Influencerin über Öffentliche Toiletten: „Ich musste immer zu Hause bleiben“

In Deutschland leben etwa 150.000 Menschen mit einem Stoma, also einem künstlichen Darmausgang, da sie aufgrund von Erkrankungen ihren Dickdarm entfernen lassen mussten.

Das Stoma ist so konzipiert, dass der Stuhl in einen Beutel eingeführt wird, der am Bauch klebt. Saskia Pasing lebt ebenfalls mit einem künstlichen Darmausgang, allerdings nutzt sie eine andere Variante. Diese nennt sich Kock-Pouch und ähnelt dem Rückventil einer Luftmatratze. Ihr Stuhlgang sammelt sich in einer Art Dünndarmballon und muss alle paar Stunden auf der Toilette geleert werden.