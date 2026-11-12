Vermutlich wird Dolly Parton die einzige Country-Sängerin aus den USA bleiben, die in diesem Jahrtausend in der kollektiven deutschen Popwahrnehmung noch eine Rolle spielt. Zu Hause in den USA sah man den Superstar als überlebensgroße Legende und Vorbild. In ihrer Person bündelte sich auch eine Projektion: eine letzte Erinnerung an die großen Zeiten der Countrymusik. Aber was bleibt nach ihrem Tod? Zwei Künstlerinnen zeigen, dass es um den Country bestens bestellt ist.

Diana Judd wurde 1946, also im selben Jahr wie Dolly Parton, geboren. Nach ihrer Scheidung gab sie sich selbst den biblischen Namen Naomi. Mit 18 wurde sie erstmals Mutter, brachte dann zwei Töchter durch, während sie als Krankenschwester arbeitete. Als ihre älteste Tochter Wynonna 18 wurde, gelang dem Mutter-Tochter-Duo unter dem Familiennamen The Judds der Durchbruch zu einer der größten Country-Karrieren der 1980er.

Zusammen mit anderen sogenannten „Neo-Traditionalists“, brachten die Judds, beginnend im Jahr 1984, die Postmoderne in das Country-Gerne. Auch von Dolly Parton gab es wenig später ein neutraditionelles Statement: Das 1987 gemeinsam mit ihren Kolleginnen Linda Ronstadt und Emmylou Harris eingespielte bezaubernde Album „Trio“.

Die Country-Alben Wynonna Judd: „The Hard Truth“ (Anti/Indigo) Miranda Lambert: „Crisco“ (Vanner Records/Universal) Stephen Wilson Jr feat. Miranda Lambert: „Hardwired“ (Big Loud/Universal)

Nachdem ihre Mutter an Hepatitis-C erkrankte, führte Wynonna Judd die Karriere von The Judds gezwungenermaßen als Solistin fort. Bis 2016 erschienen regelmäßig Alben unter ihrem Vornamen, dann kam nichts mehr. Nun plötzlich ein Comeback-Album, „The Hard Truth“ betitelt, die nackte Wahrheit. Der existenzialistische Albumtitel wird von einer einsamen Fiddle beim Prelude still in ein düsteres Spiritual geführt. Wynonna schreibt einen Brief an ihre Mutter, die sich 2022, am Vorabend der Aufnahme der Judds in die Country Music Hall of Fame in Nashville, das Leben nahm. Selbstverständlich sang Dolly Parton auf der Trauerfeier für Diana Judd.

Die Sonne scheint nur sporadisch

Die Sonne scheint in den zehn Songs auf dem Album ihrer Tochter Wynonna nur sporadisch. Doch in jedem Song erglüht eine erstaunliche Kraft, ein Wille. Man könnte dies Wynonna Judds glücklicher Ehe mit Cactus Moser zuschreiben und dann bewundern, wie er seiner Frau zur Seite steht. Wenn sie fragt „All I wanna know / Is there life out there that I'm missin'?“. Rund um diese potenzielle Infragestellung seiner selbst komponiert der Künstler Moser, der das Album seiner Frau auch produziert hat, formvollendete, mutige Songs, in denen ein Hang zu britischer Melodik und Gesangsharmonien mit den Stimmungen des US-Südens, dem gospelvertrauten Soul parliert.

 Die Songs von Wynonna Judd und Miranda Lambert klingen nie selbstzufrieden. Für Kitsch ist gar keine Zeit, die Schönheit der Musik lebt von ihrer Klarheit

Country wird in dieser Musik nicht neu erfunden. Fast denkt man, Wynonna könne dies meinen, wenn sie im Song „Broken and blessed“ die Zeilen anstimmt: „I'm just trying to live my life somewhere between survival and revival“. Doch das folgende, ergreifende Pedalsteel-Gitarrensolo weist auf etwas weit Umfassenderes. Es geht um die Frage danach, wie man es durch das Leben schafft, ohne zu zerbrechen?

In „Hear me now“ führt uns Wynonna nah an die Atmosphäre von Joni Mitchells Album „Hejira“, nur dass hier keine 32-Jährige, sondern eine 62-Jährige auf ihr Leben blickt. Man spürt das Erreichte, die Träume, aber auch den Schmerz, den die nun rauer gewordene kraftvolle Stimme Judds artikuliert. Ob sie ihre Stimme von ihrem Vater habe, fragt sie sich in „Girl who could sing“. Ein Song, der von einem Mann handelt, den sie nie persönlich kennenlernte, aber bei dem man, nach dessen Tod, Stapel mit gesammelten Zeitungsartikeln über die singende Tochter fand.

