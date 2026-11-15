Handyverbot auf Konzerten Weg mit den Dingern?

J a!

Auf meinem Handy habe ich von jedem Konzert, auf dem ich in den letzten Jahren war, ein paar Fotos und kurze Videos. Zu sehen sind verwackelte Aufnahmen der Band oder Sängerin, im Vordergrund ganz viele Handys. Schaue ich sie mir jemals wieder an? Nein. Transportieren sie das Gefühl des Konzerts, die Magie des Moments von damals? Nein. Warum habe ich sie gemacht? Die Antwort ist wohl: Ich hatte mein Handy dabei und wollte etwas festhalten. Und: Gefühlt haben alle gefilmt.

Auf Konzerten sind Handys zu einer echten Pest geworden. Je­de*r will zwischendurch mal schnell diesen einen ganz tollen Moment festhalten, und dann ist – ups! – noch eine Nachricht gekommen, die man schnell lesen will, und warum nicht gleich ein Video an die Freundin schicken, die leider nicht dabei sein kann? Smartphones sind omnipräsent, das verändert das Ereignis für alle.

taz debatte Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten linken Meinungsspektrums.

Besser an das Konzert erinnern könnte man sich, wenn man sich ganz darauf eingelassen hätte – ohne Filmen. Wenn man das Erlebte einfach einsaugt und selbst abspeichert.

Ich verstehe, dass die Smartphones auch die Künst­le­r*in­nen nerven. Es ist doch ein Unterschied, ob eine begeisterte Menge einem zujubelt, klatscht, tanzt, oder ob die Hälfte filmt und die Sän­ge­r*in­nen vor allem auf Apparate schauen. Die Handys schaffen eine Barriere. Die Lösung: Kleine Taschen, in die das Telefon während des Konzerts eingesperrt werden muss. Man hat es zwar dabei, kann aber nicht ran.

Genial! Bitte flächendeckend einführen für alle Konzerte und überhaupt sämtliche Veranstaltungen, wo es sich lohnt, sich mit voller Aufmerksamkeit auf das einzulassen, was gerade passiert. Zwei Stunden Digital Detox gibt’s inklusive. Man hat dann zwar keine schlechten Videos, aber etwas Tolles erlebt.

Katharina Bigot

Nein!

Stellen Sie sich vor, Sie haben sich den Nachmittag freigenommen, um nervenaufreibende Stunden in der Warteschlange eines Ticketanbieters zu verbringen, Sie haben mit zusammengebissenen Zähnen hunderte von Euro hingeblättert, ein überteuertes Hotel gebucht, sind in einem ICE mit ausgefallener Klimaanlage quer durchs Land gereist, um diesen einen Künstler, diese eine Band zu sehen, auf ihrer Jetzt-aber-wirklich-Abschiedstournee, ihrer Wir-haben-uns-wieder-versöhnt-aber-wer-weiß-wie-lange-Tournee, ihrer Nach-dieser-Tournee-tauche-ich-auf-unbestimmte-Zeit-ab-Tournee. Sie haben also Ihren letzten Nerv gegeben und Ihr letztes Hemd – nur, damit Ihnen beim Einlass jemand einen versiegelbaren Beutel hinhält, wo Sie wie so ein Siebtklässler Ihr Handy reinlegen müssen?

Ansage von ganz oben, heißt es dann, ist doch viel schöner, die Erinnerungen statt in der Cloud im Hirn abzuspeichern. Nicht nur als Person mit schlechtem Gedächtnis sage ich: Bullshit! Konzertvideos sind das liebste Genre in meiner Camera Roll und meinem Social-Media-Feed. Sie konservieren in kleinen Schnipseln ein Ereignis, das zum absoluten Luxusgut geworden ist – und machen es nebenbei zugänglich für Menschen, die die finanziellen und zeitlichen Ressourcen dafür nicht aufbringen konnten.

wochentaz Dieser Text erschien zuerst in der wochentaz, unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

Täglich erfreue ich mich an Szenen, die Menschen sonst wo in den Mehrzweckhallen dieser Welt so eingefangen haben. Denn wer behauptet, dass sich die Handys stets nur auf die Bühne richten würden? Kürzlich ging ein Clip viral, der Céline Dion Luftgitarre spielend zwischen ihren Söhnen auf einem Metallica-Konzert in Las Vegas zeigte.

Erst habe ich laut gelacht. Und dann überlegt, ob es an der Zeit ist, Heavy Metal eine Chance zu geben.

Leonie Gubela