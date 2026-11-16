Eduardo Flores Salado lebte in Acapulco, war Journalist und berichtete über Kriminalität, Sicherheit und Menschenrechte. Diese Kombination kostete ihn nun das Leben. Am Samstagabend wurde die Leiche des 42-Jährigen, den seine Freun­d*in­nen Lalito nannten, im Umland der südmexikanischen Pazifikstadt gefunden. Seine Mörder hatten ihn stranguliert.

Über 20 Jahre war Flores als Reporter tätig. Seine Karriere begann er in der mittlerweile eingestellten Tageszeitung Novedades. In den letzten zehn Jahren berichtete er für die Redaktion von Enfoque Informativo, einer Plattform, die Artikel und Radiobeiträge veröffentlicht. Zudem gründete er mit anderen das Kollektiv Prensa Rosa, das Jour­na­lis­t*in­nen aus der LGBTI-Community fördert und zusammenbringt.

Flores sei ein Profi gewesen, der sich dem Journalismus verpflichtet fühlte, schreiben seine Kol­le­g*in­nen von Enfoque Informativo, und der Betreiber des Mediums, Héctor Nájera, betonte: „Seine Stimme, sein Schreibstil und seine Hingabe brachten seinen Willen zum Ausdruck, die Bürger täglich mit Nähe und Verantwortung zu informieren.“

Wer mit dieser Haltung in Acapulco und anderen Regionen des Bundesstaats Guerrero journalistisch arbeitet, riskiert sein Leben. Die Touristenhochburg, an deren verarmten Stadträndern sich Hunderttausende in der Hoffnung auf ein besseres Auskommen angesiedelt haben, zählt zu den gefährlichsten Städten Mexikos. Kriminelle Organisationen wie „Los Rusos“ liefern sich bewaffnete Kämpfe mit rivalisierenden Banden. Ihr Einfluss reicht bis in staatliche Institutionen und lokale Unternehmen, die vielerorts unter ihrer Kontrolle stehen. Rechtsstaatlichkeit ist hier ein Fremdwort.

Für Reporterinnen beginnt der Arbeitstag deshalb nicht selten mit der Fahrt zum nächsten Leichenfund. Auch Flores hatte am Tag seines Todes über einen Toten berichtet, der an einer Tankstelle gefunden worden war. Journalistinnen wie er müssen täglich abwägen, worüber sie berichten – und worüber sie besser schweigen. Recherchen etwa über die Verbindungen zwischen organisierter Kriminalität, Polizei und Justiz sind kaum möglich. Ganze Regionen Guerreros gelten inzwischen als zonas de silencio, Zonen des Schweigens. Von dort dringen kaum noch Nachrichten nach außen. Denn wer das Falsche schreibt, riskiert sein Leben.

Wegen seiner Arbeit ermordet

Für Jour­na­lis­t*in­nen des Bundesstaats ist Lalitos Tod ein weiterer Schlag. 50 seiner Kol­le­g*in­nen erinnerten in einer Erklärung ihrer Gewerkschaft daran, dass in den vergangenen 20 Jahren laut Reporter ohne Grenzen 169 Pressearbeitende ermordet wurden. Die Organisation für Pressefreiheit Artículo 19 spricht zudem von 34 verschwundenen Journalist*innen. Allein in diesem Jahr wurden zehn Medienschaffende getötet, darunter Alex Serna, der im Juni ebenfalls in Guerrero starb.

Noch ist unklar, ob Flores wegen seiner Arbeit ermordet wurde, auch wenn vieles dafür spricht. Die Gewerkschaft fordert deshalb Konsequenzen. „Die Mängel in der Prävention, im Schutz und in den Ermittlungen müssen herausgearbeitet und korrigiert werden“, heißt es in ihrer Erklärung.

Im Vordergrund steht für sie die Straflosigkeit: „Die Generalstaatsanwaltschaft von Guerrero darf keine Komplizin von Mörderhänden sein.“ Bislang enden Artículo 19 zufolge nur zwei Prozent der Verbrechen an Jour­na­lis­t*in­nen mit einem strafrechtlichen Urteil. Ob die Mörder von Eduardo Flores Salado zur Rechenschaft gezogen werden, ist also nicht ausgemacht. Die Chancen stehen schlecht.