Wenn ab Freitag in Hamburgs Botanischem Garten zum vierten Mal der „Christmas Garden“ seine Pforten öffnet, verwandelt sich das sonst abends geschlossene Universitätsgelände in Klein Flottbek für zwei Monate wieder in eine begehbare Leuchtdiodenglitzerwelt. Für die mehr als 30 Lichtinstallationen werden rund 1.000 Scheinwerfer aufgebaut, 60 Kilometer Kabel verlegt, es gibt Projektionen auf einer sechs Meter hohen Wassernebelwand, dazu Musik und Glühwein.

Das Konzept der Christmas Garden Deutschland GmbH, einer Tochter der Deutschen Entertainment AG, funktioniert bundesweit, in Berlin-Dahlem, Stuttgart oder Dresden. 2023 besuchten rund 1,7 Millionen Menschen die Veranstaltungen, die es auch in anderen europäischen Ländern gibt.

 Wir Menschen sind nicht völlig allein auf dieser Welt, sondern Teil eines sensiblen Systems, in dem auch andere Lebewesen wie Insekten, Vögel oder Fledermäuse ihren Platz haben Malte Siegert, Vorsitzender des Nabu Hamburg

Ebenso verlässlich kritisieren Um­welt­schüt­ze­r:in­nen wie der Naturschutzbund (Nabu) das Spektakel. „Die Natur braucht keine Lichtshow“, sagt Hamburgs Nabu-Vorsitzender Malte Siegert. Es sei ein Widerspruch, dass die Stadt an anderer Stelle, etwa an der Außenalster, die Beleuchtung aus Artenschutzgründen reduziert, während sie kommerzielle Illumination ausgerechnet in einem wertvollen Refugium wie dem Botanischen Garten zulässt. „Wir Menschen sind nicht völlig allein auf dieser Welt, sondern Teil eines sensiblen Systems, in dem auch andere Lebewesen wie Insekten, Vögel oder Fledermäuse ihren Platz haben“, sagt Siegert.

Der Veranstalter und die Leitung des Botanischen Gartens halten dagegen: Der zwei Kilometer lange Rundweg wurde nach der Nabu-Kritik im vergangenen Jahr angepasst, sensible Buschbereiche werden ausgespart und ab 22 Uhr herrsche wieder völlige Dunkelheit. Und überhaupt: Ist im November und Dezember nicht sowieso Vegetationsruhe? Schläft die Natur da nicht längst?

Schon schwaches Streulicht ist bedrohlich

Die Forschung zeigt, dass die Einwände der Na­tur­schüt­ze­r:in­nen gegen das künstliche Licht auch im Winter berechtigt sind. Denn in der Lichtökologie ist die sogenannte Photoperiode der entscheidende Taktgeber, erklärt Katharina Schmidt, Referentin für Stadtnatur beim Hamburger Nabu: Die Temperatur, aber vor allem die abnehmende Länge des Tages signalisiert Pflanzen und Tieren, dass der Winter kommt. Wird diese Dunkelphase durch künstliches Nachtlicht über Wochen verkürzt, gerät die innere Uhr aus dem Takt.

Lichtverschmutzung Die Aufhellung des Nachthimmels durch künstliche Lichtquellen wie Straßenlaternen, Fassadenstrahler oder Lichtshows wird als Lichtverschmutzung bezeichnet. Problematisch ist vor allem Streulicht, weil es den natürlichen Wechsel von Tag und Nacht verwischt, der für Menschen, Tiere und Pflanzen der wichtigste biologische Taktgeber ist. Rasant heller werden in Deutschland und weltweit die Nächte. Die sichtbare Himmelshelligkeit nimmt weltweit um fast zehn Prozent pro Jahr zu, befeuert auch durch grelle weiße LEDs. In Deutschland gibt es kaum noch Regionen mit echter natürlicher Dunkelheit. Um die Lichtverschmutzung zu reduzieren, schlagen Fachleute vor, Licht nur dort und dann leuchten zu lassen, wo es tatsächlich gebraucht wird. Das Bundesamt für Naturschutz empfiehlt

Etwa bei Insekten, die auch im Winter nicht alle verschwunden sind. Im November und Dezember schwirren zwar keine Mückenschwärme mehr durch den Botanischen Garten, aber für Winterfalter oder für Raupen und Puppen, die in Baumrinde, im Boden oder in Gebüschen überwintern, ist abendliches Kunstlicht ein reales Problem.

