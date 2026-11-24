Eines der erfolgreichsten Bändchen heißt „wie ich frau bin“. Ganze 20 Seiten plus Umschlag ist es lang und besteht aus etwa 150 Sätzen, die alle mit einem kleingeschriebenen „wie“ beginnen und ohne Punkt enden. Chronologisch sortiert und eingedampft bilden sie eine bittere Essenz.

Denn sie erzählen vom Aufwachsen eines jungen Mädchens, von seinem Aufwachen vielmehr, davon, wie es zum ersten Mal Simone de Beauvoir liest, eine Freundin von der Abtreibung abholt, sich von einem Freund trennt, der ihm am Ende ein Messer an den Hals gehalten hat. Der Text ist aus dem Jahr 2023 von Ruth-Maria Thomas, die ein Jahr darauf mit ihrem Debüt „Die schönste Version“ bekannt wurde. Einem Roman, der von einer jungen Frau erzählt, die in einer zunehmend gewalttätigen Beziehung gefangen ist und versucht, ihre Selbstbestimmung zurückzugewinnen.

Es ist aber auch ein Heftchen, das viel über die Arbeit des Berliner Verlags Sukultur verrät, der am 15. November den Großen Berliner Verlagspreis gewonnen hat, dotiert mit stattlichen 26.000 Euro.

Marc Degens, der den Verlag 1995 mit Torsten Franz gegründet hat, versucht, die Agenda des Verlags in einem Café in seinem Steglitzer Kiez für die taz in wenigen Worten zusammenzufassen. „Wir sind eine Art Experimentier- und Entdeckungsfeld, eine Spielwiese, eine Talentschmiede auch“, sucht er nach den richtigen Worten.

Sukultur entstand Mitte der Neunziger, als eine junge Berliner Literaturszene den etablierten Betrieb samt seinen Türstehern und Wasserglaslesungen zu crashen begann. Lesebühnen, Poetry-Slams, der Open Mike und unabhängige Magazine boten neue Auftritts- und Veröffentlichungsmöglichkeiten. Computer und günstige Druckverfahren machten Literatur zum Do-it-yourself-Projekt. Wer etwas zu sagen hatte, musste nicht mehr auf das gnädige Nicken eines Lektors warten.

Jeden Monat ein dünnes Heft

Der Sukultur-Verlag war Teil dieser Bewegung, und er hat nie damit aufgehört, „von unten zu arbeiten“, wie der Berliner Schriftsteller und Fotograf Björn Kuhligk es auf seiner Laudatio bei der Preisverleihung gesagt hat. Nach wie vor erscheint bei Sukultur im Schnitt jeden Monat ein dünnes Heft im Hosentaschenformat, mit voller Absicht den demokratischen Reclam-Heftchen nachempfunden, nur noch dünner und preiswerter: Die meisten sind zwischen 20 und 40 Seiten stark und kosten drei bis vier Euro.

Allein in Berlin hat der Verlag jahrelang in Süßwarenautomaten auf S- und U-Bahnhöfen 100.000 Exemplare der Lesehefte unter die Leute gebracht. Wer sich daran nicht mehr erinnert, der weiß vielleicht noch vom Plagiatsskandal 2010, der dem Verlag viel Aufmerksamkeit bescherte: Helene Hegemann hatte für ihren Bestseller „Axolotl Roadkill“ ganze Passagen aus „Strobo“ von Airen übernommen, das ein Jahr zuvor bei Sukultur erschienen war. Der Skandal machte auch das Original zum Verkaufserfolg.

So oder so: Heute werden die meisten Heftchen von Sukultur in rund 20 Buchhandlungen deutschlandweit verkauft – und über einen Onlineshop. „Niedrigschwelliger kann man es kaum machen“, grinst der 1971 geborene Schriftsteller und Verleger Degens, der übrigens vor über 20 Jahren auch mal Kolumnist dieser Zeitung war.

