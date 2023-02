Greenwashing im Finanzsektor : Für grün verkauft

Angeblich nachhaltige Fonds investieren seit dem Ukraine-Krieg zunehmend in fossile Energien. Das zeigt eine Studie der Bürgerinitiative Finanzwende.

BERLIN taz | Fonds, die als „nachhaltig“ vermarktet werden, investieren seit Kriegsbeginn mehr in fossile Energien. Das zeigt eine Studie der Bürgerinitiative Finanzwende, die am Dienstag erschienen ist. Zusätzliche 940 Millionen US-Dollar flossen demnach in Öl-, Kohle- und Gasunternehmen. Nur 138 Millionen wurden hingegen in Unternehmen in erneuerbare Energien investiert. Die Au­to­rin­nen untersuchten für die Studie den Aktienbesitz von über 2400 Fonds kurz vor und nach dem Kriegsbeginn im Februar 2022.

Es sei sicher ein „schwieriges Jahr für die Fonds gewesen“, aber keine Fondsgesellschaft sei gezwungen, Investitionen in fossile Energie als „grün“ zu bewerben, so die Au­to­rin­nen der Studie. Sie sehen einen Anstieg des Greenwashings durch vermehrte Investitionen in fossile Energien bei zeitgleicher Vermarktung der Fonds als „nachhaltig“.

Der Krieg hat im letzten Jahr für Unsicherheiten auf den Finanzmärkten gesorgt. Gleichzeitig profitierten Öl- und Gaskonzerne von hohen Gewinnen. Den fossilen Boom nahmen auch Portfoliomanager wahr – und schichteten Investitionen um. Die Finanzwende-Studie zeigt auf, wie Fonds mehr Geld in Aktien von großen Ölkonzernen steckten. Unter den untersuchten Fonds war der Anteil der Investitionen in fossile Energien verglichen zu erneuerbaren Energien vor dem Krieg drei Mal so groß – und wuchs bis Ende 2022 sogar auf das Zehnfache.

Die Fonds, so urteilen die Au­to­rin­nen der Studie, finanzierten damit eine „Verschärfung der Klimakrise“. Während mehr in Ölkonzerne investiert wurde, verkauften die Manager weniger Aktien in den Bereichen Technologie (16,1 Milliarden US-Dollar) und Finanzen (9,9 Milliarden US-Dollar). Diese Sparten gelten im Vergleich als emissionsarm. So kommt es, dass das untersuchte Gesamtportfolio der Fonds um knapp 8 Prozent CO2-intensiver wurde.

Schon eine Studie von 2021 zum Thema Greenwashing zeigte, dass sich herkömmliche Fonds nicht stark von angeblich nachhaltigen unterscheiden. Die Bürgerinitiative fordert deswegen eindeutigere Regeln dazu, was „nachhaltig“ ist.