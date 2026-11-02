Ein Jahr Berliner „Baumgesetz“Mehr Beinfreiheit fürs Baumgesetz

An diesem Dienstag ist es genau ein Jahr her, dass das Abgeordnetenhaus mit breiter Mehrheit das Berliner Klimaanpassungsgesetz beschloss – im Volksmund als „Baumgesetz“ bekannt. Es war das erste Mal in der Berliner Geschichte, dass das Parlament dem nur unwesentlich veränderten Gesetzentwurf einer zivilgesellschaftlichen Initiative zustimmte: Der „BaumEntscheid“ hatte ihn erarbeitet und ein Volksbegehren dazu eingeleitet. Nach anfänglicher Ablehnung, vor allem aus Kostengründen, lenkte der schwarz-rote Senat ein und empfahl seinen Fraktionen die Zustimmung.

Seitdem hat die Initiative das Agieren der Landesregierung wiederholt kritisiert, zum Teil recht harsch: Viel zu langsam gehe es voran mit der Implementierung des Gesetzes, das die Zahl der Berliner Straßenbäume bis 2040 auf rund eine Million verdoppeln und in besonders hitzebetroffenen Quartieren sogenannte Kühlinseln schaffen soll. Im August beklagte der „BaumEntscheid“, der Senat habe mit seinem Straßenbaum-Zustandsbericht 2025 eine Trendwende „erfunden“.

Die Senatsumweltverwaltung hat einen deutlich positiveren Blick auf den Stand der Dinge, räumt aber auch Schwierigkeiten bei der fristgerechten Umsetzung ein. Umwelt-Staatssektretär Andreas Kraus (CDU) sagte am Montag, das Gesetz sei in vielerlei Hinsicht zu starr formuliert. Sein Haus halte darum eine Novelle für angebracht, um die angestrebten Erleichterungen für von Hitze betroffene BürgerInnen zielgerecht voranzubringen.

„Bäume sind kein Allheilmittel“

„Bäume sind kein Allheilmittel“ in Sachen Klimaanpassung, so Kraus, der im Übrigen die Ziele des Gesetzes und die Dringlichkeit von Maßnahmen klar unterstützte. Die Kühlleistung neu gepflanzter Bäume entfalte erst nach vielen Jahren ihre volle Wirkung. Deshalb sei es unter anderem wichtig, etwa die Anlage grüner Dächer und Fassaden stärker zu fördern.

Gleichzeitig seien zu genaue Vorgaben nicht immer hilfreich – etwa die Vorgabe im Gesetz, dass alle 15 Meter ein Straßenbaum zu stehen habe. Das kollidiere oft mit der Realität im Berliner „Untergrund“: Die vielfältigen im Boden verlegten Leitungen, die bislang noch nicht einmal komplett zentral erfasst seien, machten dies im Einzelfall oft nicht umsetzbar. „Im Prinzip werden wir einmal die ganze Stadt umgraben müssen“, so Kraus. Er formulierte auch Kritik an „zu starren Fristen“, die von der Verwaltung schwer einzuhalten seien.

Das Gesetz brauche „mehr Freiheit und Experimentierklauseln“, formulierte der Staatssekretär, der sich eine Abkehr vom „Zahlenfetischismus“ wünscht. Ob am Ende eine Million oder nur 750.000 Bäume gepflanzt würden, sei weniger entscheidend als die Tatsache, ob für die Bevölkerung tatsächlich mehr Schutz vor extremen Wetterlagen geschaffen werde. Das könne auch durch kühle Zufluchtsorte oder technische Lösungen wie Verdunstungsanlagen gewährleistet werden, die in anderen Metropolen schon zum Einsatz kämen.

Aufbaustab im Aufbau

Nachdem im August der sogenannte Steuerungskreis für die Umsetzungsplanung des Gesetzes einberufen wurde, in dem neben PolitikerInnen und WissenschaftlerInnen auch BaumEntscheid-Initiator Heinrich Strößenreuther sitzt, treibt der Senat laut Kraus nun den ressortübergreifenden „Aufbaustab“ voran. Zu dessen Aufgaben werde auch die Kommunikation mit der Stadtgesellschaft gehören – etwa durch Informationen darüber, dass sich künftig jedeR durch Baumpflanzungen und andere Leistungen selbst an der Verwirklichung der Gesetzesziele beteiligen kann.

Um die unterschiedlichen Akteure in der Stadt zu vernetzen und gemeinsam über Lösungen zu sprechen, veranstaltet die Senatsverwaltung am Donnerstag einen „Klimaanpassungs-Kongress“ auf dem Schöneberger EUREF-Campus, der „rund 200 Fachleute aus Wissenschaft, Wirtschaft, Verbänden, Zivilgesellschaft, Bezirken und Verwaltung zusammenbringen“ soll. Auch internationale Gäste sind eingeladen, um etwa die Erfahrung der Städte Vilnius und Mailand mit Maßnahmen der Klimaanpassung vorzustellen.