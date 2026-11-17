Umweltsenatorin Ute Bonde (CDU) hat sich gegen Kritik gewehrt, sie und ihre Senatsverwaltung würden zu wenig für mehr Hitzeschutz tun. Erst vor zwei Wochen hatte die Initiative Baumentscheid beklagt, dass das vor einem Jahr im Abgeordnetenhaus beschlossene Klimaanpassungsgesetz nicht zügig genug vorankommt.

Ein konkreter Kritikpunkt war dabei, dass Hitzeviertel noch nicht festgelegt seien – Gebiete, für die wegen besonderer Belastung verstärkter Schutz nötig ist. Genau das hat der schwarz-rote Senat an diesem Dienstag nachgeholt: Laut Bonde legte er fast ein Drittel des Stadtgebiets als Hitzeviertel fest, vor allem innerhalb des S-Bahn-Rings und die Großwohnsiedlungen in Marzahn-Hellersdorf und Spandau.

„Der Klimawandel betrifft alle Menschen in der Stadt, aber nicht gleich stark“, sagt Bonde vor Journalisten nach der Sitzung der Landesregierung. Mit den Klimaschutzmaßnahmen fange man dort an, „wo es unter dem Gesichtspunkt der sozialen Gerechtigkeit am gebotensten ist“. Ziel sei, die Hitzebelastung „langfristig um mindestens 2 Grad Celsius zu senken“.

Grundlage der Auswahl der besonders betroffenen Gebiete ist der Umweltgerechtigkeitsatlas. Der ist in 542 sogenannte Planungsräume aufgeteilt und weist 170 davon als hitzemäßig stark belastet aus. Als Gegenmaßnahmen gelten: Straßenbäume pflanzen, klimawirksame Grünflächen anlegen und dadurch „Kühlinseln“ bilden sowie Regenwasser effektiver sammeln und nutzen. Aktuell gibt es in Berlin 430.000 bis 440.000 Straßenbäume, angestrebt sind eine Million.

Senatorin spricht von Meilensteinen

Für Bonde stellt der Senatsbeschluss vom Dienstag „einen weiteren Meilenstein bei der Umsetzung des Klimaschutzanpassungsgesetzes dar“. Das Land Berlin befinde sich „auf dem Weg in eine klimaresiliente Zukunft“.

Die Initiative Baumentscheid, treibende Kraft vor dem Gesetzesbeschluss am 3. November 2025, hatte jüngst zum ersten Jahrestag bezweifelt, dass der Senat diesen Weg schnell genug geht. Denn für ihren führenden Kopf Heinrich Strößenreuther fehlt es am nötigen Personal – Stellen für ein Planungsprojekt dazu seien noch nicht ausgeschrieben. Umsetzen ließe sich das Gesetz laut Strößenreuther nur mit „einem 20- bis 30-köpfigen Team“.

Bonde verwies am Dienstag darauf, dass das Abgeordnetenhaus das Gesetz verabschiedete, als der Landeshaushalt für dieses Jahr schon feststand – wenn auch noch nicht beschlossen war. Deshalb sei im Haushalt kein Geld für neue Stellen vorgesehen. Als Ausweg suchte man nach ihrer Darstellung in ihrer Verwaltung Ressourcen zusammen, um das Klimaanpassungsgesetz umsetzen zu können. 12 Stellen seien das, die alle derzeit mit dieser Aufgabe beschäftigt seien.

Die Umweltsenatorin verteidigte auf Nachfrage erneut, dass in der Torstraße 32 Bäume gefällt werden sollen. Ihre Verwaltung habe jeden einzelnen Fall überprüft. 27 dieser Bäume sollen wegen Baumaßnahmen weichen müssen, 5 wegen ihres Zustands gefällt werden. Die Anwohner seien informiert und in die Diskussion darüber eingebunden worden.