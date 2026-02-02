piwik no script img

Grenzübergang Rafah teilweise geöffnetDurch den Checkpoint zu den Krankenwagen

Nach bald zwei Jahren fast durchgehender Schließung öffnet der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und Gaza wieder. Doch die Ein- und Ausreise bleibt kompliziert.

Am wiedereröffneten Grenzübergang Raffah warten sehr viele Krankenwagen auf die Einfahrt nach Gaza
Warten auf Patient*innen: Krankentransporter auf der ägyptischen Seite des Grenzübergangs Rafah Foto: Ahmed Sayed/Anadolu/imago
Serena Bilanceri

Aus Amman

Serena Bilanceri

Nahezu zwei Jahre lang war der Grenzübergang Rafah zwischen Gaza und Ägypten fast durchgehend geschlossen. Nun ist er wieder geöffnet. Doch überquert wurde er bislang wohl kaum.

Nach Angaben des ägyptischen Senders Al-Kahira News sollen etwa 50 Pa­läs­ti­nen­se­r*in­nen aus Gaza mit ihren Be­glei­te­r*in­nen die Erlaubnis bekommen haben, in das Nachbarland auszureisen. Ein Kontakt der taz in Gaza bestätigt diese Zahl. Der Sender berichtete weiter, aus Ägypten einreisende Palästinenser hätten die palästinensische Seite des Gaza-Grenzübergangs erreicht. Wieviele es sind, war bis Redaktionsschluss nicht klar.

Eigentlich sollen pro Tag bis zu 50 Verletzte mit maximal je zwei Begleitpersonen ausreisen dürfen. Nach Angabe der Times of Israel sollen etwa 150 Spitale in Ägypten bereit sein, die palästinensischen Kranken und Versehrten zu empfangen. Aus Ägypten sollen wiederum pro Tag 50 Ga­za­ne­r*in­nen wieder nach Gaza reisen dürfen.

Laut OCHA warten etwa 18.500 Menschen in Gaza darauf, sich im Ausland behandeln zu lassen

Wie die Ein- und Ausreise über Rafah funktioniert

Auch wenn die Ausreise über Rafah nun wieder möglich ist, bleibt sie doch kompliziert. Laut Medienberichten sollen die Kontrollen dort viel Zeit – ganze Stunden – in Anspruch nehmen. Die israelischen Sicherheitskräfte reagierten auf eine Anfrage der taz dazu bis Redaktionsschluss nicht.

Klar ist: Mehrere Seiten sind in den Prozess involviert. Wer den Gazastreifen verlassen will, braucht die Zustimmung der ägyptischen Behörden, die außerdem die Namen an Israels Inlandsgeheimdienst Shin Bet weitergeben sollen. Israel selbst soll die Ausreise der Menschen aus einem Kontrollzentrum, nach Angaben israelischer Medien mittels Gesichtserkennungssoftware, überwachen. Sicherheitskräfte der palästinensischen Autonomiebehörde sollen außerdem Sicherheitsüberprüfungen am Checkpoint durchführen.

Wer wiederum nach Gaza einreisen will, soll durch einen Sicherheitscheck des israelischen Militärs geleitet werden.

Gesundheitsversorgung in Gaza funktioniert kaum noch

Laut dem Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) warten etwa 18.500 Menschen in Gaza darauf, sich im Ausland behandeln zu lassen, darunter etwa 4.000 Kinder. Nach über zwei Jahren des Kriegs ist die Gesundheitsversorgung im Gazastreifen in weiten Teilen zusammengebrochen, die Hälfte aller Kliniken arbeiten laut OCHA gar nicht mehr.

Die israelische Menschenrechtsorganisation Physicians for Human Rights hatte im vergangenen Jahr – unter anderem aufgrund der Zerstörung des Gesundheitssystems – der israelischen Regierung vorgeworden, im Gazastreifen einen Genozid zu begehen. So sei beispielsweise die einzige Fachklinik für Krebsbehandlungen im März 2025 bombardiert worden. Israel erklärte nach diesem und weiteren Angriffen auf Gesundheitseinrichtungen, dass sie von der Hamas genutzt worden seien.

Die Bedeutung des Grenzübergangs Rafah ist für die Bevölkerung groß: Sie ist ein Tor zur Außenwelt. Im Mai 2024 hatten die israelischen Streitkräfte den sogenannten Philadelphi-Korridor entlang der Grenze zu Ägypten eingenommen. Und erlangten damit auch die volle Kontrolle über den Grenzübergang Rafah. Israel hatte der Hamas zuvor immer wieder vorgeworfen, den Übergang für den Schmuggel von Waffen zu nutzen. Dass Rafah nun wieder geöffnet wird, ist Ergebnis des von den USA initiierten Friedensplans.

Mitarbeit: Lisa Schneider

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Nahost-Konflikt #Israel #Gaza #Grenzübergang #Ägypten
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Schild mit Aufschrift "Arab Lifes Matter - Stop the Crime!"
40.000 Menschen demonstrieren in Israel „Ich will keine Rache, sondern Gerechtigkeit“

Israels Polizei ist zunehmend politisiert, die Mordrate unter der palästinensisch-arabischen Bevölkerung steigt. Das könnte auch im Wahlkampf Thema werden.

Von Felix Wellisch
Ein Gelände mit Schule
Israel geht gegen UNRWA vor Im Klassenzimmer bleibt es dunkel

Ein neues israelisches Gesetz verbietet es Wasser- und Stromanbietern, UNRWA-Einrichtungen zu versorgen. Das hat nun Konsequenzen – etwa für Schulen.

Von Felix Wellisch
Eine Herde von roten und schwarzen Kühen
Tempel in Jerusalem Die Zankfärse

Laut Prophezeiung muss eine perfekte rote Kuh geopfert werden, ehe der dritte jüdische Tempel errichtet werden kann. Jetzt will man sie gefunden haben.

Von Serena Bilanceri
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Debatte um Arbeit Doch, Teilzeit ist ein Lifestyle
2
Tödliche Übergriffe von ICE Warum es falsch ist, ICE mit dem NS zu vergleichen
3
Mietenpoltik in Berlin Spannende Frage für den Wahlkampf
4
Springers Welt Mit Vollgas gegen die Brandmauer
5
Streusalzdebatte in Berlin Streit um Streusalz
6
Sozialstaatsreform Bürgerfreundlich heißt nicht automatisch gerechter