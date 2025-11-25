piwik no script img

Hunderte Bombendrohungen bundesweitRazzia bei teils jugendlichen Verdächtigen

Sie vernetzten sich in einer Messengergruppe namens „Schweinetreff“ und verschickten Drohungen. Nun gab es Durchsuchungen bei den jungen Tatverdächtigen.

Polizei räumt Einkaufszentrum nach Bombendrohung
Nach einer Bombendrohung wird das Einkaufszentrum Limbecker Platz in Essen von der Polizei abgeriegelt, Essen, am 15. 5. 2024 Foto: Florentine Dame/dpa

afp | Nach hunderten Bombendrohungen etwa gegen Schulen und Einkaufszentren ist das Bundeskriminalamt (BKA) gegen Mitglieder der mutmaßlich verantwortlichen Gruppierung vorgegangen. Durchsuchungen erfolgten am Dienstag bei vier teils minderjährigen Verdächtigen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen sowie einem jugendlichen Zeugen in Sachsen-Anhalt, wie die Behörde in Wiesbaden mitteilte. Die Beschuldigten sollen massenhaft E-Mails mit vorgetäuschten Drohungen geschickt haben.

Laut BKA lösten die Drohungen „in hunderten Fällen“ Polizeieinsätze und Evakuierungen aus. 2024 waren unter anderem Einkaufszentren in Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen, ein Bahnhof im Saarland, ein Gebäude des Mitteldeutschen Rundfunks in Magdeburg sowie Schulen und andere öffentliche Einrichtungen betroffen. Weitere vergleichbare Taten der Gruppierung betrafen demnach das Nachbarland Österreich.

Nach Angaben der Ermittler agierten die Verdächtigen „rein virtuell“ in einer Messengergruppe namens „Schweinetreff“. Es geht demnach um den Vorwurf der Bildung einer kriminellen Gruppierung. Das Ziel der Beschuldigten sei es gewesen, den öffentlichen Frieden zu stören, die Bevölkerung größtmöglich zu verunsichern und sich an der Reaktion der Sicherheitsbehörden und der öffentlichen Aufmerksamkeit „zu erfreuen“.

„Bisher keine Hinweise auf politische Motivation“

Der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main zufolge sind die vier männlichen Verdächtigen zwischen 16 und 23 Jahre alt und deutsche Staatsbürger. „Hinweise auf eine politische Motivation der Taten bestehen derzeit nicht“, teilte ein Sprecher der Behörde, die in dem Fall gemeinsam mit dem BKA ermittelt, der Nachrichtenagentur AFP mit.

Bei den Durchsuchungen wurden elektronische Geräte und Speichermedien beschlagnahmt. Von Festnahmen war aber nicht die Rede. Es seien keine Haftbefehle vollstreckt worden, betonte die Generalstaatsanwaltschaft.

Laut BKA sollen die Beschuldigten, unter denen sich zwei Jugendliche befinden, „als Teil einer überregional agierenden Tätergruppierung“ gehandelt haben. Mutmaßlich um die Drohwirkung zu verstärken, hätten ihre E-Mails häufig einen „islamistischen Bezug“ gehabt. Auch eine „religiös motivierte Tatmotivation“ habe sich bei den Ermittlungen aber nicht belegen lassen. Alle Drohungen seien zudem falsch gewesen.

Psychische Belastung und hohe Kosten

Laut Bundeskriminalamt waren die vier Verdächtigen durch Ermittlungen nach Drohungen in Österreich ins Visier geraten. Durch die dortigen Behörden sowie den folgenden Informationsaustausch mit der deutschen Seite seien Beweise zu Verdächtigen und deren Vernetzung erlangt worden. So seien die deutschen Beschuldigten identifiziert worden. Genauere Angaben zu deren Wohnorten machten die Ermittler dabei nicht.

Die Razzia zeige, „dass das Internet trotz vermeintlicher Anonymität keinen rechtsfreien Raum darstellt“, erklärte BKA-Vizepräsident Sven Kurenbach. Er wies zugleich auf mögliche finanzielle Folgen für die Verantwortlichen hin. Durch die Großeinsätze entstünden hohe Kosten.

Die Ermittler wiesen außerdem auf psychologische Auswirkungen und Sachschäden durch die Beeinträchtigung der Betriebsabläufe etwa im Geschäfts- und Verkehrsbereich hin. Insbesondere Evakuierungen an Schulen wirkten sich „belastend“ auf die oft jungen Betroffenen aus.

Geführt wurden die Ermittlungen gemeinsam vom BKA und einer bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt angesiedelten Spezialabteilung zur Bekämpfung von Internetkriminalität. Deren Leiter Benjamin Krause erklärte, es handle sich bei der vorgeworfenen Tatserie „nicht um harmlose Streiche, sondern um Straftaten“. Wer derartige Drohungen verschicke, müsse „mit einer konsequenten Strafverfolgung“ rechnen.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #BKA #Razzia #Bombendrohung #Jugendliche
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
fußball
Jugendsozialarbeit in Berlin Zocken für eine Perspektive

Nach den Silvester-Krawallen spielt die Berliner Feuerwehr mit Jugendlichen Fußball, bietet Workshops und Führungen. Kürzungen gefährden das Projekt.

Von Lilly Schröder
Brand in München - Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr
Bombendrohung in München Wiesn lahmgelegt

Ein Mann hat in München offenbar ein Haus angezündet, Verwandte verletzt und getötet und mit einem Anschlag gedroht. Nun durfte das Volksfest wieder öffnen.

Von Dominik Baur
Eine Gruppe von Polizidten überquert eine Straße, 24.10.2023, Bayern, Hollfeld
Polizei prüft Gefährdungslage Bundesweite Bombendrohungen

An öffentlichen Plätzen, Medienhäusern und Schulen gibt es bundesweit Bombendrohungen. Ein Zusammenhang mit dem Nahost-Krieg ist nicht ausgeschlossen.

Von Yağmur Ekim Çay
Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Antifa-Prozess beginnt Die Abrechnung
2
Rebellion der Jungen Union Alle Räder stehen still, wenn dein Tennisarm es will
3
28-Punkte-Plan für Ukraine Krudes Machwerk
4
AfD-Brandmauer der Wirtschaft Die Ersten fallen um
5
Tag gegen Gewalt gegen Frauen Solidarität ist männlich
6
Macht von Eliten Früher Kaste, heute Code