Der aufwühlende Songtext hinterlässt den Zuhörer sprachlos. Es scheint daher fast profan, zu fragen, wann das letzte Mal zehn so ergreifende Songs auf einem neuen Country-Album versammelt wurden.

Jedes Wort fühlen

Auch Judds Kollegin Miranda Lambert – eine stereotypisierte Blondine und Rebellin – scheint in ihrer Person vieles fortzuführen, was Dolly Parton einst begann. Parton sagte über Lambert einst: „Ich fühle alles, was sie schreibt, ich fühle jedes Wort.“ Da ist es doppelt verwunderlich, dass bisher noch kaum jemand in Deutschland Notiz von Miranda Lambert genommen hat. Die 42-Jährige passt halt nirgends rein. Trotz Shoegaze- und Lo-Fi-Experimenten, trotz ihrer feministischen Band Pistol Annies zuckt der gebildete Popjournalismus bei Lambert ratlos mit den Schultern.

Ist das ein Stetson-Hut? Miranda Lambert lehnt lässig an einer Wand Foto: Robert Ashcroft

Nicht dass Country hier kein Publikum hätte, vor wenigen Tagen spielte Stephen Wilson Jr. ein ausverkauftes Konzert in Köln. Im Sommer hatte der hemdsärmelig Country- und Alt-Rock Vermählende im Duett mit Miranda Lambert mit „Hard Wired“ einen Hit in den USA.

Weit augenfälliger als die musikalischen Anleihen beim Evergreen „Where's my Mind“ von der US-Indieband Pixies ist dabei der hymnische Working-Class-Stolz. Ein deutsches Äquivalent wäre völlig undenkbar, nicht mal mehr als studierte, agitierende Simulation, wie sie zur Zeit der politischen Liedermacher noch bei einem Franz Josef Degenhardt erklang. Lamberts Musik bleibt unsichtbar.

Dabei ist „Crisco“ bereits Miranda Lamberts zehntes Soloalbum, und der Titel verrät, dass uns die Musik auf jenen schmalen Pfad schickt, auf dem einst Tanya Tucker, Tompall Glaser und nicht zuletzt Parton mit dem Signatursong „Nine to Five“ ihre Spuren hinterließen: Country trifft Disco. Dabei zahlt das Titelstück, das klingt, als hätten übereifrige schwedische Pop-Opportunisten die Musik komponiert, die Zeche für alle naheliegenden Klischees. Es bleibt aber ein prima eingängiger Hit!

Eigenständige Raffinesse

Was an Miranda Lamberts neuem Album so beeindruckt, ist eine immens eigenständige Sophistikation, auch hier mit Rückgriffen auf Soul und britischen Pop, ähnlich wie bei Wynonna Judd. Der glitzernde Country der 1970er lebt in dem bittersüß schmachtenden „Two Things can be true“ wieder auf. Im Text wird sich dem puritanischem Insistieren auf moralische Eindeutigkeit in allen Lebenslagen entsagt, auch wenn man selbst die Leidtragende ist.

„To Everything“ umschreibt dieses Dasein in ungeklärter Wirklichkeit nochmals: „Don't know if it's right or if it's wrong / Ooh, I'm lettin' go and holdin' on / To everything.“ Sein zartes Philly-Soul-Streicherarrangement klingt, als sei es das schönste Aztec-Camera-Stück seit 1984.

Selbst das Duett, bei dem Chris Stapleton die Rolle von Bee-Gees-Sänger Robin Gibb einnimmt, hat sich nicht vom „Too Slow to Disco“-Yachtrock-Hipstertum inspirieren lassen, viel zu eigenständig ertastet die Musik ihren Weg in die Vergangenheit und von dort wieder zurück in ein Heute, in dem auch dieses Album Maßstäbe an Kohärenz setzt.

Nie selbstzufrieden

Die Lebendigkeit beider Country-Werke rührt zutiefst an. Das sagt viel über unsere Zeit, in der Lektionen von Hochwohlgeborenen und moralinsaure Über-Ichs auf machtgebietende Bewunderung aus sind. Wynonna Judd und Miranda Lambert klingen an keiner Stelle selbstzufrieden. In ihren Songs versuchen sie irgendwie durchs Leben zu kommen. Was sie in ihrem modifizierten Countrysound abbilden, ist klingende Schönheit, die von ihrer Klarheit lebt.

Ob in der tänzelnden Melancholie von „Crisco“ oder in der Seelenreise, die Wynonna Judd am Ende von „The Hard Truth“ neu auf eine deprimierende Zeile Kris Kristoffersons blicken lässt: „And if freedom means I got nothing left to lose“. So kommentiert Wynonna die Worte, die Janis Joplin einst weltberühmt machte: „Then I guess I got a lot more to get / 'Cause love ain't got the best of me yet“. Ja, so sollte man leben.