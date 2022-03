Große Lohnlücke in Medienbranche : Bessere Noten, weniger Geld

In der Medienbranche ist der Gender Pay Gap überdurchschnittlich hoch. So verdienen Kameramänner rund 25 Prozent mehr als Kamerafrauen.

Es ist eine Branche, die sich gerne als progressiv darstellt. Aber in TV und Medien wird um Gleichberechtigung von Frauen und Männern weiter gerungen. „Sie ist immer noch konservativ strukturiert“, stellt die Medienwissenschaftlerin Elizabeth Prommer fest. „Etwa die Hälfte der Absolventinnen an Filmhochschulen in Regie und Drehbuch seit den 1990er-Jahren sind Frauen, das spiegelt sich im Beruf aber überhaupt nicht wider.“

Ein ähnliches Missverhältnis bei den Kameraleuten bedauert der Vorstandsvorsitzende des Berufsverbandes BVFK Frank Trautmann. „Ich bin auch beim Ausbildungsgang Mediengestalter,Bild und Ton' involviert, da ist der Anteil von Frauen, die einen Abschluss erwerben, wesentlich höher als der Anteil derer, die dann im Beruf arbeiten. Frauen schneiden beim Abschluss nicht schlechter ab als Männer, eher im Gegenteil“, sagt er – und bemängelt die schlechten Aufstiegschancen im Bereich der festangestellten Kameraleute: „Bei den Sendern sind alle Chefkameraleute Männer, soweit ich weiß, da gibt es noch viel nachzuholen.“

Seine Kollegin im Vorstand, Caroline Rosenau, sagt: „Unser Bereich ist nach wie vor eine Männerdomäne. Warum? Weil wir Kinder bekommen können, unsere Branche ist eine der familienunfreundlichsten Branchen überhaupt.“

Männer verdienen jährlich 15.000 Euro mehr als Frauen

Obwohl Daten zu Einkommen schwierig zu ermitteln sind, zeigen die verfügbaren eine klare Tendenz. Vermutlich ist der Gender Pay Gap in der Medienbranche überdurchschnittlich hoch. Was auch damit zu tun hat, dass viele freiberuflich oder projektbezogen beschäftigt sind, also ihre Honorare selbst aushandeln können und müssen.

Langer Media hat 2021 eine Umfrage unter 6.200 Film- und Fernsehschaffenden durchgeführt. Das Bruttojahreseinkommen 2020 lag bei Männern bei rund 57.000 Euro, bei Frauen bei 41.600 Euro. Deutliche Unterschiede gab es in den einzelnen Berufsgruppen: Während Kameramänner im Durchschnitt 55.270 Euro verdienten, waren es bei den -frauen nur 40.310 Euro.

Auch die Zahlen der Künstlersozialkasse (KSK) sind deutlich: Moderatorinnen erzielen für 2021 ein Arbeitseinkommen von 32.857 Euro, männliche Kollegen 40.286 Euro. In allen Sparten der KSK schneiden Frauen klar schlechter ab als Männer. Was das für die Rente bedeutet, beschreibt Iris Gebing von der Pensionskasse Rundfunk (PKR), die eine betriebliche Altersvorsorge für Freie in Film, Funk und Fernsehen mit Zuschuss ihrer Auftraggebenden anbietet.

Bild des männlichen Genies

Frauen nutzten dieses Instrument genauso wie Männer, um zusätzlich vorzusorgen. „Bei der Rentenhöhe der aktuellen Leis­tungs­emp­fän­ge­r:in­nen lässt sich allerdings eine Diskrepanz feststellen: Frauen erhalten rund ein Viertel weniger Rente als die männlichen PKR-Mitglieder.“

Warum in der Film- und Medienbranche immer noch derart unterschiedliche Bedingungen herrschen, erklärt Prommer am Beispiel von Re­gis­seu­r*in­nen: „Jemand der Regie führt, muss sich voll einbringen können am Set, und Frauen, so die vorgefasste Meinung, könnten das nicht, weil sie immer noch an ihre Familie denken müssten. Es gibt immer noch das männlich konnotierte Bild des Künstlers, des Genies mit einem gewissen Wahn, und das wird honoriert.“