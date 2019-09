*1952 in Bremerhaven, promovierte Historikerin und bis 2017 stellvertretende Direktorin der Landeszentrale für politische Bildung in Hamburg, gründete den weltweit einzigen "Garten der Frauen" auf dem Friedhof Hamburg-Ohlsdorf und entwickelte die erste Frauenbiografien-Datenbank für Hamburg. 2018 erhielt sie das Bundesverdienstkreuz am Bande.