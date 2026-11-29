E s gibt drollige Filmaufnahmen von Ukaleq Astri Slettemark aus dem Biathlonwinter 2001/02. Der blonde Wonneproppen, wenige Monate alt, sitzt bei Papa Øystein fröhlich glucksend auf dem Schoß. Der gebürtige Norweger ist da gerade in seiner ersten Saison im Weltcup unterwegs, für Grönland: Im Studium in Oslo hatte er seine spätere Frau Uiloq Helgesen kennengelernt. Nach der Heirat 1994 zog das Paar in deren Heimat, in Grönlands Hauptstadt Nuuk.

Erst mit 34 folgte Øystein Slettemark, zuvor Langläufer, seiner Frau in die Skijägerei. Töchterchen Ukaleq Astri hatte es dank der biathlonaffinen Eltern deutlich leichter – und am Samstag feierte die 25-Jährige gemeinsam mit ihrem Bruder Sondre (22) nun den bislang größten Erfolg ihrer Karriere: Im Single Mixed wurde das Geschwisterpaar von der größten Insel der Welt, auf der es keine einzige Schießanlage gibt, sensationell Fünfte. Nach dem ersten Wechsel lag das Duo sogar in Führung – das finnische Publikum traute seinen Augen nicht.

„Das ist vielleicht das beste Ergebnis, das es für Grönland jemals in irgendeinem Sport gab. Das ist so cool“, strahlte Ukaleq Astri wenig später vor den Fernsehkameras. Und irgendwann fragte sie ihren Bruder lachend: „Bekommen wir jetzt eigentlich Preisgeld?“ Tatsächlich gab es für den fünften Platz eine Prämie von insgesamt 4.500 Euro.

Sehr viel düsterer waren die Mienen der Slettemarks und ihrer 57.000 Landsleute zu Beginn des Jahres, als der amerikanische Präsident Donald Trump für die USA Ansprüche auf Grönland erhob. Ukaleq Astri Slettemark sprach damals in einem Interview mit der ARD von einer „bedrohlichen Zeit“, betonte: „Die Mehrheit der Grönländer will kein Teil von Amerika sein.“ Und als größten Unterschied zwischen Grönland und den USA nannte sie: „Deren Ziel ist es, auszubeuten und möglichst viel Profit zu erzielen.“

9. 9. 01

Geboren in Nuuk zwei Tage vor dem Angriff auf das World Trade Center in New York lebte sie von klein auf im Kreislauf mit der Natur, den grönländischen Traditionen, achtete später auf einen sorgsamen Umgang mit Ressourcen. Schon im Kindesalter ging sie mit ihren Eltern zur Rentierjagd. Ukaleqs Mutter, Gründerin des grönländischen Biathlonverbands, erlegte bereits als Zehnjährige ihr erstes Rentier.

Im Alter von elf Jahren begann sie mit der Skijägerei: Als sie 2019 im slowakischen Osrblie überraschend Juniorenweltmeisterin wurde, hatten die Veranstalter bei der Siegerehrung weder die Hymne noch eine Flagge Grönlands parat. Im Dezember 2020 gab Slettemark in Hochfilzen per Wildcard ihr Weltcupdebüt. Sie nahm an Olympia 2022 und 2026 teil und schrieb mit ihrem Bruder Sondre im November 2023 beim Weltcup in Östersund im Single Mixed Geschichte: als erste Staffel Grönlands, die jemals bei einer Sportveranstaltung im Erwachsenenbereich an den Start ging.

In Kontiolahti vollbrachten die Slettemarks am Samstag mit ihrem fünften Platz nun erneut Sporthistorisches. Ihr spezieller Trumpf dabei: das gute Schießen. Um die 40 Scheiben abzuräumen, brauchte das Duo in der kurzen gemischten Staffel nur eine Extrapatrone. Kein anderes Team war nur annähernd so treffsicher wie die rentierjagderprobten Geschwister aus Grönland.