 Die inzwischen mehr als 300 Hefte und Bücher sind meist kurz, deshalb aber nicht leicht verdaulich

In einer Zeit zwischen digitaler Dauerberieselung und teuren bibliophilen Distinktionsobjekten für den Sofatisch macht Sukultur aus der Beschränkung ein Programm. Die inzwischen mehr als 300 Hefte und Bücher sind größtenteils kurz, deshalb aber nicht leicht verdaulich. Sie widersetzen sich der Logik des schnellen Konsums. Das ist nicht nostalgisch, sondern Punk: Kleine Preise statt großer Gesten, Literatur, die keinen Sockel braucht, um was zu bewegen.

Gerade für junge, noch unbekannte Au­to­r*in­nen ist das superwertvoll: ein eigenes Heft als literarische Visitenkarte, für viele der erste Schritt in die Öffentlichkeit. Es braucht weder eine interessante Vita noch einen fertigen Roman, nur einen stimmigen Text. Die Rechte bleiben bei den Autor*innen. Reich wird dabei niemand, weder die Schreibenden noch die Verlegenden. Degens nennt das schmunzelnd „ehrenamtliche Arbeit“. Der Luxus dahinter: Texte veröffentlichen zu können, weil sie gut sind, nicht weil sie Gewinn versprechen.

Zu diesem Selbstverständnis passt, dass Degens die Programmgestaltung vor einigen Jahren an jüngere Kol­le­g*in­nen abgegeben hat: Sofie Lichtenstein, Moritz Müller-Schwefe und Tobias Roth, die nun die Reihen „Schöner Lesen für Belletristik“, „Aufklärung und Kritik für theoretische Texte“ und „Die Grüne Reihe über Gartenkunst und das Verhältnis zwischen Mensch und Natur“ herausgeben. In „Aufklärung und Kritik“ sind spannende Titel wie „Warum ich keine Männer mehr lese“ von Julia Ingold und „Die zehn besten Nasen bei Thomas Mann“ von Jonas Rump erschienen. In der „Grünen Reihe“ witzig klingende Titel wie „Der graue Garten“ von Gertrude Jekyll und „Das Farnweh“ von Jonis Hartmann.

Wie bestellt, betritt just in diesem Moment eine dieser neueren Pro­gram­ma­che­r*in­nen das Café. Sofie Lichtenstein, selbst Schriftstellerin, hat das Profil des Verlags in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt und verändert. Nicht das Format musste dafür neu erfunden werden, sondern der Blick darauf, wer darin überhaupt vorkommt.

Zweite Demokratisierungswelle

Es sei ihr „von Anfang an darum gegangen“, sagt Lichtenstein, „nicht nur neue cis-Autoren zu finden“. Stattdessen habe sie vor allem in den sozialen Medien nach Frauen, queeren und anderen marginalisierten Personen gesucht, die schreiben können. Es ist eine zweite Demokratisierungswelle: Ging es in den Neunzigern darum, die Tür zum Literaturbetrieb aufzuhebeln, stellt sich heute die Frage, wer hindurch darf. Denn die jungen Wilden von damals waren häufig Männer. Nun kommen zunehmend jene zum Zug, die noch immer anecken – während vermeintlich sicher geglaubte Errungenschaften wieder zur Disposition stehen.

Zwei besonders widerborstige Beispiele, die Lichtenstein für den Verlag gewonnen hat, zeigen, was das bedeuten kann. Das eine trägt den knackigen Titel „DADDY“, das andere heißt „Hacker auf Estradiol“ – gemeint ist das Östrogen, das unter anderem für die Entwicklung weiblicher Geschlechtsmerkmale verantwortlich ist. Beide Texte beschäftigen sich auf sehr unterschiedliche Weise mit Geschlecht, Macht und Selbstbestimmung. Und beide hätten es mit ihrer Mischung aus expliziter Sexualität, Popkultur, theoretischem Eigensinn und formalen Experimenten im konventionellen Verlagsprogramm eher nicht so leicht.

 Es geht um Unterwerfung und Begehren, Dating-Apps, Nacktbilder, High Heels und wechselnde Daddys

„DADDY“, 2024 erschienen, stammt vom österreichischen Schreibduo Julianna, das aus Anna Neuwirth und Julia Knaß besteht. Es geht um Unterwerfung und Begehren, Dating-Apps, Nacktbilder, High Heels und wechselnde Daddys. Im Zentrum stehen aber Anna und Julia, die einander Geliebte, Komplizinnen und literarische Bezugspersonen sind. Anna ist für Julia selbst ein Daddy: Sie gibt Anweisungen, lobt und beschützt. Die Machtverhältnisse sind komplizierter, als es zunächst scheint.