Wie empfindlich der photoperiodische Mechanismus auch auf schwaches Streulicht reagiert, zeigt eine Studie eines Forschungsteams um den Biologen Thomas Merckx im Journal of Applied Ecology. Das Team untersuchte den Gitterspanner, einen weit verbreiteten Nachtfalter. Schon eine diffuse Hintergrundaufhellung von 0,7 Lux – das entspricht etwa dem Schimmer städtischer Lichtglocken und ist viel weniger intensiv als ein Eventstrahler – verhinderte bei den Raupen, dass die überlebenswichtige Winterstarre eingeleitet wird.

Statt sich auf die Kälte vorzubereiten, entwickelten sich die Tiere direkt weiter – in einer Jahreszeit, in der sie aber kaum Überlebenschancen haben. Stadtpopulationen erwiesen sich dabei als genauso anfällig wie Tiere vom Land. Eine evolutionäre Gewöhnung an das Dauerleuchten findet offenbar nicht statt.

Nachts ausschalten reicht nicht

Ähnliche Effekte sind auch für Gehölze und Vögel belegt. Bäume, die abends angestrahlt werden, werfen ihr Laub später ab, weil ihnen längere Sommertage vorgegaukelt werden. Das mindert ihre Frosthärte und zehrt an ihren Energiereserven.

Bei Singvögeln verschiebt nächtliches Kunstlicht die Hormonausschüttung und Aktivitätsphasen: Sie bleiben länger wach, verbrauchen mehr Energie, finden in der kalten Jahreszeit aber nicht genug Nahrung, um das Defizit auszugleichen. Hier überwinternde Vögel wie Meisen, Amseln oder Rotkehlchen brauchen gerade im Winter große Parkanlagen wie den Botanischen Garten als Schlaf- und Nahrungsplätze.

Und empirische Studien zur Teilzeitbeleuchtung etwa mit Fledermäusen zeigen, dass gerade die Stunden nach Sonnenuntergang entscheidend sind, weil in der Dämmerungsphase viele Arten ihre innere Uhr synchronisieren, auf Nahrungssuche gehen oder ihre Schlafplätze aufsuchen. Wird ausgerechnet dieses Zeitfenster wochenlang hell erleuchtet, verpufft der Schutzeffekt einer späteren Nachtabschaltung zu einem großen Teil wieder.

Über tausend Kilowattstunden Strom pro Abend

Ein oft kritisiertes Problem solcher Lichtspektakel ist deren Energiebilanz. Man habe „sehr viel getan, um den Energieverbrauch der Veranstaltungen so weit wie möglich zu reduzieren“, betont Christmas Garden. Lichtdesign und Wegbeleuchtung bestünden zu 90 Prozent aus LEDs, es werde die geringstmögliche Wattzahl ausgewählt, die Beleuchtung des Rundwegs sei auf ein sicherheitsrelevantes Minimum reduziert.

Man nutze zudem überwiegend Ökostrom und betreibe die Glühweinzapfanlagen stromsparend mit Durchlauferhitzern. Ein Christmas Garden habe in Frankfurt pro Gast durchschnittlich rund 0,56 Kilowattstunden Strom verbraucht – also etwa so viel wie eine Maschine Wäsche bei 40 Grad. So kommen an großen Standorten schnell über tausend Kilowattstunden pro Abend zusammen.

Der Nabu äußert Verständnis, „dass sich viele Menschen in der dunklen Jahreszeit nach mehr Licht sehnen und der öffentliche Raum in gemütlichem Licht beleuchtet sein soll“. Bei einer „Veranstaltung, die primär profitorientiert ist und über zwei Monate bis ins neue Jahr durchgeführt wird“, müsse die Planung aber so erfolgen, „dass auch die Bedürfnisse der heimischen Tierwelt berücksichtigt werden“. Für Lichtinstallationen „gäbe es sicher alternative städtisch geprägte Gebiete, die außerhalb von Schutzgebieten liegen und geeigneter wären“.

„Man muss solche Veranstaltung, die rein dem menschlichen Vergnügen dienen, in der Abwägung auch mal zum Wohle der Natur nicht genehmigen“, findet der Hamburger Nabu.