersetzungen mit den Ordnungskräften vor den Schulen angerichteten Sachschäden wollen die Rechtsparteien eine Familienhaftung geltend machen, um die Eltern für die Kosten zur Kasse zu bitten.

Die Staatsführung selbst weist dagegen jegliche Verantwortung für die Krise im Schulsystem zurück. Sie tut so, als hätte sie nicht gewusst, dass sie mit ihrer Haushaltspolitik in den Schulen den Zunder auslegt, der jetzt zu einem Flächenbrand entflammt. Wer ihr das vorwirft und sich mit den legitim Protestierenden solidarisiert, macht sich aus der Sicht der Obrigkeit als Brandstifter verdächtig.

Natürlich ist es viel leichter, mit einer massiven Repression die Jugendlichen einzuschüchtern und die linke Opposition als Komplizin der „Chaosmacher“ zu diffamieren, als einen sozial gerechten Staatshaushalt vorzulegen.

Rudolf Balmer Auslandskorrespondent Frankreich

Frankreich-Korrespondent der taz seit 2009, schreibt aus Paris über Politik, Wirtschaft, Umweltfragen und Gesellschaft, gelegentlich auch für „Die Presse“ (Wien).

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2 Kommentare

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  • E
    EchteDemokratieWäreSoSchön

    Irgendwann muss Frankreich und muss auch Deutschland lernen, dass der Staat in einem Abgrund landet, wenn man weiterhin Superreiche (>100 Mio. $) und Milliardäre soviel geringer besteuert als alle anderen.



    Normale Menschen zahlen über 50% an den Staat (Einkommenssteuer, Mehrwertsteuer, Sozialabgaben, Mineralölsteuer, etc.). Superreiche und Milliardäre zahlen oft kaum mehr als 20%. Deswegen ist das Vermögen der 5000 Superreichen und Milliardäre in Deutschland alleine seit 2024 um 400 Mrd. $ gewachsen. Während die ärmeren 50% kaum zurechtkommen und die Regierungen sich wegen 10-20 Mrd. € zerlegen. Auch diese Regierung wird nicht mehr lange durchhalten und auch die in Frankreich nicht mehr, wenn Superreiche und Milliardäre nicht etwas höher besteuert werden.



    Schon eine höhere Besteuerung um 1,5-3,5% ihres Vermögens (=3400 Mrd. $) würde reichen, denn das wären 50-100 Mrd. €. Damit lässt sich wieder eine Politik machen, mit der 80-90% der Bevölkerung zufrieden sind und nicht 30% rechtsextreme Parteien wählen.



    Drückt man sich weiterhin davor, wird der Stimmenanteil für rechtsextreme Parteien immer weiter steigen.

  • S
    SJG

    Die Art und Weise der Proteste ist nicht angemessen, aber nachvollziehbar.



    Ein Vorgeschmack auf das was uns mit der aktuellen Sparpolitik noch bevorsteht, wenn auch bei uns die Jungen erkennen, dass sie auf dem Altar der Reformen geopfert werden.

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