Der Text verschraubt Chatnachrichten, intime Bekenntnisse und kurze erzählende Passagen. Deutsch und Englisch wechseln sich ebenso rasch ab wie Zärtlichkeit und Obszönität, Unterwerfung und Selbstbehauptung. „Solange ihr gute Daddys seid, sind wir Good Girls“, heißt es einmal – und prompt wird ein vermeintlich eindeutiges Machtgefälle auf den Kopf gestellt. Denn die Frauen lassen sich zwar gerne Anweisungen geben, bestimmen aber selbst, von wem, unter welchen Bedingungen und wie lange.

Unter der Porno-Oberfläche

Besonders spannend wird „DADDY“, wenn der Text unter seiner Porno-Oberfläche die eigene Rezeption verhandelt. Die Frauen wissen, dass explizite Literatur von Frauen schnell als bloße Provokation oder als Einladung zur Objektifizierung gelesen wird. Manche Männer raten ihnen deshalb, lieber nicht über Sex zu schreiben, wenn sie literarisch ernst genommen werden wollen. Die Antwort fällt bewundernswert unerschrocken aus: Sexualisiert würden sie ohnehin, selbst wenn sie über Depressionen schrieben. „Dann können wir auch gleich übers FICKEN schreiben“, heißt es einmal.

Ganz anders, aber nicht weniger wild ist „Hacker auf Estradiol“ von Maria Babusch. Der Text wurde 2023 als Lecture Performance – einer Mischung aus Theater, Vortrag und künstlerischer Performance – im Rahmen einer Ausstellung über den Videokünstler Nam June Paik in Dortmund uraufgeführt. Gerade eben erst erschien er bei Sukultur.

Babusch verbindet darin drei Geschichten: die der Computertechnik, der elektronischen Musik und der Transgeschlechtlichkeit. Die Arbeitshypothese ist überraschend einfach: Wer ein technisches Gerät anders benutzt, als es ursprünglich vorgesehen war, hackt es. Warum sollte sich das nicht auf den menschlichen Körper und gesellschaftliche Vorstellungen von Geschlecht übertragen lassen?

Babusch erzählt von der trans Informatikerin Lynn Conway, die an der Entwicklung moderner Computerchips beteiligt war und nach ihrem Coming-out von IBM entlassen wurde. Und von Wendy Carlos, ebenfalls trans, die mit dem Moog-Synthesizer die elektronische Musik revolutionierte, ihre Geschlechtsidentität aber lange verbergen musste. Beide veränderten die Technik und stießen an die Grenzen einer Gesellschaft, die mit ihren Lebensentwürfen wenig anfangen konnte.

Der Bildschirm wird ein Sehnsuchtsort

Immer wieder springt der Text zwischen historischen Biografien, philosophischen Überlegungen und popkulturellen Verweisen hin und her. Der Mond wird zum Sinnbild einer unbekannten Welt, der Bildschirm zum Sehnsuchtsort, das Hacken zur Metapher für Veränderung.

Das mag ein bisschen abgehoben klingen, ist aber auch von einer ansteckenden Hoffnung getragen. „Und wir hoffen, dass sich aus der alten noch eine neue Welt heraushacken lässt“, schreibt Babusch an einer Stelle. Der Satz ist so etwas wie das poetische Programm des Textes – aber auch des Sukultur-Verlags. Denn hier dürfen Texte sperrig sein, überdreht, theoretisch oder schamlos persönlich. Entscheidend ist, ob sie eine Sprache finden, die sich aus dem Gewohnten „heraushackt“.

Und das alles für 3 oder 4 Euro. Dafür bekommt man anderswo kaum noch ein Bier. Hier aber Literatur, die sich was traut und länger im Kopf bleibt als all das glattgebügelte Zeug, das man auf dem Heimweg auf dem Handy in der Bahn liest und am Küchentisch schon wieder vergessen hat. Seit 30 Jahren bringt Sukultur das Sperrige unter die Leute. Gut, dass es dafür jetzt einen großen Preis gibt.