Philipp Nawraths erstes Weltcuperlebnis liegt inzwischen fast zehn Jahre zurück, und irgendwann in dieser Zeit bekam er den Spitznamen „Phil the Power“ verpasst. Phil mit langgezogenem I, in Anlehnung an das englische „feel“. Und die Power wegen seiner muskulösen Statur. Konjunktur hatte der Spitzname vor allem unter Cheftrainer Uros Velepec. Im Februar 2025 aber schmiss der Slowene den Job hin. Die Arbeit mit den deutschen Biathleten übernahm Tobias Reiter.

Unter der Leitung des 41-jährigen Oberbayern geht es nun zum zweiten Mal in einen Weltcupwinter. Und auch wenn der Spitzname „Phil the Power“ unter Reiter etwas in Vergessenheit geriet: Für Nawrath, 33, ist beim Saisonstart in Finnland erst mal alles aufs Beste bestellt.

„Mit Kontiolahti habe ich gute Erfahrungen, da hat eigentlich immer alles gepasst“, rekapituliert Deutschlands erfolgreichster Biathlet der Vorsaison im Gespräch mit der taz. Am Donnerstag geht es auf dem ansprechenden Kurs im finnischen Niemandsland mit dem Einzelwettbewerb in den nacholympischen Winter.

Das Rennen über 20 Kilometer ist der klassische Einstieg in die Skijägerei, und Nawrath fände etwas mehr Abwechslung im Programm schon ganz gut. Andererseits schätzt er den vergleichsweise ruhigen Auftakt: „Vom Tempo her“, findet der Mann aus dem Allgäu, „ist es für jeden Sportler angenehmer, so reinzukommen – und nicht vom ersten Meter an hundert Prozent Vollgas knüppeln zu müssen.“

Vorteil des Erfahrungsschatzes

Den Kurs in Kontiolahti hält Nawrath für einen der schwersten überhaupt im Weltcup. Deshalb gilt auch: „Gerade dort gehört die richtige Renneinteilung dazu.“ Dass er als Team-Oldie in dieser Hinsicht Vorteile gegenüber ungestümen jüngeren Kollegen haben dürfte, ahnt Philipp Nawrath.

Seine große Erfahrung in der Biathlon-Elite richtig zu kanalisieren – das musste er allerdings erst einmal lernen. Leicht fiel ihm das nicht. „Früher bin ich mit viel zu viel Euphorie in Rennen hineingegangen – mit Hormonen, die mich haben überpacen lassen. Und die mich am Ende sehr viel Zeit gekostet haben“, weiß Nawrath.

Spätestens seit Olympia in Antholz, wo er mit Bronze in der Mixed-Staffel im Februar die einzige Biathlon-Medaille für den DSV gewann, hat er seine Hormone im Wettkampf jedoch im Griff. „Ich bin ja nun“, sagt Nawrath, „schon länger dabei und merke, dass es da sehr auf Gefühl ankommt, auf eine gute Einstellung.“

Die Belohnung war im Vorjahr Platz neun im Gesamtweltcup. Den würde der Polizeihauptmeister von der bayerischen Landespolizei, in Antholz als Fünfter im Einzel nur knapp an einer zweiten olympischen Medaille vorbeigeschrammt, in dieser Saison gern noch um ein paar Ränge nach oben schieben.

Ein Plätzchen unter den Top 6 der Branche lautet das Ziel. Noch wichtiger wäre ihm aber eine WM-Einzelmedaille. „Das ist ein Riesending, das mir in meiner Karriere noch fehlt. Es wäre der Wahnsinn, wenn das in einem Rennen für mich aufginge“, sinniert Nawrath.

Dem Wahnsinn will er dabei gern noch mehrere Chancen einräumen: „Im Moment kann ich noch richtig Gas geben. Deshalb kann ich mir auch grundsätzlich vorstellen, bis Olympia 2030 weiterzumachen.“

Die winterliche Show im Zeichen der fünf Ringe – für ihn wäre es die dritte – findet dann in den französischen Alpen statt. Es dürfte, ahnt Nawrath, der emotionale Gegenentwurf zu seiner persönlichen Olympia-Premiere werden. Die erlebte er vor knapp fünf Jahren bei den Corona-Spielen von Peking. „Die waren auf ihre Weise auch schön“, erinnert sich Nawrath. „Nur sind die Spiele 2030 dann hier in der Nähe – und das ist schon was Cooles“.

Noch cooler aber fände er erst mal, könnte er im Dunkel Finnlands seinen Plan für den Saisonstart umsetzen. Auf dem Einzel dort liegt schon seit Längerem sein Fokus. „Und ich dachte mir so“, erzählt Philipp Nawrath: „‚Hey, wieso soll man da nicht gleich am Anfang mal ein mega gutes Ergebnis vorlegen können?‘“ Vielleicht sogar wieder mal mit einem Schuss „Phil the Power“.