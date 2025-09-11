Geplante Generalsanierung: Bahn wird Versprechen bei großen Baustellen nicht einhalten
Mit Generalsanierungen sollten die wichtigsten Schienenverbindungen wieder fit gemacht werden – doch die Bahn weicht ihre Pläne immer weiter auf.
Ein Grund dafür ist nach dpa-Informationen die Leit- und Sicherheitstechnik. Sofern noch nicht geschehen, werden die Strecken bei einer Generalsanierung mit elektronischen Stellwerken ausgestattet. Eigentlich soll die Inbetriebnahme am Ende der Bauzeit erfolgen. Für einige Strecken hat die Bahn der Branche aber nun mögliche Baustellen angemeldet, um die Inbetriebnahme erst einige Monate später vorzunehmen.
Eine spätere Inbetriebnahme der elektronischen Stellwerke dürfte jeweils zu rund einer Woche mit neuen Einschränkungen für die Reisenden führen – sofern danach dann alles funktioniert. Die Bahn muss die Branche über solche Baupläne informieren, auch wenn sie sich schlussendlich für eine andere Lösung entscheidet.
Nach dpa-Informationen wurden auch einige Baumaßnahmen angemeldet, die zu deutlich längeren Sperrungen führen könnten. Auf Anfrage hieß es von der Deutschen Bahn, dass regelmäßige Instandhaltungsarbeiten ebenso durchzuführen seien wie auch die kontinuierliche Pflege und der Rückschnitt der Vegetation entlang der Strecken. „Gleichzeitig sind Sperrpausen möglich, um Neu- und Ausbauprojekte, die an einen generalsanierten Streckenabschnitt angrenzen, wie geplant umzusetzen“, sagte ein Bahn-Sprecher.
Generalsanierungen bis 2036 auf rund 40 Strecken
Das Konzept der Generalsanierung bröckelt damit zusehends dahin. Ursprünglich war von acht bis zehn Jahren Baufreiheit die Rede, was dann auf fünf Jahre verkürzt wurde. Als das Konzept vorgestellt wurde, sollte jede Baumaßnahme etwa ein halbes Jahr lang dauern – auch dieser Plan konnte nicht eingehalten werden. Für die Strecke Hamburg-Berlin braucht die Bahn beispielsweise neun Monate. Statt wie ursprünglich geplant 2031 wird die letzte Generalsanierung nach aktuellem Stand 2036 erfolgen.
Mit den Generalsanierungen will die Bahn rund 40 besonders wichtige Strecken modernisieren. Das Schienennetz ist marode und ein Hauptgrund für die vielen Verspätungen im Fernverkehr, die Generalsanierungen sollen der Befreiungsschlag für die Bahn sein.
