Habeck gelobt Ausbau : Rückenwind für Erneuerbare

Seltene Einigkeit herrschte zwischen Industrie und Minister bei der WindEnergy Hamburg: Es muss alles viel schneller gehen in Deutschland.

HAMBURG taz | Der Krieg in der Ukraine macht die deutsche Abhängigkeit von ausländischen Energielieferanten offensichtlich. Auf der Fachmesse WindEnergy Hamburg fordern Branchenvertreter deshalb, dass die erneuerbaren Energien in das Zentrum der politischen Entscheidungsprozesse gerückt werden müssten. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Die Grünen) pflichtet ihnen bei: „Sie sind essenziell, um unabhängiger von Russland zu werden und um die Pariser Klimaziele noch zu erreichen“, so Habeck in seiner Rede.

Für die Windkraft rief er ambitionierte Ziele aus. Bis 2030 sollen Onshore-Windenergieanlagen 150 Gigawattstunden produzieren. Bei Offshoreanlagen soll die Produktion im gleichen Zeitraum auf 30 Gigawattstunden steigen. Momentan liegt dieser Wert noch bei 8 Gigawattstunden, also bei nicht einmal einem Drittel. Bis 2040 sollen Offshore-Windkraftanlagen noch mal 10 Gigawattstunden mehr erzeugen.

Das ließe sich nur mit einem massiven Ausbau von Windanlagen realisieren, so Habeck. Zwei Prozent der Landflächen in Deutschland seien für Windparks reserviert. „Ich bin ehrlich, ich hätte noch viel mehr Flächen für Windparks geschaffen.“ Das Problem seien die Bundesländer, die sich sträuben würden, besonders Bayern: „Dass da immer noch auf der 10H-Regelung beharrt wird, verstehe ich nicht“, sagt er unter Applaus des Publikums.

Für einen schnelleren Ausbau müssten aber auch die Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. Da sind sich Industrie und Wirtschaftsminister einig. Olaf Scholz schlug vor Kurzem vor, die Genehmigungsverfahren auf sechs Monate zu verkürzen. Das geht selbst den Industrievertretern zu schnell. Sie halten zwölf Monate für angemessener, um reibungslose Verfahren zu ermöglichen.

Offshore soll vor allem in der Nordsee massiv ausgebaut werden. 80 Prozent der von der EU vorgegebenen Energieproduktion durch Offshore-Windparks könnte alleine hier erzeugt werden.

Auch wirtschaftlich sei die Windkraft extrem lukrativ, weil sie im Vergleich zu fossilen Energien billig zu produzieren sei. Außerdem könne sie in den nächsten Jahren Hunderttausende Arbeitsplätze schaffen.